Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 03.09.2022 auf den 04.09.2022 wird der Polizei Frankenthal durch einen Zeugen gemeldet, dass dieser soeben einen starke Schlangenlinien fahrenden Fahrradfahrer in der Wormser Straße beobachtet habe. Der 40-jährige Radfahrer konnte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 02.09.2022 auf den 03.09.2022 ereignete sich in der Wormser Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Zeugen meldeten einen Audi-Fahrer, welcher mit einem am Straßenrand geparkten PKW kollidiert sei. Daraufhin parkte dieser sein Fahrzeug und entfernte sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Der 35-jährige Fahrer konnte jedoch im Nahbereich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

Frankenthal (ots) – Am 02.09.2022, gegen 18:40 Uhr, wird durch einen Zeugen ein Mann gemeldet, der auf einem E-Scooter in der Eisenbahnstraße Schlangenlinien fahre. An der dortigen Sparkasse würde dieser nun randalieren. Der 30-Jährige konnte durch die eingetroffenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Weiterhin konnte bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Sachschäden sind nicht entstanden.