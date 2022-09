Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr durch Entfernung von Spannungskabel

Bobenheim-Roxheim (ots) – Auf der Bahnstrecke zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms manipulierten am Sonntagmorgen 04.09.2022 unbekannte Täter an 4 Masten der Oberleitung. Es wurden Spannungskabel, welche der Stabilisierung und Befestigung der Oberleitung dienen, abgetrennt.

Durch eine Legierung auf den Kabeln könnte der Anschein eines hochwertigen Kupferkabels durch die Täter angenommen worden sein. Der Materialwert ist jedoch gering. Die Strecke konnte aufgrund der Schäden nur noch eingleisig befahren werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Schwierigkeiten in den Betriebsabläufen der Deutschen Bahn AG. Zudem bestand durch die verminderte Stabilität der Oberleitung die Gefahr eines Oberleitungsabrisses bei Zugfahrten.

Gegen die unbekannten Täter wird nun durch die Bundespolizei wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet aufmerksame Bürger die Hinweise zu dem o.g. Vorfall machen können sich telefonisch unter 0631-34073-0 oder per email bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Lambsheim (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 gegen 20:37 Uhr kam es an der Kreuzung Marktstraße / Hinter Straße in Lambseim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 67-Jährige Verkehrsteilnehmerin die Hinterstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Marktstraße kollidierte sie mit einem von links auf der Vorfahrtsstraße fahrenden PKW einer 4-Köpfigen Familie.

Die 35-Jährige Fahrzeugführerin und ihre Familie wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen des anderen Fahrzeuges mussten mit leichten Verletzungen durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Bei dem Unfall wurde neben den beiden PKW ein Begrenzungspfosten und eine Hauswand beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 EUR geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Maxdorf (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 gegen 00:33 Uhr kam es in der Speyerer Straße in Maxdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge hörte zunächst 2 Personen, welche sich auf der Straße unterhielten und danach in ein Fahrzeug stiegen. Kurz darauf hörte der Zeuge einen lauten Knall. Als der Zeuge daraufhin auf die Straße trat, konnte er nicht einen PKW mit Heidelberger Ortskennung wegfahren sehen.

Danach stellte er einen Schaden an einem geparkten PKW fest. Der bislang noch nicht ermittelte Unfallverursacher beschädigte den hinter ihm geparkte PKW Hjundai i10 beim Ausparken aus der Parklücke. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR im Frontbereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.