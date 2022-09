Landau: Die Polizei-News

Unterführung durch Starkregen überflutet

Dammheim (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagnachmittag 03.09.2022 eine überflutete Unterführung in der Speyrer Straße. Die Gefahrenstelle musste kurzzeitig abgesichert werden, bis Kräfte der Feuerwehr diese beseitigen und das Wasser somit wieder abfließen konnte.

Fahren unter Drogeneinfluss

Landau (ots) In der Nach von Freitag auf Samstag wurde ein 30-jähriger aus dem Raum Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Fahrzeugführer typische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Drogenkonsum und somit auf eine aktuelle Beeinflussung durch diese hinwiesen. Der Verdächtige machte keinerlei Angaben zur Sache und ein angebotener Urintest zur Drogenerkennung konnte nicht durchgeführt werden.

Aufgrund der sehr deutlichen Auffälligkeiten und der Tatsache, dass der Fahrer wegen eines gleichgelagerten Delikts bereits in Erscheinung getreten war, bestand der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Um diese beweisen oder widerlegen zu können wurde eine Blutprobe beim Tatverdächtigen entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet

Reifenstecher beschädigt 7 Fahrzeuge

Landau (ots) – Ein unbekannter Täter zerstach am Donnerstagvormittag die Reifen an sieben Fahrzeugen. Die Autos waren auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs in der Woogstraße abgestellt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 6-11:20Uhr.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Landau zu melden. Tel.: 06341/2870; pilandau@polizei.rlp.de.

Randalierer in der Vogesenstraße

Landau (ots) – Durch mehrere Anwohner wurde am Samstagmittag ein Randalierer in der Vogesenstraße gemeldet. Dieser habe laut herumgeschrien, Passanten angepöbelt und bedroht, sowie ein Verkehrsschild und einen mitgeführten kleinen Schrank demoliert.

Der auffällig große, etwa 30-40-jährige Mann flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Bahnhof und konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Sollte jemand den flüchtigen Randalierer erkannt haben, bittet die Polizei Landau um Zeugenhinweise unter 06341/2870.