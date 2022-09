Mannheim – Mann auf dem Nachhauseweg ausgeraubt

Mannheim (ots) – Opfer eines Raubes wurde ein 52-Jähriger, der am frühen

Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr auf dem Heimweg aus einer Discothek in den

Mannheimer U-Quadraten zunächst von zwei Männern nach einer Zigarette gefragt

wurde. Im weiteren Verlauf wurde er von diesen zu Boden gestoßen und seines

Bargelds beraubt. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der

Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Fahndungsmaßnahmen

verliefen ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Mannheim-Käfertal: Diebstahl von zwei E-Bikes nach Kelleraufbruch

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen unbekannte

Täter gewaltsam in einen Keller im Ida-Dehmel-Ring in Mannheim ein und

entwendeten hier zwei E-Bikes. Der Wert der Fahrräder wird auf ca. 8.000 Euro

beziffert, weiterhin entstand Sachschaden an der Kellertür. Zeugen, die

beobachten konnten, wie verdächtige Personen mit entsprechenden Fahrrädern

hantierten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal (0621

71849-0) in Verbindung zu setzen.