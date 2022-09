Einsätze auf dem Edesheimer Jahrmarkt

Edesheim (ots) – Am Samstag 03.09.2022 gegen 00:51 Uhr kam es auf dem Festplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung, da ein Mann einem 32-jährigen aus Neustadt unvermittelt ein Schoppenglas auf den Kopf schlug. Der Neustadter wurde dabei am Kopf verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war der Kontrahent nicht mehr vor Ort, konnte aber durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden.

Gegen 00:20 Uhr war ein 25-jähriger Mann mit seiner 17-jährigen Bekannten vom Festplatz in Edesheim aus fußläufig auf dem Heimweg. Im Bereich der Schloßstraße kam es zunächst zu einem verbalen Disput mit 2 unbekannten Männern. Schließlich kam es zu einem Gerangel, wodurch der junge Mann zu Boden ging und sich leicht verletzte. Die beiden Kontrahenten entkamen unerkannt. Einer der Männer hatte einen Gipsarm.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polzei.rlp.de entgegen.

Betrunkene Fußgänger halten Polizei auf Trab

Maikammer/Edesheim (ots) – Gleich 5x musste die Streife der Polizei Edenkoben in der Nacht von Samstag auf Sonntag 04.09.2022 ausrücken, um sich um 5 betrunkene Männer im Alter von 35-63 Jahren zu kümmern. Zwei der Männer fielen den Passanten in Maikammer auf, da diese den Anschein erweckten, zu stark betrunken zu sein um alleine gelassen zu werden. Diese dürften sich auf dem Heimweg des Klapprad-Cups befunden haben.

Der gleiche Sachverhalt spielte sich noch 3 weitere Male im Umkreis von Edesheim ab, wo man vermutlich auf dem Heimweg vom Weinfest war. Einer der Männer war so stark alkoholisiert, dass er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht wurde.

Für alle weiteren wurden ein Heimtransport organisiert. Die Verantwortlichen werden in diesem Fall die Kosten für den polizeilichen Einsatz tragen müssen.

Waldbrand in Gleisweiler

Gleisweiler (ots) – Am 02.09.2022 kurz nach 16 Uhr gingen mehrere Notrufe aufgrund eines Waldbrandes in Gleisweiler, oberhalb der Privatklinik, ein. Vermutlich durch unsachgemäße Berauchung eines Bienenstockes verursachte ein 42-jähriger Imker aus Gleisweiler einen Waldbrand, bei dem etwa 400 qm Wald/Gestrüpp Raub der Flammen wurden.

Der Imker wurde durch Rauch-Intoxikation verletzt und wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 11 Fahrzeugen waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Gegen den Imker wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Ein Unfall – 3x Totalschaden

Zeiskam (ots) – Am Samstag 03.09.2022 musste die L540 nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen für drei Stunden voll gesperrt werden. Gegen 12:10 Uhr befuhr ein Transporter die Landstraße in Richtung Bellheim und wollte kurz nach Zeiskam links in einen Wirtschaftsweg abbiegen.

Hierbei schätzte der 41-Jährige Fahrzeugführer Abstand und Geschwindigkeit des Gegenverkehrs falsch ein, sodass ein entgegenkommender Mercedes zunächst ungebremst in die Fahrzeugseite des Transporters fuhr und im Anschluss frontal mit einem Ford kollidierte, der hinter dem Transporter in Richtung Bellheim unterwegs war.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die beiden anderen Fahrzeugführer vom Rettungsdienst erst versorgt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Kontrollen auf dem Wirtschaftsweg

Edesheim (ots) – Am Freitag 02.09.2022 wurde ab 14:45 Uhr für eine Stunde das Durchfahrtsverbot auf dem Wirtschaftsweg zwischen Edesheim und Edenkoben kontrolliert. Von 20 kontrollierten Fahrzeugen waren 6 Verkehrsteilnehmer nicht berechtigt auf dem Feldweg unterwegs und mussten sanktioniert werden.

Verkehrsunfall mit gestürztem Fahrradfahrer

Burrweiler (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 67-jähriger Niederländer am Freitag 02.09.2022 gegen 14:00 Uhr zu, der mit seinem Fahrrad auf einem Radweg neben der L504 in Höhe Burrweiler stürzte. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er eine Bodenwelle und kam dabei zum Sturz. V

Vorsorglich wurde der Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, konnte dies nach einer ambulanten Behandlung jedoch wieder verlassen.

Wald angezündet

Vorderweidenthal (ots) – Durch Verkehrsteilnehmer wurde am 2.9.22, gg. 21:42 Uhr, eine Rauchentwicklung an der Landstraße 490 zwischen Erlenbacher Kreuzung und Vorderweidenthal, rechts der Fahrbahn in einem Waldstück, gemeldet. Die Feuerwehren (40 Einsatzkräfte vor Ort) begaben sich sofort in den Einsatz und konnten dort einen Brand feststellen. Durch das rechtzeitige Entdecken wurden lediglich ca. 25 m² Mischwald geschädigt. Ohne das schnelle Eingreifen hätte sich dort ein größerer Waldbrand entwickeln können.

Als Brandursache konnte eine Feuerstelle in einem Baumstumpf ausgemacht werden. Ob der oder die Täter das Feuer bewusst legten oder es außer Kontrolle geriet ist unklar. Es wird aber in Richtung auf eine Straftat ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 0634393340 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Gasaustritt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am 2.9.22, gg. 10:38 Uhr, kam es bei Erdarbeiten an einer Baustelle in der Schlossstraße zu einem Gastaustritt. Hierbei wurde die Hauptgasleitung getroffen. Angehörige der Feuerwehr und Mitarbeiter der Firma Pfalzgas, sowie das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern kamen unmittelbar vor Ort.

Messungen wurden durchgeführt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Vorsorglich wurde der Verkehr umgeleitet. Daher konnten Busse der QNV die Ortschaft nicht mehr anfahren. Um 19:55 Uhr waren alle Arbeiten beendet, die Ortschaft wieder befahrbar. Wie hoch der Schaden durch die Leckage ist, ist unklar.

Verkehrsunfall am Stauende – zwei Personen verletzt

A65/Landau-Zentrum (ots) – Am Freitag 02.09.2022 ereignete sich um 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Dabei fuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Schwarzwald mit seinem Sattelzug am Stauende auf den vor ihm abbremsenden Pkw auf.

Der 48-jährige Fahrer des Peugeot und sein 28-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 15.500 EUR. Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es zu weiteren Verkehrsbehinderungen.

Feuer durch Unkrautbrenner

Offenbach (ots) – Am Freitagnachmittag 02.09.2022 löste ein Hausmeister in Offenbach einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus, weil er zu nahe an einer Hecke unliebsames Gewächs mit einem Unkrautbrenner entfernen wollte.

Hierbei gerieten etwa 5 Meter Hecke in Brand, wodurch die Fassade des nahe gelegenen Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Den 68-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Geschwindigkeitskontrollen

Kirrweiler (ots) – Am Freitag, 02.09.2022 wurden ab 07:40 Uhr durch die Polizei Edenkoben Geschwindigkeitskontrollen in der Hauptstraße in Kirrweiler durchgeführt. In nur einer Stunde wurden 7 Temposünder sanktioniert, die schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs waren.

Der Spitzenreiter war mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h innerhalb der Ortschaft unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 115 EUR und ein Punkt in Flensburg.