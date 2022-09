Mannheim: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwerstverletzt – Motorrad kracht in Straßenbahn

Mannheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Casterfeldstraße, Einmündung zur

Dannstadter Straße, wurde eine 57-jährige Motorradfahrerin schwerstverletzt.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war eine Fiat-Fahrerin unterwegs in

Fahrtrichtung Neckarau, als sie um kurz nach 7:45 Uhr vom rechten auf den linken

Fahrstreifen wechselte. Hierbei übersah die Frau offenbar eine in gleicher Höhe

fahrende Motorradfahrerin und kollidierte mit dieser.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Suzuki-Fahrerin von ihrem Motorrad gegen

einen Ampelmast geschleudert und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Das

Motorrad rutschte noch einige Meter weiter, ehe es auf eine in Richtung Rheinau

anfahrende Straßenbahn prallte, wobei keine der sich darin befindlichen

Fahrgäste verletzt wurden. Die 46-jährige Unfallverursacherin kam mit dem

Schrecken davon.

Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die 57-Jährige zur weiteren

Behandlung in eine Klinik eingeliefert; ihr Motorrad musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu leichten Beeinträchtigungen des

Verkehrs.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Verkehrspolizei Mannheim

hat die Unfallermittlungen übernommen.

Mannheim-Innenstadt: 18-jähriger Täter „gegrapscht“ 20-jährige Frau; Täter von „Türsteher“ gestellt und Polizei übergeben

Mannheim-Innenstadt (ots) – Samstagnacht, gegen 2 Uhr hielt sich eine 20-jährige

junge Frau im Außenbereich eines Tanzlokals in den Quadraten O auf. Ein

18-jähriger betrunkener Täter belästigte das Opfer sexuell und „begrapschte“

sie.

Ein verständigter Bediensteter des Tanzlokals verfolgte den Täter und stellte

ihn noch bis zum Eintreffen der Polizei in einer Passage zu den Planken.

Ein Alkoholatemtest ergab bei dem 18-jährigen Täter einen Wert von fast 2,3

Promille. Nach Abschluss der Ermittlungen und in Gang setzen zahlreicher

polizeilicher Meldedienste erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Mannheim/Heidelberg: Kontrollen der Ermittlungsgruppe „Poser“ in den Stadtgebieten Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim/Heidelberg (ots) – Sowohl von Freitag auf Samstag, als auch von Samstag

auf Sonntag, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Ermittlungsgruppe „Poser“

des Mannheimer Verkehrsdienstes bereits ab den Nachmittagsstunden bis tief in

die Nacht hinein insgesamt 51 Fahrzeuge und 77 Personen in Mannheim, Heidelberg

und im Rhein-Neckar-Kreis. Ziel dieser Maßnahme war es auch vergangenes

Wochenende, Ordnungsstörungen und Lärmbelästigungen – ausgehend von auffälligen

Verkehrsteilnehmern – frühzeitig zu unterbinden, entsprechende Verstöße

konsequent zu ahnden und verkehrsunsichere Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen.

In einem Fall wurde hierbei ein Fahrzeugführer wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis angezeigt. Gegen insgesamt 31 Verkehrsteilnehmer mussten

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Hierbei wurde in 10 Fällen ein

Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, wobei bei zwei Fahrzeugen deshalb

sogar eine Sicherstellung des PKWs erforderlich war. Drei Fahrzeugführer müssen

mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unnötiger Lärmverursachung rechnen.

An einem der sichergestellten Fahrzeuge konnten die Verkehrsexperten

umfangreiche, unzulässige sowie technisch nicht abgenommene Veränderungen

feststellen; unter anderem wurde nach Manipulation an der Abgasanlage eines Pkw

die Umwelt nicht unwesentlich beeinträchtigt, weshalb die Weiterfahrt

unterbunden werden musste. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt.

Der Verursacher darf nun mit einer Anzeige wegen Erlöschens der

Betriebserlaubnis rechnen.

Die gezielten Kontrollen der Poser- und Eventszene werden auch zukünftig

intensiv fortgesetzt.

Feueralarm führt zur Räumung des Mannheimer Hauptbahnhofs

Mannheim (ots) – Gegen 10:25 Uhr am Sonntagmorgen (4. September) löste ein

Brandmelder im Mannheimer Hauptbahnhof aus. Durch die Bundespolizei wurde

daraufhin die gesamte Bahnhofshalle geräumt und abgesperrt.

Nur wenige Minuten später konnte die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr

Mannheim bereits Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Anschließend wurde die Absperrung wieder aufgehoben und die Reisenden konnten

ihre Wege fortsetzen.

Der Bahnverkehr musste zu keiner Zeit eingeschränkt werden.

Mannheim-Feudenheim: Baustellenfahrzeug fährt gegen Hauswand und flüchtet – Zeugenaufruf!

Mannheim-Feudenheim (ots) – Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen noch

unbekannten, männlichen Fahrer eines weißen Pritschenwagens, welcher am späten

Mittwochabend im Bereich der Brunnenstraße, Ecke Weinbergstraße, mit seinem

Fahrzeug eine Hauswand beschädigte.

Am 31.08.2022, gegen 21 Uhr, fuhr der unbekannte Mann mit einem Pritschenwagen,

vermutlich von der Feldstraße kommend, die Brunnenstraße entlang. Ein Anwohner

bemerkte ein lautes Geräusch und sah, wie der Pritschenwagen – beladen mit

Gerüstbauteilen – offensichtlich beim Vorbeifahren die Hausfassade eines

angrenzenden Wohnhauses im Bereich der Weinbergstraße streifte und hierbei

beschädigte. Der Zeuge konnte noch erkennen, wie der unbekannte Fahrer des

weißen Pritschenwagens offenbar den Vorfall bemerkte und fluchte, sich dann

allerdings, unerlaubt, von der Unfallstelle in Richtung der Pfalzstraße

entfernte.

Weiterhin konnte der Zeuge folgendes Teilkennzeichen des gesuchten Fahrzeuges

nennen: ??-PK 7143.

Die Höhe des an der Hauswand entstandenen Sachschaden kann noch nicht beziffert

werden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, welche auf den Vorfall aufmerksam wurden und/oder sachdienliche Hinweise

zum gesuchten Kennzeichen oder Fahrzeug(-führer) geben können werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621 / 71849-0, zu melden.

Mannheim-Oststadt: Einbruch in Vereinshaus – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am vergangenen Wochenende wurde zwischen Samstag, 18.30 Uhr und

Sonntag, 09.30 Uhr in ein Vereinsheim am Hans-Reschke-Ufer eingebrochen. Hierzu

verschaffte sich die unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise Zugang

zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und

Bargeld im vierstelligen Bereich sowie ein Generalschlüssel entwendet. Die

Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen unter: 0621 – 174 3310.

Mannheim: Geld, Schmuck und Goldmünzen in Höhe von 100.000.- Euro erbeutet; „Schockanrufer“ betrügt Seniorin um gesamte Ersparnisse

Mannheim (ots) – Opfer eines sogenannten „Schockanrufes“ wurde im Laufe des

Freitages, den 2. September, eine hochbetagte Seniorin in der Oststadt.

Am späten Vormittag hatte sie einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin des

Amtsgerichts Frankfurt erhalten, die ihr vorgaukelte, dass ihre Tochter einen

Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Um

eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution fällig, die sie in Form von

Bargeld, Schmuck oder Gold bezahlen könne.

Die schockierte Frau ging von einem tatsächlichen Unfallgeschehen aus, hob

sodann ihr gesamtes Bargeld ab und nahm den Schmuck sowie die Goldmünzen aus

ihren Schließfach.

Alles zusammen packte sie in einen grau-rosafarbenen Rucksack der marke Bogner

und übergab ihn gegen 14.30 Uhr an einen unbekannten Abholer am Plankenkopf

(Quadrat O7/P7). Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre; ca. 180

cm; kräftige Figur; schwarze, kurze Haare; weißes T-Shirt mit Aufschrift; dunkle

Hose. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Als die Seniorin wieder zuhause war, kam in ihr der Betrugsverdacht auf und

informierte die Polizei.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444.

Darüber hinaus bitten die Ermittler des Betrugsdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg folgende Hinweise zu beherzigen:

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen, insbesondere nicht am Telefon gegenüber

Unbekannten preis.

Verhältnissen, insbesondere nicht am Telefon gegenüber Unbekannten preis. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten

Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahe stehenden Personen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Sind Sie bereits Opfer einer Betrugsmasche geworden, zeigen Sie

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend

zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter.

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter. Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere

Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im

Bankschließfach.

Über dies informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des

Polizeipräsidiums Mannheim in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg,

Tel.: 06221/99-1234, wie man sich am besten vor Trickbetrügern schützen kann.

Die Beratungen sind kostenlos!!!

Mannheim-Neckarstadt: Vielzahl von Verstößen bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

Mannheim (ots) – Eine Fahrzeugkontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag

endet mit fünf Strafanzeigen gegen den 34-jährigen Fahrer. In der

Untermühlaustraße wurde der VW-Fahrer gegen 1:10 Uhr von Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Dabei zeigte der Mann einen ausländischen Führerschein vor, bei dem die

Uniformierten schnell erkannten, dass dieser gefälscht war. Eine Überprüfung

ergab zudem, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist – diese

wurde ihm bereits entzogen. Weiter stellten die Beamten gleich mehrere

Auffälligkeiten beim Fahrer fest, die auf einen Drogenkonsum deuteten, was der

Kontrollierte bestätigte. Dem nicht genug versuchte er während der Kontrolle

eine kleine Menge Marihuana unter den VW zu werfen, was die Beamten beobachteten

und die Drogen gleich darauf sicherstellten. Bei der Durchsuchung des Autos

stellten die Beamten letztlich noch einen Schlagstock und ein verbotenes Messer

fest. Die Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt.

Dem 34-Jährigen wurde im Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Gegen ich wird

nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Fahrens unter

Drogeneinfluss, Unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das

Waffengesetz ermittelt.