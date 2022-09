Fahrradfahrer kam unter Alkoholeinfluss zu Fall

RONSHAUSEN. Am Sonntag, gg. 01:30 Uhr, kam ein 23-jähriger Mann auf der Eisenacher Straße mit seinem Fahrrad zu Fall. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da der 23-jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch die hinzugezogene Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme veranlasst. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Trunkenheitsfahrt

ROTENBURG. Am Sonntag, gg. 03:30 Uhr, wurde ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Bebra auf dem Gelände einer Tankstelle an der Kasseler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten bei einem Atemalkohol-Vortest fest, dass der Mann alkoholbedingt absolut fahruntüchtig war. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste sich einer angeordneten Blutentnahme unterziehen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 36269 Philippsthal, Am Zollhaus Samstag, 03. September 2022, 15.45 Uhr

Samstagnachmittag kam aus bislang unbekannter Ursache ein 34jähriger aus dem Wartburgkreis mit seinem Sprinter nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Mast und einen geparkten Pkw und stürzte dann anschließend eine Böschung hinab. Dabei wurden er und sein 21jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Wartburgkreis stammend, leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von EUR31.000,-.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Bad Hersfeld, Dippelstraße, Samstag, 03. September 2022, 17.10 Uhr

Ein 46jähriger aus Bad Hersfeld missachtete am Samstagnachmittag bei Einfahren von der Straße „An der Obergeis“ in die „Dippelstraße“ die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20jährigen aus Bad Hersfeld. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. EUR4.500,-.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Bad Hersfeld, Friedloser Straße, Parkplatz Lidl, Samstag, 03. September 2022, 21.35 Uhr

Am Samstagabend kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 60jährigen aus dem Wartburgkreis und einem 30jährigen Fahrer eines Motorrollers aus Bad Hersfeld, da die Pkw-Fahrerin ihre Sorgfaltspflicht beim Rückwärtsfahren nicht beachtet hatte. Der Fahrer des Zweirads kam zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von EUR650,-.

Haltezeichen der Polizei missachtet

Ludwigsau – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle missachtete ein 19-jähriger PKW-Führer aus Heringen am Samstagmorgen das Haltgebot der Polizeibeamten im Besengrund in der Gemarkung Ludwigsau. Nach einer kurzen Nachfahrt hielt der der Pkw am Fahrbahnrand an. Anschließend versuchten Fahrer und Beifahrer vergeblich einen Wechsel der Sitzposition durchzuführen. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer den Pkw ohne Fahrerlaubnis fuhr. Des Weiteren wurde der Pkw ohne Zulassung mit anderen Kennzeichen geführt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Mit falschen Dokumenten ausgewiesen, Festnahme und Sicherheitsleistung

Am Abend des 02.09.2022 wurde gegen 19:00 Uhr ein Fahrzeug mit schweitzer Kennzeichen gemeldet, welches Schlangenlinien fährt.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg konnte das Fahrzeug schließlich aus dem fließenden Verkehr heraus auf einen Parkplatz begleiten und einer Kontrolle unterziehen.

Alle durchgeführten, freiwilligen Tests ergaben jedoch, dass bei der Person keine Einschränkungen bezüglich der Fahrtauglichkeit vorlagen.

Im Zuge der weiteren Kontrolle händigte der Fahrzeugführer den Beamten einen gültigen polnischen Führerschein und eine litauische Identitätskarte aus.

Bei genauerer Betrachtung fiel den Beamten auf, dass die litauische ID-Karte (ausgestellt auf die echten Personalien der Person) vermutlich gefälscht ist. Die Beamten fragten also nach weiteren Personaldokumenten. Daraufhin händigte die Person eine gültige polnische Fahrerkarte und einen gültigen, polnischen Aufenthaltstitel aus. Aus diesem ging wiederum hervor, dass es sich bei der kontrollierten Person um einen belarussischen Staatsangehörigen handelt.

Die Person wurde vorläufig festgenommen und die ausgehändigten Dokumente durch eine Dokumentenvorprüferin geprüft. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die Beamten ein gutes Auge bewiesen hatten und es sich bei der zunächst ausgehändigten ID-Karte um eine Fälschung handelt, die übrigen Dokumente aber echt sind.

Die Staatsanwaltschaft Fulda ordnete eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich an. Die gefälschte ID-Karte wurde sichergestellt.

Nach Abschluss aller Ermittlungen und Hinterlegung der Sicherheitsleistung wurde der Mann wieder entlassen.

Warum er sich mit dem gefälschten Dokument auswies und nicht mit den echten Dokumenten, die ihn auch zum legalen Aufenthalt in der Bundesrepublik berechtigen, konnte nicht geklärt werden.

Betrunkene Falschfahrerin auf der BAB A7

Am 02.09.2022, 23:54 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf der BAB A7, zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld West ein PKW auf der Nordfahrbahn in Richtung Süden fahren würde.

Da durch die Mitteiler unterschiedliche Standorte des Fahrzeugs mitgeteilt wurden, war davon auszugehen, dass die 49-jährige Fahrerin aus dem Werra-Meißner-Kreis, mehrfach ihr Fahrzeug wendete und die Fahrtrichtungen änderte.

Durch das Anhalten des Verkehrs in Fahrtrichtung Norden und das Blockieren der Fahrbahn mittels eines querstehenden LKW kurz nach dem Kirchheimer Dreieck konnte eine Gefährdung und das Entstehen von Verkehrsunfällen für den Verkehr verhindert werden.

Letztendlich konnte die Fahrerin kurz vor der Anschlussstelle Bad Hersfeld West angetroffen werden, wobei sie mit ihrem Fahrzeug wieder in Fahrtrichtung Norden, zwischen dem Standstreifen und dem ersten Fahrstreifen stand.

Hier wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen stattlichen Atemalkoholwert jenseits der 3 Promille präsentieren konnte.

Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr untersagt, der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da sie ihn nicht mit sich führte.

Überholmanöver missglückt, Kradfahrer schwer verletzt

Am Freitag, 02.09.2022, ereignete sich um 15:45 Uhr auf der Kreisstraße 41 zwischen den Ebersburger Ortsteilen Schmalnau und Welkers ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde. Der junge Mann befuhr mit seinem Kraftrad Suzuki in Fahrtrichtung Weyhers. Nach einem kurzen Steigungsstück beabsichtigte er, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah der Kradfahrer einen entgegenkommenden Pkw Ford Focus. Kurz nach dem Ausscheren kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Pkw kam stark beschädigt auf der Gegenfahrspur zum Stillstand. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von 17500 Euro.