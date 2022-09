Betrunkener 16-Jähriger mit geklautem PKW

Speyer (ots) – Am Montag 05.09.2022 gegen 02:06 Uhr fand ein 16-Jähriger einen Autoschlüssel in der Wormser Landstraße. Das dazugehörige Fahrzeug befand sich im unmittelbarer Nähe. Er stieg in den PKW und fuhr damit in die Bahnhofstraße. Zeugen, welche die Besitzerin des entwendeten Fahrzeugs kannten, verfolgten den Pkw vom Hauptbahnhof bis in die Waldstraße und informierten die Polizei.

Der junge Mann fuhr auffällige Schlangenlinien und bremste immer wieder stark ab. In der Waldstraße beschleunigte er das Fahrzeug und kollidierte schließlich im Wendehammer mit einem dort befindlichen Geländer. Er fuhr das Auto dabei in einem Kiesbett fest, wodurch seine Spritztour beendet wurde.

Bei der Kontrolle durch die eingesetzten Beamten zeigte er alkohol- und drogentypische Auffallerscheinungen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Nach einer Blutprobe konnte er die Dienstelle im Beisein der Mutter wieder verlassen.

Wechselseitige Köperverletzung und Beleidigung von Polizeibeamten

Speyer (ots) – Am Dienstag 04.09.2022 gegen 05:20 Uhr meldeten Zeugen laute Schreie aus Richtung Skaterpark im Woogbachtal. Anschließend wären 2 Personen in Richtung Lina-Sommer-Straße geflüchtet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Personengruppen gekommen war. Ein 20-jähriger Geschädigter klagte über Schmerzen im Gesicht und hatte Blutanhaftungen an der Kleidung.

Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde die vor Ort befindliche Gruppe aufgefordert ihren Müll sachgerecht zu entsorgen. Damit war der 20-jähriger Mann nicht einverstanden und beleidigte die eingesetzten Beamten mit diversen unflätigen Ausdrücken.

Die zwei geflüchteten Männer konnten durch eine Streife im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Auch hier gab es einen verletzten 19-Jährigen Mann. Auslöser des Ganzen waren offensichtlich Eifersucht und zu viel Alkoholkonsum. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zum Nachtteil der Beamten erfasst.

Diebstahl aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses

Speyer (ots) – In der Nacht vom Freitag auf Samstag 03.09.2022 verschafften unbekannte Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus in Wormser Landstraße. Im Keller drangen sie gewaltsam in zwei Kellerabteile ein und entwendeten dort aus einem Abteil Konservendosen, Kerzen und Stabfeuerzeuge in einer Höhe von ca. 500 Euro.

Was aus dem zweiten Kellerabteil entwendet wurde, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Aus dem Hinterhof des Anwesens wurde zudem ein angeschlossenes Fahrrad entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Speyer (ots) – Am Samstag 03.0.2022 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem PKW die Grasgasse von der kleinen Pfaffengasse kommend. Aus Unachtsamkeit streifte einen dort geparkten schwarzen VW-Käfer. Dieser müsste einen Schaden im Frontbereich haben. Das Fahrzeug des Unfallverursachers hatte leichte Beschädigungen im Bereich des Frontkennzeichens und Kratzer im Bereich der Frontstoßstange.

Der 48-Jährige fuhr nach dem Unfall zu seiner nahe gelegenen Arbeitsstätte, um dort einen Zettel mit seinen Daten zu fertigen. Als er wieder zu Unfallstelle kam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort.

Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass es nicht ausreichend ist, einen Zettel am Fahrzeug zu hinterlassen. Falls die Besitzerin oder der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs gerade nicht vor Ort ist, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Warten Sie auf die “gegnerische Partei” und klären Sie den Vorfall gemeinsam. Alternativ melden Sie den Vorfall bei der Polizei und warten, bis diese den Unfall vor Ort aufgenommen hat.