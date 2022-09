Main-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person, Kelkheim (Taunus), Münster, Im Herrnwald, Montag, den 29.08.2022, 15:20 Uhr

(cms)Am Montagnachmittag befuhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin die Straße Im Herrnwald in Kelkheim Münster. Durch die dortige Baustelle entstand eine Engstelle auf der Fahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw Fahrer hielt sich nicht an die für ihn vorgegebene Wartepflicht. In Folge dessen wurde der Sicherheitsabstand von 1,5m zur Fahrradfahrerin nicht eingehalten, sodass die Fahrradfahrerin zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der Pkw entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Fahrradfahrerin konnte nach der polizeilichen Unfallaufnahme jedoch die Heimfahrt antreten.

Sollten Sie Zeuge dieses Unfalls gewesen sein oder Hinweise zu dem Fahrzeugführer haben, melden Sie sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim oder telefonisch unter der 06192 / 2079-0.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von einem Anhänger

Eschborn, Katharina-Paulus-Straße, Freitag, den 02.09.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, den 03.09.2022, 11:40 Uhr (cms)Der Geschädigte parkte seinen Anhänger ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten der oder die unbekannten Täter, auf eine noch unbekannte Art und Weise den Anhänger und entfernten sich in eine unbekannte Richtung. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Täter und noch keine Zeugen.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Main-Taunus oder telefonisch unter der 06192/2079-0.

Einbruch in einem Einfamilienhaus, Kriftel, Hasenpfad, Samstag, den 27.08.2022, 11:30 Uhr bis Samstag, den 03.09.2022, 18:00 Uhr

(cms)Der oder die unbekannten Täter hatten es auf ein Einfamilienhaus in Kriftel abgesehen. Sie warfen mittels eines Pflastersteines eine Fensterscheibe des Hauses ein und verschafften sich so unberechtigt Zutritt ins Hausinnere. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durch den oder die Täter betreten und durchsucht. Zusätzlich zum Stehlgut, entstand ein Sachschaden von mindestens 1000EUR. Anschließend flüchtete der oder die Täter in eine unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Main-Taunus hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Betrug mittels Messengerdienst, Bad Soden a. Ts., Hofheim, Montag, den 29.08.22 bis Donnerstag, den 01.09.22

(jk)Wie erst gestern mitgeteilt wurde, fiel eine Frau aus Bad Soden, im Laufe der Woche, dreisten Betrügern zum Opfer, welche sich die „Whatsapp“-Betrugsmasche zu Nutze machten. Hierbei wurde sie zunächst von einer unbekannten Nummer kontaktiert. Die Betrüger gaben darin vor eine neue Nummer zu haben und die Tochter zu sein. Die alte Nummer wäre nicht mehr erreichbar und sollte durch die Geschädigte gelöscht werden. Im Folgenden wurde erklärt, dass sie dringend Geld benötigen würden, da mit der neuen Nummer noch keine Onlineüberweisung getätigt werden könnte. Im Glauben tatsächlich mit der Tochter zu kommunizieren, überwies die Dame aus Bad Soden einen vierstelligen Betrag.

Die Polizei appelliert, bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen die Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren Sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandet von einer „neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden.

Terrassentür hält Hebelversuchen stand, Bad Soden a. Ts., Antonitergasse, Mittwoch 24.08.22, 06:00 Uhr bis Samstag, den 27.11.22, 11:00 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum begaben sich unbekannte Täter auf das rückwärtige Gartengrundstück des Einfamilienhauses. Anschließend wurde versucht die Terrassentür aufzuhebeln. Dem oder den Tätern gelang es jedoch nicht sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. An der Terrassentür entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 entgegen.