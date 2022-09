Groß-Gerau

Streit in Wohnheim endet im Krankenhaus

Bischofsheim (ots) – In einer Wohnunterkunft in der Straße “Mittelgewann” kam es am Samstagabend (3.9.) zu einem Streit zwischen 4 Männern, woraufhin ein 39-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge kehrte der 39-jährige Mann gegen 18 Uhr in die Unterkunft zurück, woraufhin er mit 3 weiteren Männern zunächst eine verbale Auseinandersetzung hatte.

Im Rahmen der Streitigkeiten soll ihm einer seiner Kontrahenten mit einer Holzlatte gegen den Kopf geschlagen haben. Nach jetzigem Stand meldete sich der 39-Jährige ca. 2 Stunden später bei der Rettungsleitstelle, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Der 39-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde nach jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Wie genau es zum Streit kam sowie die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit noch an. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Messerbedrohung auf der Kerbe

Riedstadt-Crumstadt (ots) – Am späten Sonntagabend (4.9.) rief der Streit zwischen 2 Männern auf einer Kerb in der Friedrich-Ebert-Straße die Polizei auf den Plan. Gegen 23.45 Uhr kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 30-Jährigen. Im Rahmen des Streits soll der 30-jährige Mann den 25-Jährigen mit einem Messer bedroht haben.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnte die Polizei ein Messer sicherstellen. Aufgrund des Verdachts des vorigen Alkoholkonsums bei beiden Beteiligten führten die Ordnungshüter Atem-Alkohol-Tests durch. Der Test beim 30-Jährigen ergab einen Wert von 1,79 Promille. Bei dem 25-Jährigen zeigte der Test 2,19 Promille an.

Im Anschluss erhielt der 30-jährige Mann einen Platzverweis. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten müssen.

Unfall zwischen zwei Radfahrern – Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots) – Am Sonntagnachmittag (4.9.), gegen 17 Uhr, kam es auf einem Radweg entlang der Landstraße 3112 zu einem Unfall zwischen 2 Radfahrern. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit seinem E-Bike dort in Fahrtrichtung Gernsheim unterwegs. Während der Fahrt kam ihm ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Darmstadt auf dem Radweg entgegen.

Die beiden Radler stießen aus bislang unbekannten Gründen zusammen. Beide wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Rädern entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Gernsheim nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Angaben zum Unfall machen können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu erreichen.

Update 13:30 Uhr:

Nachdem es am Sonntagnachmittag (4.9.) auf einem Radweg entlang der Landstraße 3112 zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam (wir haben berichtet), ist der 48-jährige Pedelecfahrer aufgrund seiner schweren Verletzungen am Montagmittag (5.9.) in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit noch an.

Vermeintliche Giftköder ausgelegt – Polizei bittet Hundehalter um Vorsicht

Kelsterbach (ots) – Nachdem der Polizeistation Kelsterbach am Sonntagmorgen (4.9.) vermeintliche Giftköder auf einem Fußweg zwischen der Dahlienstraße und dem Lavendelweg gemeldet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet Hundehalter um Vorsicht.

Gegen 10 Uhr stellte ein Passant beim Spaziergang im dortigen Bereich verdächtige Lebensmittel unter anderem Käse, fest und alarmierte umgehend die Polizei. Ob die verdächtigen Gegenstände absichtlich dort platziert wurden, ist derzeit noch unklar.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Kelsterbach nach Zeugen und bittet Hundehalter um erhöhte Vorsicht. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Motorrad von Parkplatz gestohlen

Rüsselsheim (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben Diebe bereits am vergangenen Donnerstag (1.9.) eine Harley-Davidson (GG-BD71) von einem Parkplatz in der Mainzer Straße gestohlen. Die Kriminalpolizei (21/22) ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06142/696-0 Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib des Motorrades entgegen.

Auf Möbelhaus abgesehen

Bischofsheim (ots) – Nachdem ein bislang unbekanntes Quartett am Samstagnachmittag (3.9.) mehrere Gegenstände aus einem Möbelgeschäft in der Straße “Neben dem Mühlweg” entwendet hat und ohne zu bezahlen geflüchtet ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge, hielten sich die Kriminellen, zwei Männer und zwei Frauen, gegen 17 Uhr in dem Möbelhaus auf. Im Anschluss sollen sie diverse Gegenstände, unter anderem Bettwäsche, nicht bezahlt und das Geschäft damit verlassen haben. Auf diesen Umstand wurden die Unbekannten beim Verladen ihrer Beute von einer Mitarbeiterin und einer Zeugin angesprochen. Da sie der Aufforderung den Kassenzettel zu zeigen nicht nachkamen, versuchte nach derzeitigem Kenntnisstand die 49-jährige Zeugin die Flucht des kriminellen Quartetts zu verhindern.

Diese fuhren dennoch mit ihrem schwarzen Kombi in Richtung der Straße “Am Schindberg” davon, sodass die 49-Jährige mit einem Sprung zur Seite dem zurücksetzenden Wagen ausweichen musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird insgesamt der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Täterbeschreibung:

Die beiden flüchtigen Männer sollen um die 1,85 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Einer von ihnen soll dunkelblonde Haare mit einem Haarreif getragen haben.

Die Haare ihrer Komplizin wurden als blond gefärbt beschrieben. Sie hatte schwarze Kleidung an. Die zweite Komplizin soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Sie trug einen roten Pullover und hatte schwarze Haare.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, Angaben zum flüchtenden Fahrzeug und den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Darmstadt

74-Jähriger zeigt Hitlergruß – Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots) – Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wird sich ein 74-jähriger Mann aus Seeheim-Jugenheim zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Senior am Samstag (3.9.) gegen 16.15 Uhr im Rahmen einer Demonstration im Bereich der Fußgängerzone auf dem Friedensplatz den Hitlergruß gezeigt haben.

Der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt (Rufnummer 06151/9690) ist mit dem Fall betraut, hat ein Verfahren eingeleitet und ermittelt zu den Hintergründen.

Kriminelles Duo ertappt

Darmstadt (ots) – Montagfrüh 05.09.2022 kam ein jugendliches kriminelles Duo nicht weit. Der 16-jährige Darmstädter und sein 14-jähriger Begleiter schlugen gegen 02 Uhr auf einem Grundstück in der Seeheimer Straße, ein Kellerfenster als Zugang zu dem Einfamilienhaus ein und stahlen aus einer Gartenhütte Raucherutensilien.

Zeugen wurden aufmerksam und alarmierten die Polizei. Diese stellten die beiden Jugendlichen noch in Tatortnähe. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahren. Anschließend konnten beide in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Beide werden sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Geldkassette aus Büro entwendet

Darmstadt (ots) – Auf eine Geldkassette in einem Büroraum im Daimlerweg hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (2.9.) und Samstag (3.9.) abgesehen. Um in den Raum zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf.

Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 850 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Mehrere Hundert Euro Sachschaden

Darmstadt (ots) – Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße nahe Ecke Grafenstraße geriet in der Nacht zum Samstag (2.-3.9.) ins Visier. Glücklicherweise blieb der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln erfolglos. Die Täter ließen vom weiteren Vorgehen ab und flüchteten.

Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Fenster eingeschlagen und mindestens 5 Autos beschädigt

Groß-Umstadt (ots) – Der frühe Samstagmorgen (4.9.) endete für einen 37-jährigen Mann aus Groß-Umstadt im Gewahrsam der Polizei und mit der Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen. Zeugen hatten den Mann gegen 03 Uhr im Herrnwiesenweg dabei beobachtet, als er mindestens 5 geparkte Autos durch das Abtreten der Außenspiegel beschädigte.

Die aufmerksamen Anwohner alarmierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung und mit Hilfe der Personenbeschreibung stellten die Beamten den Beschrieben noch in Tatortnähe und brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit diesen Fällen und den weiteren Ermittlungen betraut. Der 37-Jährige, der zudem im Verdacht steht, am Freitagnachmittag (2.9.) mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes in der Wilhelm-Liebknecht-Straße mit einer Eisenstange eingeschlagen zu haben, wird sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit an. Zeugenhinweise werden in diesem Zusammenhang von den Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen genommen.

Diebe haben es auf Hoftor abgesehen

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (2.-3.9.) hatten es Diebe unter anderem auf ein Hoftor im Hannemannsgarten abgesehen. Am Samstagmorgen gegen 09.15 Uhr entdeckten die Eigentümer das Fehlen des Tores, was die Täter in der Zeit zwischen 22-09 Uhr abmontierten. Der Wert der Beute wird derzeit auf mindestens 1.700 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kommissariats 42 in Darmstadt ermitteln, suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter möglicherweise bei ihrem kriminellen Vorgehen beobachten können? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Unter Tel. 06151/969-41310 sind die Ermittler zu erreichen.

Scheibe von Schreibwarenladen mit Steinen beschädigt

Reinheim (ots) – Die Scheibe eines Schreibwarenladens in der Darmstädter Straße ist am frühen Samstagmorgen (3.9.) von noch unbekannten Tätern mit Steinen beworfen und damit beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Gegen 03.15 Uhr hatten Anwohner der Straße die verdächtigen Geräusche gehört und einen Unbekannten in Richtung Schwimmbad flüchten sehen.

Zu seiner Beschreibung liegen den Ermittlern derzeit keine weiteren Details vor. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise zu dem Flüchtenden unter Tel: 06154/6330-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen

Reinheim (ots) – Am Sonntag (04.09.) gegen 17.10 Uhr verunfallten zwei Fahrzeuge am Ortseingang Reinheim. Ein 22-jähriger Reinheimer wollte mit seinem Pkw Ford von Groß-Bieberau aus kommend am Ortseingang Reinheim links zu einem Außerhalbhof abbiegen, als ein 44-jähriger Lengfelder mit seinem Transporter dem abbiegenden Ford auffuhr.

Durch diesen Aufprall wurde der Ford Kuga in den Graben geschoben und der Beifahrer war kurzzeitig im Fahrzeug eingeklemmt. Fahrer und Beifahrer des Fords wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin des Transporters wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EUR. Die Fahrbahn war während den Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.

Fahrradfahrer tödlich verunglückt

Otzberg (ots) – Am Sonntagnachmittag (04.09.) meldete ein Zeuge um 15.40 Uhr über Notruf einen offensichtlich verunfallten Mountainbikefahrer in der verlängerten Feldstraße. Durch den vor Ort eingesetzten Notarzt konnte leider nur noch der Tod des 52-jährigen Otzbergers festgestellt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Unfall vermutlich im Laufe der vergangenen Nacht passiert sein. Neben einem Notarzt und Rettungsdienst waren noch die Feuerwehren aus Otzberg-Lengfeld und Nieder-Klingen, die Notfallseelsorge sowie 2 Streifen der Polizeistation Dieburg an der Unfallstelle im Einsatz.

Verkehrskontrolle mit Folgen – Auf Süßes folgt Saures

Weiterstadt (ots) – Eine auffallend große Menge Süßigkeiten hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen (5.9.) die Aufmerksamkeit der Polizisten geweckt und schlussendlich die Festnahme von zwei 18 und 19 Jahre jungen Männern nach sich gezogen. Gegen 02 Uhr hatten die Ordnungshüter das Auto, besetzt mit dem jungen Duo, in der Darmstädter Straße gestoppt.

Bei der Kontrolle fiel dem Streifenteam sofort die große Menge Jahrmarktstypischer Süßwaren auf, zu deren Herkunft die Autoinsassen keine schlüssigen Angaben machen konnten. Im Rahmen anschließender Ermittlungen und zeitgleichen Überprüfungen stellte sich rasch heraus, dass 2 Verkaufsbuden der Schneppenhäuser Kerb widerrechtlich geöffnet wurden und die in dem Auto sichergestellten Süßigkeiten im Wert von mehreren Hundert Euro, mutmaßlich aus diesen Buden stammten.

Der 19-Jährige aus Groß-Gerau und sein 18-jähriger Begleiter aus Büttelborn wurden vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie die erkennungsdienstlichen Behandlungen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Hause entlassen. Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers hat den Fall und die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen.

Kreis Bergstraße

Schwarzer Audi im Fokus von Vandalen – Wer kann Hinweise geben?

Grasellenbach/Ober-Scharbach (ots) – Ein schwarzer Audi “Q5” geriet bereits am Donnerstag (1.9.) gegen 9 Uhr, in den Fokus von bislang unbekannten Vandalen. Der Wagen war auf einem Parkplatz in der Straße “Auf der Tromm” abgestellt. Hierbei haben bislang Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und eine Scheibe des Wagens beschädigt. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Detaillierte Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 erbeten.

Garage beschädigt und weggefahren

Wald-Michelbach/Hartenrod (ots) – Ein bislang unbekannter Wagenlenker ist im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (4.9.) und Montagmorgen (5.9.) gegen eine Garage in der Straße “Brunnenwiese” geprallt und im Anschluss geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge, stieß der Unbekannte beim Rückwärtsfahren mit seinem Wagen gegen das Tor der Garage und hinterließ hierbei einen Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Wald-Michelbach nach Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Wagenlenker und dessen Fahrzeug geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu erreichen

Odenwaldkreis

2x Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Michelstadt (ots) – Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Stadtring 269 in Michelstadt wurde am Dienstag, (30.08.) zwischen 19:45h und 20:00h durch einen bisher unbekannten Verursacher ein grauer Audi A6 offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Erbach im Odenwald (ots) – In der Damaschkestraße wurde am Sonntag 04.09. zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein schwarzer Opel Zafira offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen