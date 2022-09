Heidelberg: Im Baumarkt eingeschlossen

Heidelberg (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr gingen bei der Polizei

mehrere Einbruchsalarme eines Baumarktes in Heidelberg ein. Die Streifenbeamten

konnten vor Ort von außen keinerlei Hinweise auf einen Einbruch feststellen.

Fast zeitgleich meldete sich ein Mann über Notruf bei der Polizei und bat um

Hilfe. Der 62-jährige habe beim Einkaufsbummel im Baumarkt die Zeit vergessen

und die Schließung nicht mitbekommen. Er habe schon nach einem Ausweg aus dem

Markt gesucht. Dieser Versuch den Baumarkt wieder zu verlassen löste dann

offenbar mehrere Bewegungsmelder aus, welche den Alarm betätigten. Der Mann

durfte nach einer Überprüfung des Baumarktes und seiner Angaben, dann endlich

seinen Heimweg antreten.

Heidelberg-Bahnstadt: Beim Abbiegen mit Straßenbahn kollidiert

Heidelberg (ots) – Rund 13.500 Euro Sachschaden, aber glücklicherweise keine

Verletzten sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einer

Straßenbahn am Freitagnachmittag in der Grünen Meile in Heidelberg. Als ein

57-jährige Ford-Fahrer dort auf Höhe der Jensenstraße verbotswidrig links

abbiegen wollte, stieß er gegen die entgegenkommende Straßenbahn. Beide

Unfallbeteiligten standen unter Schock, der Unfallverursacher wurde deshalb

vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Heidelberg-Altstadt: Drei gegen einen in Heidelberg – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr

zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Unteren

Straße in Heidelberg. Drei bislang unbekannte Männer schlugen hier im

Sanitärbereich gemeinsam auf einen 31-jährigen Besucher der Gaststätte ein,

welcher hierdurch Verletzungen am Kopf und an der Hand erlitt. Scheinbar hatten

die Täter ihrem Opfer zuvor gezielt aufgelauert, als dieses sich alleine im

Bereich der Toiletten aufhielt. Zu den Tätern ist bislang nichts bekannt, Zeugen

der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte (0621 174-1700)

zu melden.