Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Altes Fachwerkhaus durch Unfall beschädigt, Hoher Sachschaden

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 12:21 Uhr ereignete sich in Sinsheim

in der Jahnstraße ein folgenreicher Unfall. Der 23-jährige Fahrer eines BMW X1

wollte von der Steinbergstraße nach links in die Jahnstraße einbiegen. Aufgrund

regennasser Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit, geriet

sein Fahrzeug ins Schleudern und prallte mit der Front gegen das Gebäude der

Eisenbahnfreunde Kraichgau. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht

verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder

verlassen. Der entstandene Schaden am alten Fachwerkhaus kann bislang nicht

beziffert werden. Erste Schätzungen gehen von einem hohen fünfstelligen Betrag

aus. Aus Sicherheitsgründen mussten Teile des Gebälks durch das THW notdürftig

abgestützt und gesichert werden. Die Jahnstraße war hierzu einseitig für ca.

vier Stunden gesperrt. Bis zur endgültigen Reparatur bzw. Sicherung des Gebäudes

bleibt der Gehweg in diesem Bereich ebenfalls gesperrt.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis – Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet von der Unfallstelle

Hemsbach (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte der 55-jährige Fahrer

eines Opel Zafira, der am Samstagabend gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz eines

Lebensmittelmarktes in der Bray-sur-Seine-Straße gegen einen Laternenmast fuhr,

diesen beschädigte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle

entfernte. Da eine Zeugin den Vorfall beobachtete, konnten die Beamten den

Verursacher unweit der Unfallstelle in seinem stark beschädigten Fahrzeug

fahrend feststellen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kam der Mann bei

einem freiwilligen Atemalkoholtest auf einen Wert von knapp 2 Promille. Er

musste auf dem Polizeirevier Weinheim zuerst eine Blutprobe und dann seinen

Führerschein abgeben und sieht nun einer Anzeige entgegen.

Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Schlägerei unter Jugendlichen

Ilvesheim (ots) – Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich des

Spielplatzes „alla hopp!-Anlage“ in Ilvesheim zu einer Schlägerei unter zwei

Jugendgruppen. Ursprung der Streitigkeiten soll die Frage nach einer Zigarette

gewesen sein. Eine daraus resultierende Diskussion eskalierte wohl derart, dass

mindestens vier unbekannte Jugendliche auf mindestens vier Geschädigte

einschlugen und eintraten. Einer der Geschädigten musste zur näheren

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nähere Details zum

Sachverhalt sind durch das Polizeirevier Ladenburg (06203 9305-0) zu ermitteln,

welches sachdienliche Hinweise dankbar entgegennimmt.