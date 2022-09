Heidelberg: Vier Verletzte bei Straßenbahnunfall

Heidelberg (ots) – Vier Verletzte und ein Sachschaden von mehreren Zehntausend

Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag in der

Carl-Benz-Straße ereignete.

Ein Lkw-Fahrer stieß kurz nach 10 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus und

übersah dabei eine vorbeifahrende Straßenbahn der Linie 26.

Durch den Zusammenstoß wurden vier Fahrgäste verletzt. Alle wurden mit

Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Carl-Benz-Straße war für rund 90 Minuten voll gesperrt. Kurz vor 12 Uhr

waren die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen und die Fahrbahn wieder

komplett frei.

Heidelberg-Altstadt: Unbekannter Täter wirft sein Rad gegen einen Geschädigten und tritt einen weiteren Mann ins Gesicht; anschließend entwickelt sich eine Schlägerei mit vier weiteren Beteiligten;

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht zum vergangenen Sonntag, morgens kurz

nach 4 Uhr kam es im Bereich Ingrimstraße/ Krämergasse zu einer Schlägerei mit

mehreren Beteiligten.

Vorausgegangen war zunächst, dass ein bislang unbekannter Täter sein

mitgeführtes Fahrrad gegen einen Passanten warf und ihn am Kopf traf. Der

Fußgänger stürzte hierbei zu Boden. Einem weiteren 24-jährigen Mann, der sich im

weiteren Verlauf aktiv an der Schlägerei beteiligt hatte, trat er mit seinem Fuß

gegen den Kopf. Die beiden Männer, der Täter und der Passant, entfernten sich

anschließend und ihre Personalien sind bisher nicht bekannt.

Zwischen den anwesenden vier Schlägern „entwickelte“ sich hieraus aus bisher

unbekannten Gründen, eine heftige Schlägerei auf der Straße und „Blut“ floss.

Mindestens ein weiteres Fahrrad wurde ebenfalls auf eine Person geworfen.

Fazit:

Drei verletzte Täter im Alter von 21 und 24 Jahren. Ein weiterer 24-jähriger

Täter bleibt unverletzt. Ein 23-jähriger Täter wurde wegen seiner Verletzungen

stationär ins Krankenhaus aufgenommen.

Die Polizei ermittelt und wertet derzeit Videoaufzeichnungen aus, die Licht in

den genauen Ablauf der Nacht bringen können.

Heidelberg-Altstadt: Mann in Herrentoilette zusammengeschlagen; drei Tatverdächtige aus Lokal geflüchtet; Zeugen dringend gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde in einem Restaurant

mit Bar in der Unteren Straße ein 35-jähriger Mann von drei Männern

zusammengeschlagen. (siehe PM vom 03.09., 09.01 Uhr).

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte sich der 35-Jährige kurz nach

00.30 Uhr im Bereich der Herrentoilette im Untergeschoss des Restaurants/der Bar

aufgehalten, das/die zwischen der Bussemergasse und der Dreikönigstraße liegt.

Dort wurde er von drei unbekannten Männern auf derbe Art und Weise angesprochen,

die offenbar Streit suchten. Nach einer kurzen, verbalen Disput, wurde der

35-Jährige zu Boden geschlagen, worauf weitere Schläge und Tritte aus der Gruppe

heraus folgten.

Als Haupttäter kommt ein ca. 19-25 Jahre alter Mann in Frage, der wie folgt

beschrieben wird: ca. 178 cm; dunkelblonde, etwas längere, lockige Haare. Er

trug unter einem blau-karierten Hemd ein weißes T-Shirt. Er soll Deutscher sein.

Seine Begleiter werden wie folgt beschrieben:

Täter: ca. 19-25 Jahre; ca. 185 cm; sehr kurze dunkelblonde bis dunkle Haare;

kräftigere Statur. Er trug einen dunkelgrünen Pulli. Täter: männlich; Näheres liegt noch nicht vor.

Nach der Tat sollen die drei Verdächtigen sogleich das Restaurant grölend

verlassen haben, was den noch vielen Besuchern bestimmt aufgefallen sein dürfte.

Der 35-Jährige informierte anschließend die Polizei und begab sich in ärztliche

Behandlung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621/174-1700 in Verbindung

zu setzen.

Heidelberg: Unfall – Betrunkener Autofahrer übersieht E-Scooter-Fahrer

Heidelberg (ots) – Am Samstag gegen 20.30 Uhr kam es in Heidelberg in der

Kursfürstenanlage zum Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem

E-Scooter-Fahrer. Der PKW-Fahrer wollte von der Kurfürstenanlage in Richtung

Poststraße abbiegen, während sich parallel zu ihm ein E-Scooter-Fahrer auf dem

Fahrradstreifen befand. Beim Abbiegen kam es in Folge von Unachtsamkeit zur

Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei verletzte sich der

E-Scooter-Fahrer leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der

PKW-Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test vor Ort

ergab stattliche 1,24 Promille. Der Fahrer durfte seine Fahrt auf der Rückbank

des Polizeifahrzeugs fortsetzen und wurde für weitere Maßnahmen zum Revier

verbracht. Seinen Führerschein musste er vorerst abgeben.