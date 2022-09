Mit PKW überschlagen (siehe Foto)

Rhodt (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Daihatsu-Fahrer die L512 zwischen Edenkoben und Rhodt. Ca. 800 Meter vor Rhodt kam der Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen und streifte einen Baum. Hierdurch kam er ins Schleudern und überschlug sich anschließend, wobei der PKW auf dem Dach liegend neben der Fahrbahn zum Stillstand kam.

Bei dem Fahrer konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, was ein anschließender Test mit einem Ergebnis von 2 Promille bestätigte. Bei dem Überschlag wurde er leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. An diesem entstand Schaden von ca. 5.000 Euro.

Fahrrad entwendet und geflüchtet

Edenkoben (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 gegen 20.40 Uhr, ging ein Mann in eine Tankstelle in der Staatsstraße, um Getränke zu kaufen. Als er wieder nach draußen kam sah er, wie ein Mann mit weißer Oberbekleidung mit seinem schwarzen Damenfahrrad davonfuhr. Dieser konnte im Anschluss nicht mehr festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Motorradunfälle im Wellbachtal

Annweiler (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 kontrollierte die Polizeiwache Annweiler den Motorradverkehr im Wellbachtal. In der Zeit von 14-16:15 Uhr wurden insgesamt 41 Biker in Höhe des Parkplatzes “Langenbächel” kontrolliert, wobei insgesamt 9 Mängelberichte und eine Verwarnung ausgestellt werden mussten. Neben verschiedenen Verstößen zur Mitführpflicht von Ausweisen wurden bei 3 Motorrädern die Profiltiefe der Reifen beanstandet.

Auch wurden mit den Kradfahrern Gespräche mit dem Schwerpunkt “Verkehrssicherheit” geführt. Diese Verkehrskontrolle konnten jedoch nicht verhindern, dass sich unmittelbar nach dem Kontrollende auf dieser Strecke 2 Motorradunfälle ereigneten.

So befuhr gegen 16:30 Uhr ein 21-jähriger Kradfahrer die B 48 im Wellbachtal bergauf und kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Fahrer leicht und an seinem Gefährt entstand ein geringer Sachschaden.

Kaum 10 Minuten später hielt ein Motorradfahrer, welcher im Wellbachtal in Richtung Annweiler unterwegs war, zum Abbiegen kurz an. Noch bevor er abbiegen konnte, fuhr ein weiteres Krad von hinten auf den Abbiegenden auf. Hierbei wurde der Auffahrende verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Mit Motorrad gestürzt

Edenkoben (ots) – Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr am 04.09.2022 gegen 13.10 Uhr, die K6 in Fahrtrichtung Edenkoben. Ca. einen Kilometer vor dem Hüttenbrunnen kam er in einer leichten Rechtskurve zu Fall und stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zweiraddiebe unterwegs – Zeugen gesucht

Billigheim (ots) – Zum Diebstahl eines Leichtkraftrades kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag 04.09.2022 in der Trifelsstraße in Billigheim. Das Zweirad (Farbe: schwarz/orange) stand in der Hofeinfahrt eines Anwesens und war mittels Lenkradschloss gegen die Wegnahme gesichert. Die Tat ereignete sich zwischen 23 und 8.30 Uhr. Das Fahrzeug konnte noch am Sonntag im Bereich der Industriestraße aufgefunden und sichergestellt werden.

Zu einem weiteren versuchten Rollerdiebstahl kam es am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr im Bereich der Madenburgstraße. Hierbei hatten sich drei bislang unbekannte männliche Personen an einem Roller zu schaffen gemacht. Der Halter des Fahrzeuges hatte Geräusche wahrgenommen und daraufhin sein Fenster geöffnet. Die drei Personen flüchteten zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Zeuge gab an, dass es sich vermutlich um Jugendlich handelte. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor.

Ein Tatzusammenhang der beiden Vorfälle wird angenommen.