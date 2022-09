Karlsruhe-Weststadt – Bewohnerin überrascht Wohnungseinbrecher – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine 29-jährige Geschädigte überraschte am frühen

Samstagmorgen einen Einbrecher in ihrer Wohnung in der Karlsruher Innenstadt.

Der Unbekannte war zuvor wohl durch ein geöffnetes Küchenfenster in das

Mehrfamilienhaus in der westlichen Kaiserstraße eingestiegen.

Ein Mitbewohner verfolgte den Täter noch. Dennoch gelang ihm unerkannt die

Flucht mit Diebesgut im Wert von circa 200 Euro.

Der unbekannte Täter ist etwa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hat laut

Zeugen ein südländisches Aussehen und war mit einem karierten Hemd bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Nach Sachbeschädigung an mehreren Autos: 23-jähriger Tatverdächtiger leistet bei Festnahme erheblichen Widerstand

Karlsruhe-Südstadt (ots) – In der Karlsruher Südstadt wurden in der Nacht zum

Sonntag gegen 4.15 Uhr mehrere Autos beschädigt. Der Türsteher einer Diskothek

hatte dies beobachtet und meldete es gleich mit der Täterbeschreibung der

Polizei.

Beamte der Polizeihundeführerstaffel stießen während der Fahndung dann auf eine

Person, die sich unter einem geparkten Pkw in der Wilhelmstraße verstecken

wollte. Während der Annäherung von mehreren Streifenwagen wollte der Mann

anschließend in Richtung des Werderplatzes flüchten. Allerdings kam er den

Aufforderungen, stehen zu bleiben nicht nach und musste zu Boden gebracht

werden. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter am Oberschenkel verletzt und

konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen kam der zweifelsfrei von dem

Zeugen identifizierte Beschuldigte wieder auf freien Fuß. Weitere Ermittlungen

führt hierzu der Polizeiposten Südstadt.

Karlsruhe – 24-Jähriger greift Polizeibeamte und Arzt an

Karlsruhe (ots) – Ein stark alkoholisierter 24-Jähriger griff am Samstag gegen 2

Uhr nach einem Diskothekenbesuch in der Karlsruher Kaiserpassage zunächst

eingesetzte Polizeibeamte und in der Folge einen behandelten Arzt an.

Der Mann wurde durch das Sicherheitspersonal aufgrund seiner Alkoholisierung

gebeten die Diskothek zu verlassen. Vor dem Club begann er offenbar zu

randalieren. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Marktplatz

erteilten dem weiterhin renitenten Störer daraufhin einen Platzverweis. In der

Folge beleidigte der 24-Jährige die Polizeibeamten und schlug einem Polizisten

unvermittelt ins Gesicht. Gegen die nun durchgeführte vorläufige Festnahme

leistete der Tatverdächtige vehement Widerstand. Hierbei wurde er am Kopf

verletzt und kurzzeitig bewusstlos. Im Krankenhaus schlug der Festgenommene den

behandelten Arzt ebenfalls ins Gesicht und verletzte diesen. Ein durchgeführter

Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

Dem 24-jährigen Tatverdächtigen blieb eine Untersuchungshaft erspart. Er wurde

am Sonntag mit Meldeauflagen auf freiem Fuß gesetzt.

Philippsburg – Pkw beim Ausschlachten in Brand geraten – 34-Jähriger trägt bei Löschversuch Brandverletzungen davon

Philippsburg (ots) – In einer Philippsburger Werkstatthalle ist am Samstag gegen

14.50 Uhr ein Pkw in Brand geraten, als er fachmännisch von drei Arbeitern auf

einer Hebebühne zerlegt werden sollte. Bei eigenen Löschversuchen zog sich der

34-Jährige Betreiber diverse Brandverletzungen zu und kam vorsorglich per

Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik.

Das Feuer griff auch auf das Inventar sowie das Hallengebäude über und wurde von

der Freiwilligen Feuerwehr aus Philippsburg bei Unterstützung der Germersheimer

Wehr mit insgesamt über 20 Einsatzkräften bekämpft.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Brandschaden von mindestens 40.000 Euro

entstanden sein.

Waldbronn – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung im Kurpark

Karlsruhe (ots) – Mehrere Jugendliche verletzten offenbar am Sonntag gegen 00.40

Uhr im Kurpark in Waldbronn-Reichenbach einen 23-Jährigen.

Die noch unbekannten jungen Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren schlugen

und traten wohl auf einer Wiese im Bereich der Hauptbühne auf den jungen Mann

ein. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine detaillierte

Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Rufnummer

07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Östringen – Feuer in Getränkelager

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend brannte es in einem Getränkelager in

Östringen, zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand gegen 20:45 Uhr auf dem Areal

der in der Industriestraße liegenden Firma aus. Ein Stapel mit Getränkekisten

und Leergut war in Brand geraten. Die Ursache hierfür ist derzeit noch nicht

bekannt, es wird in alle Richtungen ermittelt.

Es entstand ein Schaden von circa 60.000 Euro, Gebäude oder Menschen kamen nicht

zu Schaden. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten in Östringen übernommen.

PKW-Brand in der Tiefgarage des Wohnheimes an der SRH Klinik

Karlsbad (ots)

In der Tiefgarage des Wohnheimes am Klinikum Karlsbad hat am Sonntagmorgen ein PKW gebrannt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden 30 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand.

Unter der Leitung des Karlsbader Feuerwehrkommandanten Holger Fuhr kamen am Sonntagmorgen beim Klinikum Karlsbad 55 Feuerwehrangehörige mit elf Feuerwehrfahrzeugen zum Einsatz. „Als wir die starke Rauchentwicklung gesehen haben, war uns gleich klar, dass es heute nicht die sonst üblichen angebrannten Speisen sind, die das Auslösen der Brandmeldeanlage verursachen“, berichtet Fuhr zu den ersten Eindrücken an der Wohnanlage. Die Feuerwehr hat sofort über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe alle weiteren Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Karlsbad nachalarmiert.

„Die Brandabschnittstüren haben sich alle automatisch geschlossen und so auch die Ausbreitung des Rauches im Gebäude begrenzt“, erläutert der Einsatzleiter zu den baulichen Anlagen, die im Brandfall ein Ausbreiten von Feuer und Rauch verhindern sollen. Die Feuerwehr hat dann einen Zugang über das Treppenhaus gewählt und so die Rauchausbreitung minimiert. Fast alle der 30 anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner hatten, aufgeschreckt durch die Brandmeldeanlage, bereits das Gebäude verlassen und waren an dem festgelegten Sammelplatz in Sicherheit. Sie wurden von der Polizei und dem Rettungsdienst betreut. Feuerwehrangehörige haben den Gebäudekomplex kontrolliert und durchsucht und weitere Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert.

„Der PKW ist total ausgebrannt und das Feuer hat sichtbar durch Abplatzungen am Beton der Decke auch deutliche Spuren am Gebäude hinterlassen“, berichten die zum Löschen eingesetzten Feuerwehrangehörigen. Zur Überprüfung der Gebäudeschäden wurde ein Baufachberater der Feuerwehr eingesetzt.

Jörg Schwarzer, Geschäftsführer am Klinikum Karlsbad zeigte sich sichtlich erleichtert. „Wir danken den Einsatzkräften für die gute Arbeit und sind dankbar, dass sich niemand verletzt hat“, resümierte er zu dem Brand. Das Hauspersonal des Klinikums stand der Einsatzleitung ständig für Fragen zum Gebäude zur Verfügung. Bürgermeister Jens Timm war vor Ort an der Einsatzstelle. Einsatzleiter Fuhr erläuterte ihm die Schadenslage und informierte ihn auch über die Arbeit der Rettungskräfte.

Mit dem Leitenden Notarzt Dr. Christoph Nießner, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen und der DRK-Bereitschaft Langensteinbach waren 12 Angehörige des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. „Wir haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Getränken und Essen versorgt. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand“, berichtet Scott Gilmore als organisatorischer Leiter Rettungsdienst von ProMedic.

Vier Beamtinnen und Beamte vom Polizeirevier Ettlingen sperrten den Bereich um das Klinikum ab und unterstützten bei der Evakuierung des Wohngebäudes. „Zur Brandursache und zum Schadensausmaß liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor“, bestätigte eine Polizeibeamtin.

Karlsruhe – 70 Jahre alter Mann beim Überqueren von DB-Gleis tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 70 Jahre alter Mann erlitt am späten Samstagmorgen

tödliche Verletzungen beim Überqueren von Bahngleisen der Deutschen Bahn. Der

Fußgänger versuchte, das Bahngleis von einer Kleingartenanlage kommend in

Richtung Hardeckstraße zu überqueren. Beim Überqueren des zweiten Gleises wurde

er von einem durchfahrenden Personenzug erfasst und erlitt dabei tödliche

Verletzungen. Die Unfallstelle ist für ein Überqueren der Gleise im dortigen

Bereich nicht vorgesehenen und entsprechend beschildert. Die Ermittlungen zum

Unfallgeschehen wurden von der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe

durchgeführt.