Haßloch: Andechser Bierfest 2022 vom 23. bis 25. September

Haßloch – Nach einer Absage in 2020 und den Biergärten in 2021 kehrt das Andechser Bierfest nach einer dreijährigen Corona-Pause zurück und wird am vierten Wochenende im September vom 23. bis 25.09.2022 im Haßlocher Ortskern gefeiert.

Mit zuletzt rund 70.000 Besuchern ist das Fest nicht nur in Haßloch eine feste Größe, sondern auch überregional bekannt. Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung wird am 22.09.2022 eine neue Bierfesthoheit gekrönt. Auch der „Nachmittag für Junggebliebene“ wird wieder Teil des so genannten Pre-Openings am Donnerstag sein.

Nach drei Jahren Pause wird das Andechser Bierfest 2022 anders sein, aber seinen Vorgängerfesten in nichts nachstehen. Größte optische Veränderung ist der Standort des Festzeltes. Dieses zieht um und wird erstmals auf dem Jahnplatz Station machen. Die Idee zum Standortwechsel gibt es schon länger, denn durch den Auf- und Abbau war der Rathausplatz in der Vergangenheit zwei Wochen gesperrt, obwohl das Festzelt nur ein Wochenende lang bespielt wird. Das sorgte für Unmut bei Besuchern des Ärztehauses, die zumeist auf eine direkte Zufahrt angewiesen sind. Durch die Verlegung des Festzeltes lässt sich die Dauer der Sperrung des Rathausplatzes reduzieren.

Der Rathausplatz verwandelt sich unterdessen in einen gemütlichen Biergarten, der zum Verweilen einlädt. Man orientiert sich hier am Konzept der Andechser Biergärten, die im vergangenen Jahr vor allem im Bereich des Rathausplatzes auf positive Rückmeldungen stießen. Auf insgesamt vier Bühnen, die sich über den Ortskern verteilen, wird den Besucherinnen und Besuchern außerdem jeden Tag Live-Musik von hochkarätigen Bands geboten, unter denen für nahezu alle Zielgruppen etwas dabei sein sollte. Die Bühnen sind auf dem Rathausplatz, im Festzelt auf dem Jahnplatz, in der Leo-Loeb-Straße sowie in der Bahnhofstraße zu finden.

Ebenfalls neu ist die Erhebung eines Eintrittspreises. Der Zugang zum Festgelände kostet 3,00 Euro pro Tag. Grund hierfür sind die neuen Regelungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, insbesondere die Erweiterung des Paragraphen 26, wonach es für Großveranstaltungen ein verschärfteres Sicherheitskonzept braucht. Das bedeutet nicht, dass das Andechser bisher kein Sicherheitskonzept hatte – ganz im Gegenteil. Und dennoch musste nachjustiert werden, was bei Veranstaltungen dieser Größe vor allem die Zugänge betrifft. Als Veranstalter muss die Gemeinde im Blick haben, wie viele Menschen sich auf dem Festgelände befinden. Für ein Fest inmitten des Ortskerns ist das eine besondere und personalintensive Herausforderung. Den Umstand der zu erwartenden Kostensteigerungen durch die neue Gesetzgebung hatte seinerzeit der Bürgermeister den Gremien mitgeteilt. In der Folge wurde von den Gremien einstimmig, also von allen politischen Fraktionen, beschlossen, dass zukünftig probeweise ein Eintritt in der oben genannten Höhe erhoben wird.

Eintrittsbänder im Vorverkauf sowie direkt vor Ort

Eintrittsbänder für das Andechser Bierfest können ab dem 07.09.2022 vorab in der Tourist-Information am Rathausplatz erworben werden. Für Kurzentschlossene und Spontanbesucher ist auch ein Erwerb am jeweiligen Veranstaltungstag möglich.

Eintrittspreis: 3,00 Euro pro Veranstaltungstag (Personen unter 16 Jahren frei)

Kombi-Angebot: 6,00 Euro für alle drei Veranstaltungstage (Freitag bis Sonntag)

Krönungsabend im Festzelt am 22.09.22: 3,00 Euro

Nachmittag für Junggebliebene am 22.09.22: Freier Eintritt

Die Eintrittsbänder können ab dem 07.09.2022 in der Tourist-Information erworben werden. Die Tourist-Information ist montags bis donnerstags von 09:00 bis 12:30 Uhr sowie von 14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Am Freitag, 09.09., sowie 16.09. ist durchgängig von 09:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Samstags ist die Tourist-Information von 09:00 bis 12:30 Uhr erreichbar.

Des Weiteren können die Eintrittsbänder am jeweiligen Veranstaltungstag auch an den Zugängen erworben werden.

Zugänge zum Festgelände

Es gibt sieben Zugänge zum Festgelände. Diese sind:

Bahnhofstraße auf Höhe Schneiderei

Langgasse auf Höhe Anwesen Moosbrugger

Langgasse vor Luttermann (zwischen Eingang Saal Löwer und Zufahrt Cafe Hess)

Kirchgasse (in Höhe Schaufenster Hypo Bank und Anwesen Nr. 9)

Leo-Loeb-Straße

Alte Schulstraße (in Höhe Schotterparkplatz)

Jahnplatz bei der Einfahrt von der Schillerstraße

Sicherheitspersonal überwacht und kontrolliert den Zugang zum Festgelände. Ein Eintrittsband als Zugangsberechtigung ist zu folgenden Zeiten erforderlich:

Donnerstag, 22.08.2022 ab 18:00 Uhr (Krönungsabend im Festzelt)

Freitag, 23.08.2022 ab 18:00 Uhr

Samstag, 24.08.2022 ab 13:00 Uhr

Sonntag, 25.09.2022 ab 12:00 Uhr

Das Programm im Überblick:

Donnerstag, 22.09.2022 – Das Pre-Opening

Schon mal zum „Aufwärmen“öffnet das Festzelt am Donnerstag bereits um 15:00 Uhr und lädt zum inzwischen etablierten „Nachmittag für Junggebliebene“. Mit Witz, Charme und Temperament fegen die „Wonderfrolleins“ durch das deutsche Wirtschaftswunder der 50er und frühen 60er und reißen schon nach wenigen Takten ihr Publikum mit. Hinein geht es in die Zeit von Connie & Catarina, von Caprifischern & Caprihosen und natürlich von Heimatfilmen & Halbstarken. So bunt wie ihre Petticoatkleider ist auch das Programm der „Wonderfrolleins“. Der Eintritt zum „Nachmittag für Junggebliebene“ ist frei.

Am Abend wird im Festzelt eine neue Andechser Bierfesthoheit gewählt. Nach fast drei Jahren im Amt wird Bierfestkönigin Lena Roth ihre Krone weiterreichen. Der Einlass ins Festzelt beginnt ab 18:00 Uhr. Um 20:00 Uhr heißt es dann „Wer wird die 9. Andechser Bierfesthoheit?“Durch den Krönungsabend führt RPR1. Moderator Ralf Schwoll. Die musikalische Unterstützung kommt von der Band „SmoKingZ“. Der Eintrittspreis für den Krönungsabend liegt bei 3,00 Euro.

Freitag, 23.09.2022

Das Festzelt eröffnet am Freitag bereits zur Mittagszeit um 12:00 Uhr. Die Ausschankstellen im Festbereich gehen um 18:00 Uhr an den Start. Der Fassanstich und die offizielle Eröffnung finden um 19:00 Uhr im Festzelt auf dem Jahnplatz statt. Ein Festumzug vom Pfalzplatz ins Festzelt läutet den Beginn des Andechser Bierfestes ein. Für Stimmung im Festzelt sorgt traditionell die Blaskapelle Frieding. Die Blaskapelle aus dem Partnerlandkreis Starnberg kommt schon seit über 20 Jahren nach Haßloch und bringt das bayerische Flair ins Großdorf.

Auf der Bühne in der Leo-Loeb-Straße stehen ab 20:00 Uhr „Die iDOLe“. Die Partyrockband aus Frankenthal hat inzwischen über 18 Jahre Bühnenerfahrung und ist daher regional und überregional bekannt. Auf der Jugendbühne in der Bahnhofstraße kann man ab 20:00 Uhr zu den Klängen von „Fine R.I.P.“ feiern. Ihre Mundarttexte, verbunden mit Rock- und Pop-Klassikern, erklingen inzwischen auf sehr vielen Festen der Pfalz. Auf der Bühne im Biergarten auf dem Rathausplatz gibt es ab 20:00 Uhr ebenfalls Live-Musik. Hier ist „Team Work“ zu Gast.

Samstag, 24.09.2022

Ein bayerischer Weißwurst-Frühshoppen läutet den Samstagvormittag im Festzelt ein. Die Blaskapelle Frieding sorgt zwischen 10:00 und 12:30 Uhr für die musikalische Begleitung. Der Festbereich mit allen Ständen und Ausschankstellen öffnet am Samstagmittag um 13:00 Uhr. Um14:00 Uhr beginnt „Peter Henninger’s Talent Show“, welche in 2019 auf dem Andechser Premiere feierte und drei Jahre später fortgeführt wird. Gesucht werden für den Nachmittag Personen, die singen, tanzen, zaubern oder kurz gesagt, einfach Menschen begeistern können. Organisiert und moderiert wird die Veranstaltung von DJ Peter Henninger im Festzelt auf dem Jahnplatz. Um 17:30 Uhr spielen „SmoKingZ“ auf der Festzeltbühne. Die Band begleitet auch den Krönungsabend am Donnerstag.

Auf der Bühne am Rathausplatz beginnt das Musikprogramm am Nachmittag um 15:00 Uhr. Dort spielen „Die Mackenbacher“ – eine in Haßloch bekannte Formation mit Liedern, die zum Verweilen einladen. Am Abend ab 20:00 Uhr rocken „The Bombshells“ die Rathausplatzbühne. Die Band tourt seit 2010 über die Feste der Region und hat sich inzwischen einen Namen gemacht, der für gute Laune steht.

In der Leo-Loeb-Straße ist ab 15:00 Uhr die „Puzzle-Band“ der Lebenshilfe Neustadt zu Gast. In der Band spielen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Ab 20:00 Uhr stehen dann die selbsternannten Rockfeinschmecker von „FUSED“ auf der Bühne. Mit über 400 Konzerten in den letzten 13 Jahren beschreibt sich die 7-köpfige Formation als Rockband, die den Nerv eines jeden Publikums trifft.

Auf der Jugendbühne in der Bahnhofstraße spielen ab 20:00 Uhr „Fabian Schreiber & Friends“. Der in Speyer geborene Musiker präsentiert deutsche Popmusik und möchte mit der Musik beim Publikum Emotionen auslösen.

Sonntag, 25.09.2022

Die Prot. Kirchengemeinde Haßloch, die Pfarrei Hl. Klara von Assisi sowie die Ev. Christusgemeinde laden am Sonntag um 09:10 Uhr zu einem Ökumenischen Gottesdienst mit Kindergottesdienst ins Festzelt. Der Gottesdienst trägt den Titel „Leben – Liebe – Leidenschaft“ und wird von der „United-Praise Projekt-Band“ musikalisch begleitet. Die Teilnahme am Gottesdienst ist eintrittsfrei möglich.

Ab 12:00 Uhr öffnen dann die Stände und Ausschankstellen auf dem gesamten Festgelände. Im Festzelt gibt es einen bayerischen Weißwurst-Frühshoppen, das von der Formation „Die Zwoa Spitzbuben“ begleitet wird. Ab 17:00 Uhr steht mit „Grand Malör“ Pfälzer Party Power auf der Festzeltbühne. Die Band spielt eine Mischung aus Rock, Partymusik und Top-40-Hits.

Auf dem Rathausplatz startet das Musikprogramm um 12:00 Uhr mit dem Musikverein Diedesfeld, die das Zepter am Nachmittag dann an „Die Mackenbacher“ aus Haßloch weiterreichen. Am Abend ab 18:00 Uhr spielen „The Queen Kings“. Die Band gilt als eine der besten Queen-Tribute-Bands und tourt schon seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa. In der live gespielten Show darf man neben den Welthits wie „A kind of magic“, „Don’t stop me now“ und „We are the champions“, auch einige Überraschungen erwarten.

In der Leo-Loeb-Straße beginnt das Bühnenprogramm am Sonntag mit dem Musikverein Haßloch, der ab 12:00 Uhr das Publikum unterhält. Am Abend ab 19:00 Uhr sind dann „Die Brunnebutzer“ zu Gast. Die 11-köpfige Coverband aus der Südpfalz hat sich den Titeln der 70er und 80er verschrieben, aber auch Stücke neueren Datums sind in der Setlist zu finden. Parallel spielen auf der Jugendbühne in der Bahnhofstraße die Musiker von „AMPRA“. Die Vorderpfälzer Band hat ein breites Repertoire und bietet somit für nahezu jeden Geschmack einen Sound, um das Andechser Bierfest ausklingen zu lassen.

Sonstiges:

Neben dem Musikprogramm auf insgesamt vier Bühnen bietet das Andechser auf dem Festgelände eine Vielzahl von Verkaufs-, Genuss- und Getränkeständen. Auch das Riesenrad wird wieder vor Ort sein und am höchsten Punkt einen fantastischen Blick übers Großdorf ermöglichen.

Der inzwischen etablierte und beliebte Bierfest-Button kehrt ebenfalls zurück und wird in einer neuen Auflage erhältlich sein. Ergänzend dazu können auch die Andechser-Freundschaftsbänder erworben werden. Die Buttons und Freundschaftsbänder erfreuen sich eines einheitlichen Designs und sind an den Festtagen in der Tourist-Information sowie an diversen Straßenverkaufsständen für je 2,00 Euro erhältlich.

Die Haßlocher Turminitiative bietet am Andechser-Samstag und Sonntag zwischen jeweils 15:00 und 18:00 Uhr Besichtigungen des Chorraums an. Dieser wurde in den vergangenen Monaten in seinen Ursprungszustand von 1350 zurückversetzt. Nur noch einige Restarbeiten sind offen. Neben der Besichtigung ist auch ein Turmaufstieg möglich.

Das Corona-Testzentrum auf dem Pfalzplatz bietet an den Andechser-Festtagen vom 23. bis 25.09.2022 eine Sonderaktion: Wer sich an einem der Veranstaltungstage testen lässt, erhält zum Testergebnis ein Eintrittsbändchen für den jeweiligen Veranstaltungstag kostenlos dazu. Die Gemeindeverwaltung begrüßt die Idee und das Angebot der Teststation. Auf diesem Weg können Gäste im Vorfeld sichergehen, dass sie nicht unwissentlich „positiv“ auf das Festgelände gehen.