Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Verkehrsunfall am AD Nahetal

Gau-Bickelheim (ots) – Am Samstag den 03.09.22 kam es gegen 14.32 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A61 Fahrtrichtung Koblenz auf Höhe des AD Nahetals. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem holländischen Sprinter und einem Mainzer Fiat 500.

In Folge der Kollision stürzte der Sprinter auf die linken Seite und blieb so auf dem linken Fahrstreifen liegen. Sowohl der Fahrer des Sprinters, als auch die Fahrerin des Fiats wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Durch weitere Kräfte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim wurde der Verkehr zeitweise am AD Nahetal Richtung A60 abgeleitet. Die Fahrbahn war nach Reinigungsarbeiten gegen 16.20 Uhr wieder voll befahrbar.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet und Angaben zum Hergang machen können. Hinweise bitte direkt über die Erreichbarkeit der Dienststelle 06701/9190.

Trunkenheitsfahrt

Alzey (ots) – Gegen 03:55 Uhr fiel in der Ebertstraße einer Streife der Alzeyer Polizei ein PKW auf, an dem die Rücklichter ausgeschaltet waren. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab letztlich einen Wert von 0,89 Promille. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt neben einem Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot zu.

Handtaschendiebstahl im Kaufland

Alzey (ots) – Leichte Beute machten sich am Freitagnachmittag 02.09.2022 unbekannte Täter, als sie einer 63-jährigen Dame aus dem Landkreis Alzey-Worms, in einem Moment der Ablenkung ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen entwendeten. Zur Tatzeit befand sich die Dame im Kaufland in Alzey. Neben Bargeld wurden ihr Handy, diverse Dokumente und ihr Fahrzeugschlüssel gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Dachgeschoß vollständig ausgebrannt

Gimbsheim (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 kam es zu einem Wohnhausbrand in einem Einfamilienhaus in Gimbsheim. Gegen 22:35 Uhr war der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert werden.

Das Dachgeschoss brannte vollständig aus. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Bewohner blieben unverletzt. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Wormser Kriminalpolizei.