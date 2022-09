Frau während Zugfahrt sexuell belästigt

Gießen (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am vergangenen

Freitagabend (2.9.) eine 24-Jährige aus Gießen. Die Frau war gegen 22 Uhr in

Siegen in eine Regionalbahn in Richtung der Universitätsstadt gestiegen. Während

der Fahrt bedrängte sie ein bislang Unbekannter und näherte sich ihr permanent

auf penetrante Weise. Dazu berührte er sie mehrfach unsittlich an den Beinen.

Die Frau beschrieb den Unbekannten wie folgt:

Er soll groß und schlank gewesen sein, hatte ein sehr schmales Gesicht, graue,

gegelte, zurückgelegte Haare und eine helle Hautfarbe. Auffällig waren

verschiedene Tattoos an dessen Arm.

Bekleidet war er mit einer schwarzen Shorts, welche am rechten Bein eingerissen

war. Dazu trug er rote Chucks, ein helles kurzärmeliges Oberteil. Außerdem

führte er eine schwarze Reisetasche mit sich.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Sachverhalt machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu

melden.

59-Jähriger beraubt + Eltern zum Ausnüchtern in die Zelle + Zigarettenautomat gesprengt + Zeugen gesucht nach Autorennen im Schiffenberger Weg + Offenbar politisch motivierte Sachbeschädigung + Schwerverletzter Radler nach Unfall

Gießen: 59-Jähriger beraubt

Ein Unbekannter beraubte am Samstag in der Steinstraße einen 59-jährigen Mann aus Gießen. Der Gießener war gegen 02.45 Uhr in der Steinstraße unterwegs, als dort von hinten ein Mann kam und ihn festhielt. Anschließend sprühte der Unbekannte mit Reizgas und zog das Portemonnaie des Opfers aus der Tasche. Wer hat am Samstag gegen 02.45 Uhr den Vorfall beobachtet und/oder eine Person weglaufen sehen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Hungen: Eltern zum Ausnüchtern in die Zelle

Die Polizei war Samstagabend in der Straße „Die Mühlgärten“ eingesetzt. Ein Zeuge meldete gegen 22.25 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Zudem soll einer der Beteiligten ein Kind geschlagen haben und mit diesem zu Boden gestürzt sein. Eine Polizeistreife traf wenig später auf ein erhebliches betrunkenes Elternpaar mit ihren Kindern. Zwecks Ausnüchterung sollte das Paar mit auf die Wache. Dabei beleidigte, bedrohte, schlug und trat die 37-jährige Mutter die Beamten. Die Kinder kamen in die Obhut der Großeltern. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand, Bedrohung und Beleidigung ein und sucht nach Zeugen. Wer hat Samstagabend das Elternpaar und deren Umgang mit den Kindern beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Lollar: Zigarettenautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte im Auweg einen Zigarettenautomaten sprengten, sucht die Polizei nach Zeugen. Montagfrüh gegen 01.50 Uhr meldete ein Zeuge den aufgesprengten Automaten im Auweg. Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Unbekannten offenbar an dem Gerät zwischen 01.10 und 01.40 Uhr zu schaffen gemacht. Anschließend entwendeten sie daraus das Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer hat im Auweg in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen/Linden: „Zeugen gesucht“ nach Autorennen im Schiffenberger Weg

Mit offenbar weit über 100 km/h waren zwei Personen in ihren Mercedes AMG am Sonntag (04.09.2022) in der Bismarckstraße und im Schiffenberger Weg in Gießen unterwegs. Gegen die beiden Fahrer im Alter von 19 und 20 Jahren, die Autos mit 585 und 367 PS fuhren, wurden Verfahren wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge und beide Führerscheine der beiden Fahranfänger sichergestellt. Einer Zivilstreife waren die beiden auffälligen PKW gegen 19.20 Uhr an einer Ampel in der Bismarckstraße aufgefallen. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten beide Autofahrer vor den Augen der beiden Zivilpolizisten auf über 100 km/h. Im anschließenden zweispurigen Bereich des Schiffenberger Weges beschleunigten die beiden Fahrer nochmals und überholten mehrere Autofahrer. Möglicherweise wurden dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Noch vor der Auffahrt zur A 485 konnten die beiden Personen in ihren beiden PS-starken Autos durch mehrere Streifen, die inzwischen zur Unterstützung dazu kamen, angehalten werden. Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass beide PKW mehreren Zeugen bereits zuvor durch ihre Fahrweise in Linden aufgefallen waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch in Linden solche Fahrmanöver durchgeführt werden. Zeugen, die in Gießen und auch in Linden etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Exhibitionist am Schwanenteich

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in der Parkanlage Schwanenteich nach Zeugen. Eine 28-jährige Frau aus Gießen befand sich als Spaziergängerin in der Grünanlage, als plötzlich ein etwa 200 Meter entfernte Mann mit heruntergezogener Hose an seinem Glied manipulierte. Die Gießenerin ging weiter und informierte die Polizei. Beschreibung des Unbekannten: Er ist zwischen 60 und 70 Jahren sowie zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hat graues Haar und eine Halbglatze. Er trug eine Brille, ein hellblaues Hemd, eine dunkle Weste und eine dunkle Jeans. Er hatte ebenfalls ein älteres Fahrrad mit einem Fahrradkorb.

Gießen: Offenbar politisch motivierte Sachbeschädigung

In der Bahnhofstraße warfen zwei Männer mit einem Stein die Scheibe einer Shisha-Bar in der Bahnhofsstraße ein. Ein Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 07.00 Uhr das Duo und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 28 Jahre alten Mann aus Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass die Tat politisch motiviert war. Der unbekannte Komplize ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Kopfbedeckung. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Berauschten Autofahrer erwischt

Die Polizei stoppte Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr auf der Landstraße 3131 einen berauschten Autofahrer. Der 36 Jahre alte Mann pustete 1,04 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Lollar: Diesel entwendet

In der Robert-Bosch-Straße schlugen am Wochenende Dieseldiebe zu. Zwischen 19.00 Uhr am Freitag und 08.50 Uhr am Sonntag zapften sie etwa 300 Liter Kraftstoff aus einem LKW ab. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Tasche aus PKW entwendet

Ein Unbekannte entwendet am Dienstag zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr über das geöffnete Fenster eines Opel eine Tasche. Der rote Astra stand dort auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Heinrich-Will-Straße. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mit über zwei Promille unterwegs

Stattliche 2,29 Promille zeigte der Alkoholtester den Beamten bei der Kontrolle eines Verkehrsteilnehmers in der Ludwigstraße an. Die Ordnungshüter stoppten den 23-Jährigen am Samstag gegen 04.50 Uhr. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann die Wache wieder verlassen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: VW touchiert

Zwischen Samstag (03.September) 13.00 Uhr und Sonntag (04.September) 12.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Straße „Riegelpfad“ (Höhe 46) einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Passat zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Unfallflucht in der Freiherr-vom-Stein-Straße

Zwischen Samstag (03.September) 16.00 Uhr und Sonntag (04.September) 11.00 Uhr fuhr ein Unbekannter in der Freiherr-Vom-Stein-Straße gegen zwei Schaufensterscheiben. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Sonntagabend (04.September) gegen 23.40 Uhr befuhren ein Unbekannter den linken Fahrstreifen der Nordanlage von der Marburger Straße in Richtung Westanlage. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 35 auf den rechten Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer nach rechts aus und stieß gegen den Bordstein. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rollerfahrer übersehen

Eine 23-jährige Frau mit einem E-Scooter befuhr am Freitag (02.September) gegen 14.20 Uhr die Robert-Sommer-Straße in Richtung Uniklinik und beabsichtigte nach links in die Straße „Am Zollstock“ abzubiegen. Dabei übersah die 23-Jährige eine 29-jährige Rollerfahrerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Rollerfahrerin bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Samstagnacht (03.September) gegen 02.20 Uhr befuhr eine 31-Jährige aus Gießen in einem Citroen die Frankfurter Straße in Kleinlinden in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 221 verlor die Citroen-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Offenbar stand die 31-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und wurde zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache genommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfall in Grüningen

Am Samstag (03.September) gegen 11.20 Uhr beabsichtigte ein 47-Jähriger aus Pohlheim in einem VW vom Fahrbahnrand der Nollgasse in den fließenden Verkehr einzufahren. Offenbar beachtete der VW-Fahrer dabei den Opel eines 26-Jährigen nicht und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer berauscht unterwegs

Am Samstag (03.September) gegen 12.10 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Fahrrad den Kropbacher Weg und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Anschließend fuhr der Radler etwa 50 Meter weiter, blieb dann allerdings schlafend liegen. Offenbar stand der 36-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Beim Vorbeifahren Fahrzeuge touchiert

Ein zunächst Unbekannter befuhr Sonntagnacht (04.September) gegen 00.55 Uhr die Straße „Über dem Kirchweg“ in Utphe in Richtung Feld und touchierte dabei zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 37-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Lich: Schwerverletzter Radler nach Unfall

Am Sonntag (04.September) gegen 20.40 Uhr befuhr ein 83-jähriger Radfahrer die Mengesstraße in Richtung Hungener Starße und ein 23-jähriger Licher in einem Ford in entgegengesetzter Richtung. Nach dem Passieren der Fahrzeuge verlor der Radler offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Bordsteinkante und stürzte. Dabei verletzte sich der 83-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.