Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nach schwerer Kollision zweier Motorräder – Wichtige Zeugin wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Nach der schweren Kollision zweier Motorradfahrer am 21.08.2022 auf der L3412 zwischen Echzell und Melbach (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5302707 ) sucht die Polizei nach wie vor nach wichtigen Zeugen. Wie im Rahmen der Unfallermittlungen inzwischen bekannt wurde, hatte kurz nach dem Verkehrsunfall ein Auto angehalten, welches wenige Augenblicke zuvor von den 61 Jahre alten Fahrer einer grauen Honda überholt worden war. Die Fahrzeuginsassin hatte sich den Angaben zufolge um den schwer an einem Bein verletzten, 62-jährigen Fahrer der grünen Kawasaki gekümmert. Die Personalien der Frau, die als wichtige Zeugin in Betracht kommt, sind der Polizei bisher nicht bekannt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, war die Verkehrsteilnehmerin offenbar bereits weitergefahren. Die Ermittler gehen davon aus, dass die unbekannte Fahrzeugführerin wichtige Angaben zum Unfallhergang machen kann. Diese wird daher dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Ortenberg: Golf-Caddy aus Garage gestohlen

Diebe entwendeten am Dienstag vergangener Woche (30.08.2022) im Ortsteil Bergheim einen mehrere Hundert Euro teuren Golf-Caddy. Zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr verschwand der Wagen des Herstellers „Beegow“ aus einer Garage in der Straße „Am Hardwald“. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Bad Vilbel: Diesel abgepumpt

Aus zwei Lastwagen haben Diebe in der Gottlieb-Daimler-Allee zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (7.30 Uhr) etwa 350 Liter Diesel gestohlen, nachdem sie deren Tanks zuvor gewaltsam aufgehebelt hatten. Für den anschließenden Abtransport war mit einiger Wahrscheinlichkeit ein mitgebrachtes Fahrzeug genutzt worden. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum vor Ort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

A45 bei Ranstadt: Im VW überschlagen

Am Sonntagnachmittag überschlug sich auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt ein blauer VW. Die 49-jährige Fahrzeugführerin hatte gegen 15.45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, war vom linken der beiden Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Erst etwa 100 Meter weiter blieb der Passat auf dem Dach liegen. Rettungskräfte brachten die verletzte Autofahrerin zur Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen des Einsatzes von Rettungsdienst und Polizei war es anschließend kurzzeitig zu einer Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Hanau gekommen. Weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Autobahnpolizei in Butzbach zu melden.

Limeshain OT Hainchen: Sportwagen-Fahrerin flüchtet nach Unfall – Polizei sucht nach beschädigtem Porsche

Im Kurvenbereich kollidierte am Samstagabend ein Sportwagen mit einem entgegenkommenden Familien-Van. Zeugenangaben zufolge hielt die Fahrerin des Porsches für wenige Augenblicke, fuhr dann jedoch mit hoher Geschwindigkeit davon. Die vierköpfige Familie, die in dem weißen S-Max unterwegs gewesen war, kam mit dem Schrecken davon. Gegen 20.50 Uhr war eine vierköpfige Familie in einem weißen Ford S-Max auf der Hanauer Straße unterwegs in Richtung Lindheim, als im Kurvenbereich in Höhe der Hausnummer 20 der schwarze Porsche Boxter entgegenkam, aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur geriet und seitlich in die Fahrerseite des Vans stieß. Bei der Fahrerin des Sportwagens mit „MKK“-Kennzeichen handelt es sich Zeugenangaben zufolge um eine Frau mit Brille. Diese soll im Anschluss an den Zusammenstoß schließlich in Richtung Himbacher Kreuz / Hammersbach davon gerauscht sein. Dabei hinterließ der beschädigte Porsche eine Spur von Betriebsmitteln. Der am Ford entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise unter Tel. 06042/96480. Wem ist am Samstagabend ab etwa 20.50 Uhr ein schwarzer Porsche Boxter begegnet, der im linken Frontbereich starke Beschädigungen aufwies? Wo wurde ein entsprechendes Auto abgestellt? Wer kann Hinweise zur Fahrerin geben? War das gesuchte Auto ggf. bereits zuvor an anderer Stelle aufgefallen, bevor es zum beschriebenen Unfallgeschehen kam?