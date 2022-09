Hoffenheim: TSG verliert letztes Testspiel

Sinsheim. Im letzten Testspiel der Sommervorbereitung musste das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai eine 2:6-Niederlage gegen den SC Freiburg hinnehmen. Gegen den Konkurrenten aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga traf Isabella Hartig zur Führung (28.), noch vor der Pause drehte der Sport-Club aber die Partie (33., 37., 41.). Auch im zweiten Durchgang blieb Freiburg bissiger und erhöhte (55., 75.). Sarai Linder erzielte den zweiten TSG-Treffer (81.), in der Schlussminute traf Hasret Kayikci zum Endstand (88.).

Eine Woche bevor mit der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Saarbrücken das

erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht, testete die TSG am Förderzentrum in St. Leon

nochmal gegen einen Ligakonkurrenten. Dem SC Freiburg musste sich das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai mit 2:6 (1:3) geschlagen geben. Dabei machte sich das Fehlen von neun Nationalspielerinnen deutlich bemerkbar. „Wir haben aufgezeigt bekommen, dass uns in der Breite noch die Qualität fehlt“, musste Gallai nach der Partie zugeben. „Auch was die

Mentalität anbelangt, hatte uns Freiburg auf jeden Fall etwas voraus.“ In der Anfangsphase

erarbeitet sich die TSG noch etwas mehr Spielanteile als der Sport-Club, auch die etwas

besseren Chancen hatten zunächst die Hoffenheimerinnen. In der 28. Minute zirkelte Isabella Hartig den Ball schließlich per direktem Freistoß aus 18 Metern in die Maschen. Die Führung währte aber nicht lange, keine fünf Minuten später erzielte Giovanna Hoffmann auf der Gegenseite mit einem Flachschuss das 1:1. „Nach diesem Gegentreffer haben wir überhaupt nicht mehr ins Spiel gefunden“, haderte Gallai. Wenige Minuten später schaltete Freiburg nach einem Fehler in der Hoffenheimer Defensive blitzschnell um und Chiara Bouziane traf zum 2:1. Auch beim dritten Treffer der Sport-Clubs verteidigte die TSG nicht konsequent genug, Mia Büchele schob aus elf Metern zum Halbzeitstand ein.

Auch nach der Pause blieben die Gäste bissiger und engagierter. Nach einer Flanke von der

rechten Seite tauchte Hasret Kayikci völlig frei im Strafraum auf und traf zum 4:1 für den SportClub (55.). Die Hoffenheimerinnen wirkten unsortiert und verunsichert, die Drei-Tore-Führung für Freiburg ging entsprechend völlig in Ordnung. Cora Zicai erhöhte in der Schlussphase sogar noch auf 5:1 (75.). Zwar traf Sarai Linder noch zum 5:2 (81.), Hasret Kayikci stellte mit dem sechsten SC-Treffer aber den alten Abstand wieder her. Eine gute Nachricht gab es trotz der ernüchternden Niederlage zu vermelden: Paulina Krumbiegel feierte nach gut einjähriger Verletzungspause im Testspiel gegen den SC Freiburg ihr Comeback im TSG-Trikot.

Aufstellung TSG Hoffenheim: Dick – Hofmann (70. Philipzen), Hagel, Corley, Kocsán, Hartig, Harsch, Linder, Alber (70. Krumbiegel), Kössler (46. Janzen), Leimenstoll.

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball / Foto: pixabay)