Körperverletzung in einer Bar

Speyer (ots) – Am Samstag 03.09.2022 um 03:30 Uhr bekam ein 34-jähriger Mann aufgrund seiner Alkoholisierung ein Hausverbot in einer Bar in der Kutschergasse ausgesprochen. Als die 45-jährige geschädigte Frau den Mann nach draußen begleiten wollte, schlug dieser ihr mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht, trat ihr gegen die Brust und bedrohte sie.

Der Beschuldigte wurde auf die Dienststelle gebracht und dem Gewahrsam zugeführt. Die Frau erlitt schmerzen im Gesichts-und Brustbereich sowie Rötungen am Hals.

Randalierende Person

Speyer (ots) – Am Samstag 03.09.2022 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei Speyer ein 37-jähriger Mann gemeldet, welcher in der Bebelstraße in Speyer randalieren würde. An der Örtlichkeit konnte der Mann angetroffen werden. Aufgrund seiner Aggressivität gegenüber den Polizeibeamten musste er vorzeitig gefesselt werden.

Bei ihm konnte zu dem ein Einhandmesser aufgefunden werden. Die Person begab sich im Anschluss an den Bahnhof. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Körperverletzung auf Rheinuferfest

Speyer (ots) – Am 02.09.2022 gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei Speyer auf dem Rheinuferfest eine männliche Person gemeldet, welche im Gesicht bluten würde. Vor Ort konnte ein 43-jähriger Mann angetroffen werden. Er gab an, dass er von einer unbekannten Person mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen ca. 30-jährigen Mann, 175 cm groß mit kurzen blonden Haaren sowie dunkle Kleidung gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Am 03.09.22 gegen 18:55 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann auf seinem E-Scooter in der Gilgenstraße in Speyer kontrolliert. Dabei konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 30-Jährigen aufgenommen.

Einbruch in Hotel

Speyer (ots) – Am 03.09.2022 gegen 04:00 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter in ein Hotel in der Straße “Im Neudeck” in Speyer ein. Dabei drückte er ein gekipptes Fenster ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Der Täter entwendete Bargeld in Höhe von ca. 700 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Speyer (ots) – Am 02.09.2022 gegen 22:55 Uhr verursachte ein 55-jähriger Mann beim Ausparken auf dem Parkplatz in der Straße “Am neuen Rheinhafen” einen Verkehrsunfall. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Der Fahrer wurde auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR