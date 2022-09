Diebstahl von zwei E-Bikes

Tatort: An der Landstraße, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 03.09.2022, 16:45 Uhr – Sa. 03.09.2022, 17:00 Uhr

Am Samstagnachmittag wurden zwei E-Bikes aus einer offenen Garage eines Einfamilienhauses in der Straße „An der Landstraße“ in Limburg entwendet. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein Raymon und ein Specialized. Beide Fahrräder haben zusammen einen Wert von ca. 5.000EUR. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl in der „Werkstadt“

Tatort: Bahnhofsplatz 2, 65549 Limburg

Tatzeit: Sa. 03.09.2022, 17:50 Uhr – Sa. 03.09.2022, 17:55 Uhr

Am Samstag konnten zwei männliche, unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der „Werkstadt“ in Limburg ca. 900EUR Bargeld aus der Kasse entwenden. Hierzu lenkte einer der beiden die Verkäuferin im hinteren Bereich des Bekleidungsgeschäftes ab, indem er sie in ein Beratungsgespräch verwickelte. Währenddessen betrat ein anderer Mann das Geschäft und verschaffte sich, auf bisher noch unbekannte Weise, Zugriff zur Kasse, aus der er ca. 900EUR Bargeld entwendete.

Sexuelle Belästigung auf der Kirmes in Niederhadamar

Tatort: Melanderstraße, 65589 Hadamar (Kirmesplatz)

Tatzeit: So. 04.09.2022, 00:12 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurden mehrere junge Frauen auf der Kirmes in Niederhadamar aus einer Gruppe von 2-4 männlichen Personen heraus sexuell belästigt. Eine der Frauen wurde im Brust- und Schambereich berührt, eine andere wurde am Gesäß angefasst. Einer der Männer, ein 32-jähriger Mann aus Hadamar, konnte nach Eintreffen der Streife durch die Beteiligten identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die anderen männlichen Personen konnten unerkannt entkommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Unfallort: L3022 zwischen Steinbach und Ellar

Unfallzeit: So. 04.09.2022, 05:45 Uhr

Am Sonntagmorgen befuhr ein 20jähriger aus Waldbrunn die L3022 aus Richtung Steinbach kommend in Richtung Ellar. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Graben und stieß gegen einen Baum. Die hinzugerufene Besatzung des Rettungswagens stellte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, so dass die Polizei informiert wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Kennzeichenschilder gestohlen

Tatort: Im Bangert, 35781 Weilburg

Tatzeit: Mi. 31.08.2022 – Sa. 03.09.2022

Im Zeitraum zwischen dem 31.08.2022 und dem 03.09.2022 wurden, bei einem Im Bangert abgestellten Pkw, beide Kennzeichenschilder WEL-RA 19 entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer bei Alleinunfall tödlich verletzt L3020 Löhnberg – Weilburg Freitag, 02.09.2022. 20:50 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger Mann aus Weilburg mit einem Motorrad die Landesstraße zwischen Löhnberg und Weilburg. Mutmaßlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer des Motorrades ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stieß in der weiteren Folge gegen eine am Rand der Gegenfahrbahn befindliche Bordsteinkante. Hierdurch kam der Fahrer zu Fall und kollidierte mit der hinter dem Bordstein befindlichen Schutzplanke. Fahrer und Maschine schleuderten von dort noch mehrere Meter über den Gehweg und die Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen mit hinzugezogen. Die Fahrbahn war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Pkw gestohlen Mauerstraße in 35781 Weilburg, dortiges Parkdeck Tatzeit: 01.09.2022 10:00 Uhr – 02.09.2022, 09:50 Uhr

Eine 36-jährige Frau aus Weilburg hatte ihren Pkw, einen weißen Peugeot 208 mit dem amtlichen Kennzeichen WEL-S 926, am 01.09.2022 gegen 10:00 Uhr auf dem Parkdeck in der Mauerstraße in Weilburg abgestellt. Als sie das Fahrzeug am 02.09.2022 gegen 10:00 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, musste sie feststellen, dass der Pkw offenbar entwendet worden war.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Streit um Maske eskaliert Weilstraße in 35789 Weilmünster Freitag, 02.09.2022, 18:00 Uhr

Am vergangenen Freitag gegen 18:00 Uhr eskalierte ein Streit zwischen dem Mitarbeiter eines Krankenhauses und einem Besucher. Zur Tatzeit hatte ein 51-jähriger Mann aus Weilmünster das Klinikgebäude betreten um einen Patienten zu besuchen. Da der Mann nicht wie vorgeschrieben einen Mund-Nase-Schutz trug, wurde er durch einen Mitarbeiter des Krankenhauses darauf hingewiesen und gebeten einen entsprechenden Mund-Nase-Schutz zu benutzen. Der Beschuldigte weigerte sich der Aufforderung nachzukommen und begann den Geschädigten zu beschimpfen und zu beleidigen. Zudem wurde der Geschädigte im Rahmen der Auseinandersetzung durch den Beschuldigten geschlagen. Selbst im Beisein der hinzugerufenen Streife der Polizeistation Weilburg beleidigte der Beschuldigte den Geschädigten weiter. Der Beschuldigte muss sich nun wegen seines Verhaltens strafrechtlich verantworten.

Böller verursachen Brand Robert-Bosch-Straße in 65520 Bad Camberg Freitag, 02.09.2022, 18:30 Uhr

Während der Fahrt zu einem anderen Einsatz wurde eine Streife der Polizeistation Limburg auf den Brand einer ausgetrockneten Wiesenfläche im Bereich der Robert-Bosch-Straße in Bad Camberg aufmerksam. Durch die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass kein größerer Schaden entstand. Eine Zeugin gab gegenüber der Streife an, dass unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers mehrere Jugendliche Feuerwerkskörper in dem Bereich gezündet hätten. Entsprechende Reste der Böller konnten im Bereich der Brandstelle aufgefunden werden.

Brand eines Rundballens Westerwaldstraße, Verlängerung Feldgemarkung in 65549 Limburg Freitag, 02.09.2022, 19:40 Uhr

Zu einem weiteren Brand kam es am Freitag, 02.09.2022, gegen 19:40 Uhr in der an die Westerwaldstraße in Limburg angrenzende Feldgemarkung. Dort war ein auf einer Wiesenfläche gelagerter Rundballen in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Limburg gelöscht werden, sodass eine weitere Brandausbreitung verhindert wurde. Die Umstände wie es zu dem Brand kam sind bislang unbekannt.

Alkoholisierte Fahrerin bei Unfall leicht verletzt Hauptstraße in 65614 Beselich – Obertiefenbach Freitag, 02.09.2022, 21:50 Uhr

Eine 60-jährge Frau aus der Gemeinde Waldbrunn befuhr am Freitag gegen 21:50 Uhr mit ihrem Pkw Ford Tourneo Courier die Haupstraße in Beselich – Obertiefenbach, aus Richtung Ortsmitte kommend, in Richtung des dortigen Gewerbegebietes. Vermutlich aufgrund des zuvor genossenen Alkohols kam die Frau mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überfuhr einen angrenzenden Gehweg und kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und im Krankenhaus Weilburg behandelt. Da der dringende Verdacht bestand, dass die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss stand, wurden eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Auf Kirmes durch Wurf eines Glases verletzt Samstag, 03.09.2022, 01:07 Uhr Am Emsbach in 65520 Bad Camberg – Oberselters

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei Limburg zu einer Kirmesveranstaltung nach Oberselters gerufen. Dort war ein 41-jähriger Veranstaltungsbesucher mit einem anderen Gast in Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde der Geschädigte von einem geworfenen Bierglas am Kopf getroffen, wodurch er so schwer verletzt wurde, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431 – 91400 in Verbindung zu setzen.