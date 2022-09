Unfallflucht

Zwischen dem 02.09.22, 15:30 Uhr und dem 04.09.22, 18:40 Uhr ereignete sich in der Beethovenstraße in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter Pkw Opel im vorderen linken Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:33 Uhr kollidierte heute früh ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt mit einem Reh, das die B 250 kurz nach der Landesgrenze in der Gemarkung der Feldmühle (Heldra) überquerte. Das Reh lief anschließend weiter. Am Pkw entstand Sachschaden. Kurz darauf (05:54 Uhr) kam es zu einem weiteren Unfall mit einem Reh, das die L 3245 in der Gemarkung von Weißenborn überquerte. Das Tier wurde dabei von dem Pkw eines 58-Jährigen aus Treffurt erfasst, lief aber anschließend weiter. Am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl von Metall

Zwischen dem 02.09.22, 20:30 Uhr und dem 03.09.22, 09:00 Uhr ereignete sich im Höhenweg in Grebendorf der Diebstahl von mehreren metallenen Gegenständen (Schrott). Von einem eingefriedeten Grundstück wurden durch unbekannte Täter zwei weiße Radiatoren, zwei Eisenstangen und ein messingfarbenes Tischuntergestell entwendet. Hierzu wurde ein Schiebetor aufgeschoben, um den Diebstahl durchführen zu können. Schaden: 25 Euro. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Einfahren

Um 20:00 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 46-Jähriger aus Kassel mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände in Hessisch Lichtenau auf die Leipziger Straße (B 7) in Richtung Kassel einzufahren. Dabei übersah er den herannahenden Pkw, der von einer 57-Jährigen aus Vellmar gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben.

Diebstahl mehrerer Geldbörsen

Am vergangenen Samstag, 03.09.22 wurde einer 89-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse im Herkules-Markt in Eschwege gestohlen. Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde ihr das Portmonee während des Einkaufs aus dem mitgeführten Rollator entwendet. Neben persönlichen Dokumenten und Bankkarte befanden sich noch ca. 40 EUR im Portmonee.

Mit gestohlener Karte Geld abgehoben

Bereits um 10:30 Uhr wurde am Samstagvormittag ein Geldbörsendiebstahl aus dem Lidl-Markt in Eschwege gemeldet. Dort wurde eine 60-Jährigen aus Thüringen Opfer von Dieben, die ihr während des Einkaufs das Portmonee entwendeten. Der Schaden wird mit 450 EUR angegeben. Mit der im Portmonee aufgefundenen Scheckkarte der 60-Jährigen wurden in der Folge mehrere Bargeldabhebungen an einem Geldautomaten der Sparkasse in der Taschengasse in Niederhone durchgeführt. Innerhalb weniger Minuten wurden zwischen 11:01 Uhr und 11:15 Uhr insgesamt vier Abhebungen vollzogen. Der Schaden beläuft sich dabei auf weitere 1.400 EUR.

Weiterer Diebstahl bereits am Freitag

Bereits am 02.09.22 wurde einer 35-Jährige aus der Gemeinde Wehretal das Portmonee gestohlen. Die Geschädigte hielt sich zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr im Geschäft „Tedi“ am Stad in Eschwege auf. Die Geschädigte hatte einen Kinderwagen mit, an dem auch eine Wickeltasche hing. In einem unbeaufsichtigten kurzen Moment wurde ihr das Portmonee aus der Wickeltasche gestohlen. Neben Bargeld befanden sich noch verschiedene Ausweise und Bankkarten in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 700 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.