Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schwerer Diebstahl auf Baustelle/ aus Neubau

Tatort: Bad Homburg, Ernst-Moritz-Arndt-Straße Tatzeit: zwischen Donnerstag, 01.09.2022, 15 Uhr und Freitag, 02.09.2022, 07:30 Uhr

Von der Baustelle eines Neubaus wurden mehrere größere Maschinen sowie diverses Werkzeug entwendet, darunter u.a. Staubsauger, Werkzeugkisten, Flex-Maschinen, nachdem man sich durch Aufhebeln einer Balkontür Zutritt verschafft hatte. Im Tatortbereich wurde am Donnerstagabend eine Person beobachtet, die sich auffällig verhielt und unter Umständen mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 175 cm groß, ca. 40 Jahre alt, südländisch, kurze schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, graues T-Shirt, dunkelgraue kurze Arbeitshose, Halbschuhe mit weißen Socken, großes Smartphone.

Diebesgut: ca. 5.000 Euro

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/120-0 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl von Fahrrad

Tatort: Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Vor der Höhe Tatzeit: zwischen Donnerstag, 01.09.2022, 19 Uhr und Freitag, 02.09.2022, 10 Uhr

Unbekannte hebelten eine verschlossene Garage auf und entwendeten ein graues Mountainbike der Marke Bulls im Wert von ca. 1.100 Euro.

Schwerer Diebstahl von Fahrrad

Tatort: Friedrichsdorf-Burgholzhausen, Im Apfelgrund Tatzeit: Freitag, 02.09.2022, zwischen 01:45 und 02:15 Uhr

Unbekannte hebelten zunächst eine Gartentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Dort hebelten sie eine Gartenhütte auf und entwendeten ein durch ein Kabel gesichertes rot-schwarzes Mountainbike der Marke Scott im Wert von 1.000 Euro

Schwerer Diebstahl von Fahrrad

Tatort: Bad Homburg, Alte Mauergasse 2 Tatzeit: Donnerstag, 01.09.2022, zwischen 15:28-15:31 Uhr

Unbekannte entwendeten ein, nur kurzzeitig am Mast eines Verkehrsschildes angeschlossenes, petrolfarbenes Herren-Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 600 Euro. Bei dem Diebstahl brach offensichtlich das Rücklicht ab, da dieses an der Örtlichkeit aufgefunden wurde.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad Tatort: Bad Homburg, Lange Meile Tatzeit: Freitag, 02.09.2022, zwischen 19 und 23 Uhr

Unbekannte entwendeten ein grau/orangefarbenes Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 500 Euro, welches in einem Hof an einem Fahrradständer angeschlossen war.

Hinweise zu den Fahrraddiebstählen bitte an die Polizei Bad Homburg unter Telefon 06172/120-0.

Brand unterhalb des Großen Feldberges

Ort: Gemarkung Schmitten, unterhalb des Brunhildisfelsens Zeit: Samstag, 03.09.2022, 13:51 Uhr

Ein aufmerksamer Mitteiler meldete bei der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung unterhalb des Brunhildisfelsens am Großen Feldberg. Sofort entsandte Kräfte der Feuerwehr und Polizei stellten unterhalb des Felsens eine circa vier Quadratmeter große kokelnde Wiesenfläche fest, die durch die Feuerwehr abgelöscht wurde.

Wahrscheinlich wurde am Vorabend an dieser Stelle durch bisher unbekannte Personen ein illegales Lagerfeuer entfacht, welches nicht fachgerecht abgelöscht wurde. Durch das frühe Eingreifen der Feuerwehr kam es glücklicherweise zu keinem nennenswerten Schaden oder Ausbreiten des Brandes.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Gemarkung Wehrheim, B 456 zwischen Usingen und Abfahrt Wehrheim-Nord Unfallzeit: Freitag, 02.09.2022, 16:27 Uhr

Ein 47-jähriger Motorradfahrer verlor in einer Kurve auf der B 456 aus Usingen in Richtung Wehrheim fahrend die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er rutschte mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 47-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Frankfurt geflogen. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme und Rettung zwischenzeitlich voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Königstein, Mammolshainer Weg 1, Tankstellengelände Unfallzeit: Freitag, 02.09.2022, gegen 15:10 Uhr

Der Fahrer eines weißen Audi A1 hatte seinen Pkw zum Betanken ordnungsgemäß an der Zapfsäule Nummer 5 der Tankstelle abgestellt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer parkte an der Zapfsäule daneben und beschädigte beim Wegfahren den Audi im Bereich des vorderen rechten Stoßfängers und Kotflügels. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Tankstelle. An dem Audi entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174 9266-0 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer tödlich verunglückt

Unfallort: L 3041, Gemarkung 61381 Friedrichsdorf, Höhe Kieswerk Unfallzeit: Freitag, den 02.09.2022, 23:06 Uhr

Ein 39-jähriger Oberurseler befuhr mit seinem Motorrad die L3041 aus Richtung Friedrichsdorf Köppern kommend in Richtung Wehrheim, und überholte in einer lang gezogenen Rechtskurve in Höhe des Kieswerks einen vor ihm fahrenden schwarzen BMW. Während des Überholvorgangs näherte sich ein weißer Ford, der die entgegengesetzte Richtung befuhr. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen Ford, wurde anschließend auf den BMW geschleudert und kam in der Folge neben dem Fahrbahnrand zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenprall tödlich verletzt und verstarb durch die Wucht des Aufpralls noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei. Der Ford-Fahrer wurde verletzt in die Unfallklinik gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen und alle Fahrzeuge sichergestellt. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die L3041 in beiden Richtungen für sechs Stunden gesperrt.