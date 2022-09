Mainz/A60 (ots) – Ein 34-jähriger Mainzer befuhr am Freitag gegen 19:40 Uhr in Begleitung seines 10-jährigen Sohnes in seinem Opel Grandland die A60 in Richtung Darmstadt. Am Autobahnkreuz Mainz/Süd überholte er nach Zeugenaussagen in einer Baustelle bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h andere Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von annähernd 150 km/h.

Kurz darauf fuhr er in den Tunnel Mainz/Hechtsheim ein und fuhr hier, ebenfalls mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Hechtsheim/Ost schloss er auf vorausfahrende Fahrzeuge auf. Ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren, lenkte er sein Fahrzeug nach rechts und versuchte anschließend über den Seitenstreifen und kurz darauf über den Beschleunigungstreifen der Anschlussstelle andere Fahrzeuge zu überholen.

Dort fuhr jedoch in diesem Moment ein 64-jähriger Mainzer mit seinem Mercedes-Benz E 220, um an der Anschlussstelle Hechtsheim/Ost auf die A60 aufzufahren. Mit sehr hoher Geschwindigkeit fuhr der 34-Jährige dem Fahrzeug des 64-Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gegen die Betonwand katapultiert und kam anschließend schwer beschädigt zu Stillstand. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer noch 2 Frauen im Alter von 28 und 60 Jahren sowie ein 1-jähriges Kind. Alle Insassen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Fahrzeug des 34-Jährigen überschlug sich nach der Kollision und kam nach 75 Metern schwer beschädigt zum Stillstand. Der Unfallverursacher und sein 10-jähriger Sohn mussten ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 34-jährige Unfallverursacher stand erkennbar unter Alkoholeinfluss, er verweigerte jedoch einen Atem-Alkoholtest. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme musste die A60 in Richtung Darmstadt von etwa 20:00 bis 22:30 Uhr voll gesperrt werden.