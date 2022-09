Dillenburg: Rotlicht missachtet? –

An der Ampel Kasseler Straße und Ströher Straßen krachte am Samstagnachmittag (03.09.2022) zwei Autos ineinander. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer das Rotlicht der Ampel missachtete. Gegen 14.30 Uhr war der 22-jährige Golffahrer von Frohnhausen in Richtung B277 unterwegs. Als die Ampel an der Ströherstraße für seine Fahrtrichtung Rotlicht zeigte, fuhr der trotzdem in den Einmündungsbereich hinein und prallte mit einem aus der Ströher Straße einbiegenden Dacia zusammen. Der in Dillenburg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein 61-jähriger Unfallgegner im Dacia trug leichte Verletzungen davon, er klagte über Schmerzen an der Schulter. Der Dacia des Dietzhölztalers musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 6.000 Euro.

Dillenburg: Einbruch zielt auf Metalle –

Auf Metalle aus der Halle einer Recycling-Firma hatten es Diebe am Güterbahnhof abgesehen. Die Täter machten sich an der zu den Bahngleisen gelegenen Außenverkleidung der Lagerhalle zu schaffen. Offensichtlich fühlten sie sich gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Angaben zu den Einbruchschäden an der Halle können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Freitagnachmittag (02.09.2022), gegen 16.00 Uhr und Montagfrüh (05.09.2022), gegen 07.50 Uhr beobachtet? Wem sind am Güterbahnhof und im Bereich der Recycling-Firma in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf – B 255: Oldtimer auf die Seite gekippt –

Mit leichten Verletzungen überstanden die Insassen eines Oldtimers einen Verkehrsunfall am sogenannten Potsdamer Platz. Die beiden aus Remagen stammenden Oldtimerfans waren gegen 14.00 Uhr auf der Bundesstraße 255, von Herborn in Richtung Westerwald unterwegs. An der Ausfahrt in Richtung Rennerod verhakte sich nach Angaben des Fahrers das Gaspedal und der Volvo kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr die abschüssige Bankette, geriet in Schieflage und kippte auf die Beifahrerseite. Die beiden Insassen trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagen transportierten das Paar zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Wetzlar-Dutenhofen: Audi am See aufgebrochen –

Auf Wertsachen aus einem auf dem Parkplatz des See-Gasthauses stehenden Audi hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Zwischen Freitagnachmittag (02.09.2022), gegen 17.15 Uhr und Sonntagmittag (04.09.2022), gegen 13.55 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe des schwarzen Q3 ein und suchten nach Beute. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter Wertsachen mitgehen ließen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Gartenhütte an Kirche beschädigt –

Auf dem Gelände der Kirchengemeinde Niedergirmes vergriffen sich unbekannte Vandalen an einer Gartenhütte. Die Täter suchten das Gelände in der Kirchstraße auf und traten die Tür der Holzhütte ein. Nach einer ersten Einschätzung liegt der Schaden bei mindestens 300 Euro. Zeugen, die die Täter am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag (02.09.2022) bis Sonntagmorgen (04.09.2022), auf dem Gelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.