Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Mit der Festnahme eines 38-jährigen Tatverdächtigen

endete am Samstag, den 03. September 2022, gegen 20.50 Uhr, ein

Einbruchsdiebstahl in das Büro eines Betriebes in der Hanauer Landstraße.

Die entsandte Funkstreife konnte feststellen, dass die elektronische Schiebetür

zum Kassenhaus verbogen war. Der Tatverdächtige ließ sich ohne Widerstand auf

dem Firmengelände festnehmen. Er führte mehrere Tütchen mit Gummibären mit sich,

die aus dem Geschäft stammten. Neben einer weiteren aufgebrochenen Metalltür lag

noch ein Mikrofasertuch.

Der Tatverdächtige wurde in das Zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert. Die

Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Gutleutviertel: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (fue) Durch Zeugen erhielt die Frankfurter Polizei am Samstag,

den 03. September 2022, gegen 22.20 Uhr, den Hinweis auf eine Frau, die auf der

Friedensbrücke Passanten bespucke und Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt

hindere.

Die Beschuldigte, eine 30-jährige Frau, wurde auf dem Gehweg sitzend angetroffen

und angesprochen. Daraufhin sprang sie auf und versuchte, sich durch Flucht der

Kontrolle zu entziehen. Nachdem sie durch eine Polizeibeamtin festgehalten

werden konnte, versuchte die Beschuldigte, mit der Faust zuzuschlagen, was mit

dem Unterarm abgeblockt werden konnte. Gemeinsam gelang es dann der

Streifenwagenbesatzung, die sich heftig wehrende Frau zu Boden zu bringen. Dabei

gelang es der 30-Jährigen, den Kopf der Beamtin zunächst auf den Asphalt zu

drücken und dann gegen den Kopf zu treten.

Nach dem Eintreffen weiterer Funkstreifen gelang es schließlich, die Frau zu

fixieren und festzunehmen. Dabei kam es noch zu diversen Beleidigungen und

Bedrohungen.

Die zuerst am Tatort erschienene Beamtin und ihr Kollege wurden verletzt und

später in einem Krankenhaus behandelt. Beide konnten anschließend ihren Dienst

fortsetzen.

Frankfurt-Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 03. September 2022, gegen 09.25 Uhr,

befuhr ein Mercedes die Parallelfahrbahn der Theodor-Heuss-Allee in

stadtauswärtiger Richtung. Als der 58-jährige Fahrer eines Renault von der

Galvanistraße her auf die Parallelfahrbahn einbog, kam es zum Zusammenprall der

beiden Fahrzeuge. Dabei wurden die drei Fahrzeuginsassen des Mercedes, eine

18-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 25 und 24 Jahren, leicht

verletzt.

Der 58-jährige Fahrer des Renault sowie die 45-jährige Beifahrerin wurden

ebenfalls verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Das fünfjährige

Mädchen aus dem Renault wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus

verbracht. Wer den Mercedes steuerte ist zurzeit noch unklar und Gegenstand der

noch andauernden Ermittlungen.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 45.000 EUR

belaufen.

Dachstuhlbrand in Oberrad

Frankfurt am Main (ots)

Die Alarmierung der Einsatzkräfte begann um 15:27. In der Buchrainstraße war in den Fenstern der Dachgauben eines zweigeschossigen Wohnhausabschnittes schwarzer Rauch bemerkt worden. Dabei handelte es sich um einen Zimmerbrand in der Dachgeschosswohnung. Die Einsatzkräfte konnten zunächst nicht verhindern, dass der Dachstuhl vom Brand in diesem Dachabschnitt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Löscharbeiten wurden von außen über zwei Drehleitern mittels sogenannten Wasserwerfern vorgetragen und von innen durch die Einsatzkräfte mit Strahlrohren unterstützt. Somit konnte durch schnellen Löscherfolg ein Übergreifen auf weitere Dachteile verhindert werden. Nach etwa einer Stunde war das offensichtliche Feuer gelöscht, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch etliche Stunden hin und waren sehr personalintensiv. Hierbei wird im Brandschutt nach Glutnestern gesucht, die dann noch einmal extra abgelöscht werden müssen, um ein Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Gegen 19:00 Uhr waren auch diese Arbeiten beendet. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen und Drehleitern und die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberrad, Niederrad und Fechenheim. Wie es zu dem Zimmerbrand kam wird die Polizei ermitteln, es wurde niemand verletzt. Das Haus ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar, die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden.