Diebstahl von Autoschlüsseln und Bargeld während eines Fußballspiels

Zeit: Samstag, 03.09.2022, 16:30 Uhr

Am Samstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter auf dem Sportplatz in der Schwimmbadstraße in Oberaula, aus einer Umkleidekabine mehrere Autoschlüssel sowie Bargeld.

Während des Fußballspiels zwischen dem SG Aulatal und dem SV Hofbiber betraten unbekannte Täter unbemerkt die Heimkabine des SV Aulatal und entwendeten mehrere Autoschlüssel sowie Bargeld. Die Höhe des entwendeten Bargelds lag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 06691/943-0.

Eierautomat aufgebrochen – Eier auf Straße und Gehweg verteilt – Eier landeten auch auf Gaststättenfassade

Zeit: Sonntag, 04.09.2022, 00:45 Uhr bis Sonntag, 04.09.2022, 06:30 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntags haben sich unbekannte Täter an einem Eierautomaten in der Wolfhager Straße in Fritzlar zu schaffen gemacht.

Der Automat wurde durch das gewaltsame Öffnen komplett beschädigt. Insgesamt wurden knapp zweihundert Eier durch die unbekannten Täter aus dem Automaten herausgenommen und zum größten Teil auf der Straße und auf den angrenzenden Gehweg geworfen. Der Wert der entwendeten Eier wird mit ca. 50,- EUR angegeben. Der geschätzte Sachschaden an dem Automaten wird auf 8000,- EUR beziffert.

Im unmittelbaren Nahbereich (Kasseler Straße/ Höhe Stadthalle) des aufgebrochenen Eierautomaten, wurde die Fassade einer Gaststätte mit Eiern beworfen. Hier wurde der Tatzeitraum mit 04:50 Uhr und 05:30 Uhr angegeben. Am Gebäude entstand kein Sachschaden, da die Überreste der Eier rückstandslos entfernt werden konnten. Die Polizei geht auf Grund des vorliegenden Sachverhalts von einem Tatzusammenhang aus.

Hinweise auf den/die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.

Koffer zu dicht ans Gleis gestellt – Verspätungen im Bahnverkehr

Da eine 35-jährige Frau aus Frankfurt a.M. ihren Koffer zu dicht

an der Bahnsteigkante abgestellt hatte, wurde dieser von einem durchfahrenden

Güterzug auf Gleis 3 durch den Sog ins Gleisbett gezogen und überfahren.

Ereignet hatte sich der Vorfall vorgestern Nachmittag (3.9./13:15 Uhr) im

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Verspätungen im Bahnverkehr

Durch den Sachverhalt erhielten fünf Züge insgesamt 33 Minuten Verspätung.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die 35-Jährige ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hinweis der Bundespolizei

Die weiße Linie auf dem Bahnsteig markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis:

Halten Sie sich daher unbedingt vor der Linie auf! Durchfahrende Züge haben eine

extreme Sogwirkung, daher sollte man niemals auf der Bahnsteigkante sitzen oder

stehen.