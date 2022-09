Wiesbaden: Die Polizei-News

55-Jährige leistet Widerstand,

Mainz-Kastel, Rheinufer, 04.09.2022, 21.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam es am Rheinufer in Mainz-Kastel zu einer

Widerstandshandlung seitens einer 55-jährigen Frau. Eine zivile Polizeistreife

war gegen 21.45 Uhr auf eine laut schreiende sowie in die Luft schlagende und

tretende Frau aufmerksam geworden. Aufgrund des auffälligen Verhaltes unterzogen

die als Polizisten erkennbaren Polizeikräfte die 55-Jährige einer

Personenkontrolle. Im weiteren Verlauf habe sich die offensichtlich in einem

psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau weiter aggressiv gezeigt und sich

gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Hierbei habe die 55-Jährige

unter anderem auch eine Glasflasche zu Boden geschmissen und sei danach barfuß

durch die Scherben gelaufen. Nach der Festnahme wurde die an den Füßen verletzte

Frau vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und im Anschluss zur

Überprüfung ihres Gesundheitszustandes einer Klinik überstellt. Bei der

Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Exhibitionist in Linienbus,

Wiesbaden-Westend, Bismarckring, 03.09.2022, 13.00 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann zeigte sich am Samstagmittag in einem Linienbus einer

28-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Die 28-Jährige war gegen

13.00 Uhr im Bus der Linie 5 unterwegs, als sich im Bereich des Bismarckrings

ein anderer Fahrgast entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben

soll. Der Exhibitionist soll etwa 20-35 Jahre alt sowie ca. 1,75-1,80 Meter groß

gewesen sein und eine sportliche Statur, ein gepflegtes Erscheinungsbild,

hellbraune noch oben gestylte Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben.

Getragen habe er ein weißes T-Shirt, eine weiße Jogginghose und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Werkzeuge aus Transporter gestohlen,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, 03.09.2022, 19.30 Uhr bis 04.09.2022,

11.00 Uhr,

(pl)In der Prinzessin-Elisabeth-Straße haben Diebe zwischen Samstagabend und

Sonntagvormittag aus einem dort geparkten VW Transporter Werkzeuge im Gesamtwert

von rund 3.500 Euro entwendet. Die Täter verschafften sich auf bislang

unbekannte Weise Zugang zum Innenraum des grauen Fahrzeugs und ließen

anschließend die darin befindlichen Gerätschaften mitgehen. Hinweise nimmt das

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Beim versuchten Einbruch erwischt,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, 03.09.2022, 02.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde eine Person beim versuchten Einbruch in ein

Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße erwischt. Eine unbekannte Person hatte sich

gegen 03.00 Uhr an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Auf den Einbruchsversuch

wurde jedoch der anwesende Inhaber des Friseurgeschäftes aufmerksam, woraufhin

die ertappte Person das Weite suchte. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

+++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person und mehreren Schwerverletzten+++

Bad Schwalbach (ots) – Schlangenbad, B 260, zw. Martinsthal und Wambach,

04.09.2022, 16:45 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B 260, in Höhe der Abfahrt

Schlangenbad-Georgenborn zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein

81-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Schwalbach befuhr mit seinem VW die B 260 aus

Richtung Martinsthal kommend, in Fahrtrichtung Wambach. Kurz nach der Abfahrt

Georgenborn geriet der Bad Schwalbacher nach links in den Gegenverkehr und stieß

dort frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 46-jährigen Mannes aus

Mainz zusammen. Der VW fing nach dem Zusammenstoß Feuer und wurde durch die

eingesetzte Feuerwehr zeitnah gelöscht. Bei dem Unfall wurde der 81-jährige Bad

Schwalbacher schwer verletzt, seine 78-jährige Beifahrerin erlitt tödliche

Verletzungen. Der Pkw-Fahrer aus Mainz wurde schwerverletzt und musste mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine 20-jährige

Mitfahrerin und ein 17-jähriger Mitfahrer im Pkw des Mainzers wurden ebenfalls

schwerverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Rekonstruktion des

Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger

hinzugezogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam auch ein Polizeihubschrauber zum

Einsatz. Da an der Unfallstelle größere Mengen Öl ausgetreten waren, musste eine

Spezialfirma zur Reinigung der Straße angefordert werden. Die Unfallstelle war

bis kurz nach 21 Uhr vollgesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad

Schwalbach, unter der Rufnummer 06124/ 70780 zu melden.

Einbrecher versuchen es übers Dach, Heidenrod-Kemel,

Die Haide, Samstag, 03.09.2022, 21:15 Uhr bis Montag, 05.09.2022, 05:45 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Heidenrod-Kemel versucht über

ein Dach in einen Einkaufsmarkt eingestiegen. Zwischen Samstagabend und

Montagmorgen begaben sich die Täter zunächst auf das Dach des Supermarktes in

der Straße „Die Haide“. Vom Dach aus bahnten sie sich ihren Weg hinab zu einem

Dachboden und versuchten dort die Decke zu öffnen, um in die Verkaufs- und

Lagerräume einzusteigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug der Versuch die

Decke zu öffnen fehl, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht

antraten.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Mann belästigt Frauen und wird festgenommen, Geisenheim, Bischof-Blum-Platz,

Sonntag, 04.09.2022, 18:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend nahm die Polizei in Geisenheim einen Mann fest, welcher

zuvor mehrere Frauen belästigte. Gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei die

Mitteilung über einen älteren Mann, welcher auf einem Marktgelände auf dem

Bischof-Blum-Platz drei Frauen zum Teil unsittlich berührt und belästigt habe.

Einer daraufhin verständigten Polizeistreife gelang es den besagten Täter, einen

55 Jahre alten Mann aus Rüdesheim, vor Ort anzutreffen und festzunehmen. Der

deutlich alkoholisierte Mann wurde für weitere Maßnahmen, wie unter anderem eine

Blutentnahme, auf die Polizeistation gebracht. Gegen ihn wurden entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Motorradfahrer verliert die Kontrolle, Landesstraße 3033, Lorch-Wollmerschied

/ „Laukenmühle“ Sonntag, 04.09.2022, 14:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag kam ein Motorradfahrer auf einer Landesstraße bei

Lorch-Wollmerschied mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und verletzte sich.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Rüsselsheim mit seinem

Motorrad der Marke „KTM“ die Landesstraße 3033 von Lorch-Wollmerschied in

Richtung der „Laukenmühle“. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der

Rüsselsheimer in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts

von der Fahrbahn ab und erst im dortigen Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall

verletzte sich der Motorradfahrer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Motorradkontrollen der Polizei, Rheingau-Taunus-Kreis, Wisper- und Aartal,

Freitag, 02.09.2022

(fh)Am Freitagnachmittag führten mehrere Beamtinnen und Beamten der „AG Bike“

Motorradkontrollen im Wisper- und Aartal durch. Während in der Ortsdurchfahrt in

Heidenrod-Geroldstein eine stationäre Kontrollstelle aufgebaut wurde, hatten

polizeiliche Motorradfahrer die beliebten Motorradstrecken entlang des

Wisper-und Aartals im Blick. Im Rahmen der Kontrollstelle wurde auch die

Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der

Ortsdurchfahrt überwacht. Im kontrollierten Bereich befinden sich unter anderem

ein Kinderspielplatz sowie eine Bushaltestelle. Eine angepasste Geschwindigkeit

trägt zur Verhinderung von Verkehrsunfällen und den damit verbundenen

potenziellen Gefahren für Verkehrsteilnehmer und Unbeteiligte bei. Gleichzeitig

führt sie aber auch zu einer Verringerung der Lärmbelastung für Anwohnerinnen

und Anwohner. Hier war positiv festzustellen, dass sich vor allem die

Motorradfahrenden an die Geschwindigkeitsbeschränkung hielten. Lediglich ein

Roller wurde mit einer Geschwindigkeit von 42 km/h gemessen. Anders sah es

allerdings bei den PKW aus. Hier wurden fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen

festgestellt. Negativer Spitzenreiter war ein 28-jähriger Ford-Fahrer aus

Heidenrod, der mit 59 km/h gemessen wurde. Bei den technischen Kontrollen der

Motorräder mussten die Kontrollkräfte jedoch mehrere Verstöße feststellen,

sodass für die Tour für ein paar Fahrerinnen und Fahrer vorzeitig enden musste.

In vier Fällen führten Umbaumaßnahmen dazu, dass die die Zweiräder gesteigerte

Lärmemissionen aufwiesen und somit die Betriebserlaubnisse der Fahrzeuge

erloschen waren. An drei Motorädern war die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe

unterschritten. Insgesamt wurden 118 Fahrzeuge und davon 112 Motorräder

kontrolliert. In 21 Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

werden.