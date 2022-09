Auf B9 überschlagen

Schwegenheim (ots) – Am Freitagmorgen 02.09.2022 verlor eine 21-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich auf der B9. Die junge Frau befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Speyer, als sie ca. 600m vor der Abfahrt Schwegenheim aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam.

Um eine Kollision mit der Mittelleitplanke zu verhindern, lenkte die Frau nach rechts und verlor hierbei die Kontrolle, sodass sie über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen ins Bankett fuhr. Dort überschlug sich das Fahrzeug und kam letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Fahrzeugbergung und der Reinigungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb es zu temporären Verkehrsbehinderungen kam.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Absperrmaterial der Polizei von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer überfahren und beschädigt. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Eisautomat vereitelt Flucht

Bellheim (ots) – Drei jugendliche Eisdiebe gingen der Polizei ins Netz, nachdem sie Speiseeis aus einem Automaten entwenden wollten. Wie erst jetzt bekannt wurde, entdeckte bereits am Freitag 26.08.2022 eine Streife der Bundespolizei drei Jugendliche, die in der Fellach in Bellheim Waren aus einem Eisautomaten entwenden wollten. Beim Erblicken der Beamten flohen zunächst 2 der Täter.

Die Flucht der dritten Person wurde durch den Eisautomaten vereitelt; der Arm des Jugendlichen steckte noch in dem Ausgabefach fest. Nachdem die anderen beiden das Malheur ihres Freundes bemerkten, brachen sie die Flucht ab und kamen zurück.

Neben 15 Packungen Eis wurden bei den 3 Jugendlichen noch weitere verbotene Gegenstände festgestellt, sodass nun wegen des Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz ermittelt wird.

Mit Paintballwaffe auf Auto geschossen

Rülzheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 03.09.2022 schoss eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einer Paintballwaffe auf das Fahrzeug einer 19-Jährigen. Die Frau fuhr gegen Mitternacht auf der L540 von Rheinzabern nach Rülzheim. Kurz vor Rülzheim sei ihr ein PKW entgegengekommen und es gab einen Knall, den die Geschädigte zunächst nicht zuordnen konnte. Kurz darauf stellte sie weiße Farbe am Fahrerfenster fest.

Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass das Fahrzeug mit einer Paintballwaffe beschossen wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Betrunken falsch überholt

Leimersheim (ots) – Glück im Unglück hatten gleich 3 Autofahrer, nachdem ein Betrunkener trotz Gegenverkehr überholen wollte. Am Samstagabend 03.09.2022 fuhr der 39-jährige Unfallverursacher von Leimersheim in Richtung Kuhardt. Als er einen Mercedes überholen wollte, touchierte der Mann zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Smarts. Im Anschluss brach er den Überholvorgang aufgrund eines weiteren entgegenkommenden Fahrzeugs ab, fuhr in der Folge jedoch auf den noch immer vor ihm befindlichen Mercedes auf.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab 1,4 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Unfall auf B9 durch alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Wörth (ots) – Zu erheblichen Sachschaden führte ein missglücktes Überholmanöver auf der B9. Demnach fuhr die Fahrerin eines Pkw am 02.09.2022, gegen 20:40 Uhr auf der B9 in Richtung Wörth und wollte kurz nach der Abfahrt nach Neupotz einen vor ihr fahrenden Pkw überholen. Dabei kollidierte sie sowohl mit der Mittelleitplanke, als auch mit dem zu überholenden Pkw.

Im Zuge der Unfallaufnahme konnte bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein folgender Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille. Somit wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobe veranlasst. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Schlangenlinien infolge Trunkenheit

Bellheim (ots) – Am Samstag 03.09.2022 konnte die Polizei eine Fahrzeugführerin kontrollieren, die infolge Trunkenheit Schlangenlinien auf der B9 gefahren ist. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Germersheim den auffällig fahrenden Audi A3 in Höhe Bellheim.

Das Fahrzeug konnte in Schwegenheim gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 2,5 Promille. Der Führerschein der 47-Jährigen wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung auf Straßenfest

Germersheim (ots) – In der Nacht von Samstag 03.09. auf Sonntag 04.9.2022 zeigten sich 2 Männer mit dem Ausschankende des Germersheimer Straßenfestes unzufrieden. Während der ältere von beiden seinen Unmut lediglich verbal jedoch lautstark kund tat, wurde ein ca. 30-35 Jahre alter Mann handgreiflich. Zunächst gab der Mann einem 22-Jährigen zwei Ohrfeigen.

Im Anschluss schüttete er sein Weinglas aus und warf es einer 25-Jährigen an den Kopf. Eine 42-Jährige wurde in der Folge durch die umherfliegenden Splitter leicht verletzt. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete der bislang unbekannte Täter.

Täterbeschreibung:

Er wurde als ca. 185-190 cm groß, stämmig, mit südländischem Erscheinungsbild und dunklen Haaren beschrieben.

Zeugen, die zur Tat oder der Identität des Täters Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.