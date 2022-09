Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten

Waldsee (ots) – 02.09.2022, 18:00 Uhr – Ein 34-jähriger Mann verhielt sich beim Angeln am Bootsanleger in der Rheinauenstraße aggressiv gegenüber anderen Anglern, welche deshalb die Polizei verständigten.

Da sich der deutlich alkoholisierte Mann auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte und Gegenstände in Richtung anderer Personen warf, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten mit diversen unflätigen Ausdrücken. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verletzter Radfahrer

Dannstadt-Schauernheim (ots) – 02.09.2022, 09:50 Uhr – Ein 83-jähriger Fahrradfahrer übersah beim Überqueren der Schauernheimer Straße einen herannahenden PKW, dessen 53jährige Fahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Der verletzte 83-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in deiner Ludwigshafener Klinik gebracht, die Schwere der entstandenen Verletzungen kann bislang nicht abschließend beurteilt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss aber ohne Fahrerlaubnis

Dannstadt-Schauernheim (ots) – 03.09.2022, 21:51 Uhr – Ein 24jähriger Fahrer eines PKW missachtete an einem Kreisverkehr in der Ludwigshafener Straße die Vorfahrt eines Kleinbusses, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Die Fahrerin des Kleinbusses wurde leicht verletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der erkennbar alkoholisierte Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fahrraddiebstahl, Besitzer gesucht

Hochdorf-Assenheim (ots) – 03.09.2022, 17:25 Uhr – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in der Ludwigshafener Straße, wie 2 Männer (jeweils 40-50 Jahre alt, südländisches Aussehen), ein Fahrradschloss zweier zusammengeschlossener Fahrräder mit einem Bolzenschneider durchtrennten und offenbar in Begriff waren, die Fahrräder zu stehlen.

Als er die beiden zur Rede stellen wollte, flüchteten die Täter mit einem der Fahrräder bzw. zu Fuß. Die Besitzer der beiden Fahrräder und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.