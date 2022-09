Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis): Schwerer Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße – Fußgängerin von Pkw erfasst

Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Gegen 13:30 Uhr kam es in Höhe des

Bahnhofs Hockenheim zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Im Bereich des Fußgängerüberwegs überquerte eine 19 Jahre alte Frau die

Eisenbahnstraße, wobei sie von einem heranfahrenden Pkw erfasst wurde und sich

hierbei schwerste Verletzungen, unter anderem im Bereich des Kopfes, zuzog.

Die 19-Jährige musste daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in nahe gelegenes

Klinikum geflogen werden; der 66-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.

Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Eisenbahnstraße durch die Polizei in Höhe

der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen für fast zwei Stunden gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang

übernommen. Verkehrsteilnehmer oder Passanten, welche Zeuge des Unfalls wurden,

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621 / 174-4222, in

Verbindung zu setzen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch – Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 22:40

und 23:00 Uhr im Seeweg. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein

Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten

mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurden mehrere Schmuckstücke,

die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Als

eine Nachbarin Geräusche in der Wohnung unter ihr bemerkte, flüchtete zumindest

eine Täterin in Richtung Waidsee. Die Fluchtrichtung der anderen Täter ist nicht

bekannt.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 1,70 Meter groß, schlank,

Mitte 20, dunkle, lange Haare zum Zopf gebunden und Mittelscheitel. Bekleidet

war sie mit einer dunklen, engen Hose und einer weiten Jacke oder einem weiten

Hemd.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein bislang unbekannter

Täter gegen 02:30 Uhr beobachtet wie er versuchte über den Zaun eines

Firmengeländes an der Kreuzung Freiburger Straße / Bruchsaler Straße zu

klettern. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, ließ er einen Rucksack mit

Einbruchswerkzeug fallen und flüchtete in Richtung Autobahn.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Taten geben können, werden gebeten

sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu

melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Orangefarbener Klein-Laster verliert Warnbake auf der A 6 und verursacht Unfall; Fahrer flüchtig; Polizei sucht Zeugen

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen, gegen 9:30 Uhr fuhr ein

orangefarbener Klein-Laster mit Karlsruher Kennzeichen (KA-…) auf der A 6,

zwischen den Anschlussstellen Steinsfurt und Sinsheim, auf dem linken

Fahrstreifen in Richtung Mannheim.

Aufgrund nicht gesicherter Ladung fiel eine Warnbake von der Ladefläche des

Lasters. Vermutlich überfuhren anschließend mehrere nachfolgende Fahrzeuge das

Verkehrszeichen.

Bei einem Pkw Kombi VW Golf schlug das Verkehrszeichen gegen das Fahrzeug und es

entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der 67-jährige Fahrer wurde dabei

nicht verletzt.

Zwar hatte der Kleinlaster-Fahrer sicherlich den Unfall oder zumindest das

Verlieren seiner Ladung bemerkt, da er anhielt und die verlorenen Gegenstände

wieder auflud. Seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter kam er jedoch

nicht nach und verließ die Unfallstelle.

Bisherige Ermittlungen der Polizei bei Firmen oder Dienstleister, die mit dem

Aufstellen von Verkehrsschildern beauftragt werden, verliefen ergebnislos.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst,

Außenstelle Walldorf, unter der Telefonnummer 06227 35826-0 in Verbindung zu

setzen.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer greift Polizeibeamten mit Radmutterschlüssel an; Beifahrer schlägt auf Polizeibeamten ein; weiterer Widerstand auf der Polizeiwache;

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht zum heutigen Montag, gegen

1:30 Uhr, fuhr ein VW Golf völlig waghalsig mit hoher unangemessener

Geschwindigkeit durch den Branichtunnel auf der L536 in Richtung Ladenburg. Am

folgenden Kreisverkehr, Anschlussstelle Ladenburg, fuhr er quer auf den Kreisel

und kam dort zum Stehen. Die Verkehrsschilder und der Golf wurden dabei

erheblich beschädigt.

Ein Zeuge verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der

26-jährige Fahrer bereits damit beschäftigt, sein platt gefahrenes Rad zu

wechseln und hantierte mit Werkzeug.

Nach der Aufforderung der Polizeibeamten, die Unfallaufnahme nicht weiter zu

stören, beleidigte der ebenfalls 26-jährige Beifahrer des Unfallautos die

eingesetzten Polizeibeamten in Gossensprache und drohte ihnen Schläge an.

Anschließend legte er sich provozierend mitten auf die Fahrbahn der

Landesstraße. Polizeibeamte forderten ihn auf, aufzustehen. Das machte er zwar

dann auch, stieß aber einen 36-jährigen Polizeibeamten zur Seite und schlug ihn

dabei ins Gesicht.

Als der 26-jährige Golf-Fahrer die Auseinandersetzung, bei der sein Mitfahrer

beteiligt war, beobachtete, griff er einen großen Radmutterschlüssel und ging

auf die Polizeibeamten los. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die

Angriffe abgewehrt werden. Nicht auszudenken wäre, wenn das erhobene Werkzeug

die Beamten getroffen hätte.

Die beiden Beschuldigten wurden zum Polizeirevier verbracht. Ein Alkoholatemtest

ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,5 Promille und der Beifahrer brachte es

auf einen Wert von knapp über 0,3 Promille.

Bei dem Fahrer wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme

durchgeführt. Der Beifahrer musste kein Blut abgeben.

Der 26-jährige Unfall-Fahrer hatte erst von wenigen Tagen im Bereich Heidelberg

mit einem Messer gegenüber Polizeibeamten Widerstand geleistet.

Aufgrund seiner massiven Angriffe wurde die Haftprüfung in Gang gesetzt. Dazu

musste er zunächst einige Stunden in der Arrestzelle beim Polizeirevier

verbleiben. Sein Beifahrer wurde noch in den frühen Morgenstunden entlassen.

Der 26-Jährige nutzte jedoch auch während einer Zellenkontrolle erneut die

Gelegenheit und griff die Polizeibeamten an. Er hatte um ein Glas Wasser

gebeten, das ihm die Beamten geben wollten. Mit mehreren Beamten mussten die

neuerlichen Angriffe abgewehrt werden. Unter dem Einsatz mehrerer Polizeibeamten

wurde er festgehalten und in seine Zelle zurückgeschoben.

Nach der Haftanfrage wurde der 26-jährige polizeibekannte Golf-Fahrer wieder

nach Hause entlassen. Nur sein beschlagnahmter Führerschein blieb in „amtlicher

Verwahrung“.

Durch die Angriffe der beiden Beschuldigten wurden glücklicherweise keine

Polizeibeamten verletzt und alle werden ihren Dienst fortführen können.

Weinheim: WhatsApp-Betrug – Weinheimerin um 2.000.- Euro betrogen

Weinheim (ots) – Diese Betrugsmasche ist nicht neu, aber immer wieder werden

Menschen Opfer des WhatsApp-Betruges, da sie bislang noch nichts davon gehört

hatten.

Einer 71-jährigen Weinheimerin ist es dieser Tage so ergangen. Sie erhielt am

Freitagnachmittag eine Nachricht per WhatsApp, von einer Frau, die sich als ihre

Tochter ausgab. Das Handy sei defekt und sie sei in einer Notsituation, weshalb

sie auf die Schnelle rund 2.000.- Euro benötige.

Die 71-Jährige überwies sodann den Betrag an eine ihr übermittelte IBAN-Adresse.

Wenig später besuchte die Weinheimerin ihre Tochter zuhause und sprach sie auf

die Überweisung an. Diese wusste von nichts, wodurch der Betrug schließlich

aufflog.

Ob die Bank der 71-Jährigen die Überweisung „zurückholen“ kann, steht noch nicht

fest.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und

raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen

Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um

Geld bitten.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

lassen und nicht antworten.

lassen und nicht antworten. Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten

Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender

wirklich um Familienangehörige handelt.

Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto mit unbekanntem Empfänger zu überweisen.

ein unbekanntes Konto mit unbekanntem Empfänger zu überweisen.

Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.

sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle

angezeigt werden.

Oftersheim: Exhibitionist in Sturmhaube zeigt sich Spaziergängerin und flüchtet – Zeugen gesucht

Oftersheim (ots) – Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde eine Spaziergängerin in

Oftersheim am Hardtbacher Damm von einem Exhibitionisten überrascht. Dieser

tauchte auf dem Damm auf und trug lediglich eine Sturmhaube über dem Kopf. Er

schaute in Richtung der Spaziergängerin und manipulierte an seinem

Geschlechtsteil. Erst als die Dame ihr Handy zückte, um Hilfe zu rufen, sei der

Mann den Damm hinunter gesprungen und im Wald verschwunden. Er flüchtete in das

Waldstück von der B291 weg, in Richtung Hockenheimring.

Die Spaziergängerin beschreibt den Beschuldigten als adipösen, ca. 180 cm

großen, hellhäutigen Mann, der abgesehen von einer schwarzen Sturmhaube, die

sein Gesicht verdeckte, komplett nackt war.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen in Verbindung zu setzen unter: 06202 288-0.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Fenster und Tür an Wohnhaus zerstört – Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots) – Am Sonntagabend gegen 23 Uhr beschädigten mehrere unbekannte

Täter ein Wohnhaus in der Amalienstraße und flüchteten. Mehrere Zeugen

beobachteten, wie die Unbekannten die Tür sowie mehrere Fenster des Anwesens

beschädigten und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach

der Tätergruppierung verlief erfolglos. Die Hintergründe für die Tathandlung

sind derzeit noch unklar. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben

können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709.0 zu melden.

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jähriger verletzt im psychischen Ausnahmezustand mehrere Polizeikräfte

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen 22:00 rückten

Einsatzkräfte des Polizeireviers Sinsheim in Richtung Bahnhof aus, nachdem sich

ein 21 Jahre alter Mann dort aufhielt und in einem psychischen Ausnahmezustand

befand. Vor Ort konnte dieser ruhig sitzend auf einer Parkbank angetroffen

werden. Im Rahmen eines Gesprächs ergaben sich schließlich Anhaltspunkte, die

eine Verbringung des Mannes in eine psychiatrische Einrichtung erforderlich

machten. Der 21-Jährige stimmte der Zuhilfenahme eines Arztes zunächst zu. Kurz

darauf änderte sich jedoch die Stimmung des Mannes und er verhielt sich

zunehmend aggressiver gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. Während diese

versuchten den 21-Jährigen zu beruhigen und ihm die Handschließen anzulegen,

beleidigte er die Einsatzkräfte fortwährend und versuchte diese zu beißen und zu

treten. Dabei traf er einen Polizisten am Kiefer und verletzte ihn schwer. Drei

weitere Polizeikräfte wurden wiederum im Bereich des Knies und am Oberkörper

getroffen und leicht verletzt. Erst nachdem die Einsatzkräfte Pfefferspray

einsetzten, gelang es ihnen dem 21-Jährigen die Handschellen anzulegen und ihn

zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung zu bringen.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs,

Widerstands und wegen Bedrohung und Beleidigung.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger nach versuchten Gartenhauseinbruch vorläufig festgenommen; Polizei ermittelt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr

verständigte ein 53 Jahre alter Mann die Polizei, nachdem er auf einer

Videokamera eine ihm unbekannte Person auf seinem Gartengrundstück festgestellt

hatte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der

mittlerweile geflüchtete Unbekannte schließlich auf dem Feldweg in Richtung

Krebsgrund angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte

hatte der 18-Jährige versucht mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug eine

Zugangstür des Gartenhauses des 53-Jährigen aufzuhebeln. Der Täter gelangte

jedoch nicht in das Gartenhaus, weshalb auch keine Gegenstände gestohlen wurden.

Der 18-Jährige wurde daraufhin zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier

genommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 23-Jähriger verliert Kontrolle über PKW und prallt gegen Fachwerkhaus – Polizei und THW im Einsatz

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein

23-jähriger BMW-Fahrer die Steinsbergstraße in Richtung Jahnstraße. Als er nach

links in diese abbiegen wollte, geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins

Schleudern und verlor schließlich die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge

prallte der BMW gegen ein dortiges Fachwerkhaus. Der 23 Jahre alte Mann wurde

dabei leicht verletzt und vorsorglich mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in

eine Klinik gebracht. An dem PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe

von rund 3500 Euro. Durch den Aufprall wurde die Gebäudesubstanz des

Fachwerkhauses derart in Mitleidenschaft gezogen, dass zusätzliche Stützbalken

eingesetzt werden mussten. Das THW übernahm die Sicherungsmaßnahmen und war mit

vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens an dem Gebäude ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim.

Eberbach, , B37 nach Verkehrsunfall wieder frei, PM 2

Eberbach (ots) – Nach einem Verkehrsunfall kurz nach 16:20 Uhr auf der B37 von

Eberbach in Richtung Mosbach, war die Bundesstraße kurz nach dem Ortsausgang

Eberbach kurzzeitig gesperrt. Die alleinbeteiligte Motorradfahrerin kam ohne

Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab, streifte eine neben der Fahrbahn

befindliche Wand und kam aufgrund dessen zu Fall. Hierbei wurde die Dame

verletzt und mit dem eingetroffenen Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus

geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Zur Zeit läuft die Unfallaufnahme und die

Unfallstelle muss aufgrund von ausgelaufenem Öl noch durch eine Spezialfirma

gereinigt werden.