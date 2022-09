Wiesbaden: Die Polizei-News

Schläger nach mehreren Körperverletzungen festgenommen,

Wiesbaden, Moritzstraße/Kirchgasse, Samstag, 03.09.2022, 17:10 Uhr

(wo) Ein 49-jähriger Wiesbadener verletzte am Samstagnachmittag fünf Passanten

in der Innenstadt durch Schläge. Der Täter konnte durch eine Streife

festgenommen werden.

Der 49-Jährige schlug gegen 17:10 Uhr in der Moritzstaße einer 16-jährigen

Wiesbadenerin mit dem Ellenbogen gegen den Kiefer, woraufhin diese zu Boden fiel

und auf den Hinterkopf aufschlug. Durch den Sturz verletzte sich die Geschädigte

und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Des Weiteren

brach sie sich eine Ecke ihres Zahns ab. Vollkommen unbeeindruckt lief der

Wiesbadener weiter. In der Kirchgasse soll er dann einer 36-Jährigen mit der

Faust gegen die Schulter geschlagen haben und anschließend einem 24-Jährigem in

der Kirchgasse und einem 16-Jährigen in der Friedrichstraße mit seinem

Ellenbogen einen Schlag in die Rippen versetzt haben. Das nächste Opfer war ein

78-Jähriger, welcher durch einen Schlag auf die Stirn verletzt wurde. Durch eine

Streife konnte der 49-Jährige festgenommen werden. Durch eine Richterin wurde

eine Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten angeordnet. Der

Wiesbadener muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Festnahme nach Schlägerei,

Wiesbaden, Warmer Damm, Samstag, 03.09.2022, 01:25 Uhr

(wo) Im Bereich der Grünanlage „Warmer Damm“ kam es Samstagnacht zu einem

Aufeinandertreffen von zwei Gruppen, bei dem drei Männer durch Pfefferspray,

Schläge und Tritte verletzt wurden. Die dreiköpfige Personengruppe, bestehend

aus einem 24-Jährigen, einem 32-Jährigen und einem 28-Jährigen durchquerte die

Parkanlage, als sie auf zwei weibliche Personen traf und es zu einer kurzen

Unterredung kam. Im weiteren Verlauf seien weitere männliche Täter hinzugestoßen

und es habe sich ein Streitgespräch entwickelt. Einer der unbekannten Täter habe

unvermittelt gegen den 24-jährigen Pfefferspray eingesetzt und sei dann

geflüchtet. Ein 25-jähriger Wiesbadener habe daraufhin dem 32-Jährigen mehrfach

mit der Faust in dessen Gesicht geschlagen. Den 32-Jährigen sollen zeitgleich

mehrere unbekannte Täter geschlagen und getreten haben. Während der

Auseinandersetzung habe der 25-jährige Täter ein Messer aus seiner Hose gezogen

und dem 24-Jährigen vorgezeigt. Anschließend seien alle Täter in Richtung

Wilhelmstraße geflüchtet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter, der das Messer vorgehalten haben soll und

ein 25-jähriger Wiesbadener festgenommen werden, dessen Beteiligung noch Teil

der Ermittlungen ist. Die drei Geschädigten erlitten alle leichte Verletzungen.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Videoschutzanlage führt zu Festnahme, Wiesbaden, Kirchgasse, Samstag,

03.09.2022, 00:10 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein 32-jähriger Wiesbadener von

mehreren unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Mithilfe der

Videoschutzanlage konnte einer der Täter im Nachgang festgenommen werden.

Der 32-Jährige und sein Begleiter trafen in der Kirchgasse gegen 00:10 Uhr auf

eine dreiköpfige Personengruppe, welche in provozierender Art und Weise Streit

suchten. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zog ein 18-jähriger Täter einen

schwarzen länglichen Gegenstand aus seiner mitgeführten Tasche und versetzte dem

Geschädigten mehrere Schläge gegen den Körper. Im weiteren Verlauf fuhr der

zweite Täter mit einem E-Scooter gegen die Beine des 32-Jährigen und verletzte

ihn hierbei am Knöchel. Der Geschädigte beschrieb den ersten Täter wie folgt:

männlich, ca. 18-20 Jahre, 1,65 cm, sportliche Statur, südländisches

Erscheinungsbild, schwarze Haare, bekleidet mit einem weinroten Jogginganzug.

Der zweiten Täter wurde von dem Geschädigten als männlich, ca. 16-18 Jahre alt,

mit südländischen Erscheinungsbild und kräftiger Statur beschrieben. Er soll

einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen getragen haben. Über die

Videoschutzanlage konnte der erste Täter wiedererkannt und durch die

hinzugerufene Streife festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf

dem 1. Polizeirevier, wurde der 18-Jährige Wiesbadener entlassen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 entgegen.

Angriff mit Glasflaschen – Täter festgenommen Wiesbaden, Oranienstraße,

Samstag, 03.09.2022, 03:15 Uhr

(wo) In der Oranienstraße kam es Samstagnacht zu einer handfesten

Auseinandersetzung, bei der ein 24-jähriger Wiesbadener durch mehrere Täter mit

Glasflaschen verletzt wurde.

Der 24-Jährige und sein 30-jähriger Begleiter trafen in einer Gaststätte auf die

spätere vier bis fünfköpfige Tätergruppe. Nachdem man gemeinsam diverse

alkoholische Getränke konsumiert hatte, entbrannte ein Streitgespräch, welches

in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte, bei der, der Geschädigte

durch Schläge und unter Einsatz von Glasflaschen Kopfverletzungen erlitt. Nach

den Übergriffen flüchteten die Täter in Richtung Moritzstraße. Zwei der Täter,

ein 27-Jähriger und ein 29-Jähriger konnten während der Fahndung festgenommen

werden. Im Verlauf der Nacht konnte mithilfe der Videoschutzanlage ein weiterer

Täter festgestellt und in den Morgenstunden festgenommen werden. Aufgrund der

Verletzungen wurde der Geschädigte vorsorglich in einem Krankenhaus stationär

aufgenommen. Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung – Täter ermittelt Wiesbaden, Mauritiusplatz,

Samstag, 03.09.2022, 03:30 Uhr

(wo) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei 27-jährige Männer von

einem unbekannten Täter nach einem Streitgespräch verletzt. Der 27-jährige

Wiesbadener klopfte gegen 03:30 Uhr an der Tür einer Gaststätte am

Mauritiusplatz, um auf die lautstarke Musik hinzuweisen. Der 26-jährige Täter

öffnete die Tür und schlug dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust in das

Gesicht. Anschließend ergreift er die vom Geschädigten abgestellte Einkaufstüte

und wirft diese in dessen Richtung. Ein 27-Jähriger, der zufällig vorbeikommt,

wird von der Tüte samt Inhalt getroffen und verletzt sich hierbei am Auge. Im

Rahmen von polizeilichen Ermittlungen konnte die Identität des Täters

festgestellt werden.

Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen

und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Auseinandersetzungen am Schlachthof – Widerstand geleistet Wiesbaden,

Murnaustraße / Parkplatz Salzbachaue Samstag, 03.09.2022, 08:23 Uhr und 10:19

Uhr

(js) Am Samstagmorgen kam es im Bereich Schlachthof zu zwei weiteren

Auseinandersetzungen, bei welchen die Beteiligten teilweise leicht verletzt

wurden.

Kurz vor halb Neun wurde die Polizei über Streitigkeiten auf dem Gehweg zwischen

dem Schlachthof und dem Hauptbahnhof informiert. Hintergrund für die

Streitigkeiten dürfte nach ersten Ermittlungen ein möglicherweise

vorangegangener Diebstahl gewesen sein. Über die Videoschutzanlage konnte

rekonstruiert werden, dass es in diesem Zusammenhang zu einer Auseinandersetzung

zwischen einem 22-Jährigen und einem 34-jährigen Wiesbadener kam, bei welcher

der 22-Jährige nach seinem Kontrahenten trat. Der 34-Jährige wurde leicht

verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Jüngere

der beiden sollte zwecks weiterer Maßnahmen festgenommen werden. Hierbei

leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, wobei zwei von ihnen

leicht verletzt wurden. Er konnte überwältigt werden und wurde nach den

polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen. Die verletzten Beamten

konnten ihren Dienst fortsetzen. Zwei Stunden später wurde eine erneute

Auseinandersetzung in diesem Bereich gemeldet. Auch hier scheint zuvor einer der

Beteiligten versucht zu haben, einen Bluetooth-Lautsprecher zu entwenden. Der

Eigentümer, ein 45-jähriger Wiesbadener sowie sein 24-jähriger Begleiter wollten

den mutmaßlichen Dieb stellen und folgten diesem. Es handelt sich hierbei um

einen 21-jährigen Mann aus Taunusstein. Der 45-Jährige griff den Taunussteiner

an, wogegen dieser sich mit einer Flasche wehrte und den 24-jährigen leicht an

der Hand verletzte. Der Geschädigte musste aufgrund der Verletzung nicht mit ins

Krankenhaus. Von der Polizei wurden auch hier mehrere Anzeigen gefertigt, wofür

sich die Beteiligten zu verantworten haben.

Das 1.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Schlägerei – Täter festgenommen,

Wiesbaden, Kleine Kirchgasse/Mauritiusplatz, Sonntag, 04.09.2022, 04:45 Uhr

(am) Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich der Kleinen Kirchgasse zu einer

körperlichen Auseinandersetzung. Der Streit verlagerte anschließend zum

Mauritiusplatz, wo die Auseinandersetzung in einem Haus fortgesetzt wurde.

Zunächst gerieten gegen 04:45 Uhr in der Kleinen Kirchgasse drei 27 Jahre alte

Männer aus Wiesbaden, Nürnberg und den Niederlanden mit einem 26-jährigen

Wiesbadener in Streit. Im Verlauf des Streites, wird der Jüngere zu Boden

geschubst und dort von den Tätern geschlagen und getreten. Dieser wurde dadurch

leicht verletzt. Die drei Täter entfernen sich anschließend vom Tatort. Der

27-jährige Täter aus Wiesbaden wird jedoch von dem Geschädigten in ein Haus am

Mauritiusplatz verfolgt, um diesen zur Rede zu stellen. Da sich dieser bereits

in eine Wohnung geflüchtet hatte, verschaffte sich der 26-Jährige gewaltsam

Zutritt zu der Wohnung. Es entwickelte sich eine erneute körperliche

Auseinandersetzung zwischen beiden Personen, die von den alarmierten

Einsatzkräften der Polizei unterbunden werden musste. Zur Festnahme der

aggressiven Beteiligten mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen. Bei

der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 26 Jahre alte

Wiesbadener wurde zur ambulanten Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht. Der 27-Jährige wurde in einem Krankenwagen behandelt und anschließend

zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Es wurden

mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

Das 1. Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich telefonisch unter der

Nummer (0611) 345-2140 zu melden.

Brand mehrerer Gartenhütten,

Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring / Am Gleisdreieck, Samstag, 03.09.2022, 05:10 Uhr

(js) Am Samstagmorgen kam es am Rande des Gewerbegebietes in Kastel, in einer

dortigen Kleingartenanlage, zum Brand von mehreren Gartenhütten.

Gegen 05:10 Uhr wurden die Polizei und die Feuerwehr über einen Brand in einer

Kleingartenanlage im Bereich „Am Gleisdreieck“ informiert. Aufgrund der

schnellen Intervention der Feuerwehr, konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers

verhindert werden, jedoch brannten insgesamt fünf Gartenhütten nieder, wodurch

ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Neben der Berufsfeuerwehr

Wiesbaden kamen zur Brandbekämpfung auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zum

Einsatz. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen

aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Polizeibeamte beleidigt,

Wiesbaden, Karl-Legien-Straße, Samstag, 03.09.2022, 00:30 Uhr

(wo) Ein 31-jähriger Wiesbadener hat in der Nacht zu Samstag im Rahmen einer

Polizeikontrolle die eingesetzten Polizeibeamten in der Karl-Legien-Straße in

ehrverletzender Art und Weise beleidigt. Mehrere Anwohner meldeten gegen 00:30

Uhr zwei streitende Personen im Bereich eines Spielplatzes. Beim Eintreffen der

Beamten, zeigte sich der offenbar alkoholisierte Wiesbadener provozierend und

aggressiv. Während der gesamten Sachverhaltsaufnahme beleidigte der 31-Jährige

wiederholt die Beamten und spuckte mehrfach in deren Richtung, traf jedoch

keinen der Polizisten. Da der Mann im Verdacht stand, bereits mehrfach in dieser

Nacht Unbeteiligte belästigt zu haben, wurde er in Gewahrsam genommen und muss

sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung verantworten.

Das 3.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und

Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Täter nach Körperverletzung festgenommen, Wiesbaden, Kirchgasse, Freitag,

03.09.2022, 14:00 Uhr

(wo) Am Freitagmittag kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einer

Körperverletzung, bei der eine 38-Jährige verletzt wurde. Der 16-jährige Täter

betrat trotz bestehendem Hausverbot die Supermarktfiliale und wurde durch die

38-jährige Mitarbeiterin gebeten, die Filiale zu verlassen. Als Reaktion hierauf

beleidigt der Täter die Geschädigte und tritt ihr gegen das Schienbein. Als ein

weiterer Mitarbeiter zur Hilfe eilt, versucht der 16-Jährige nach diesem zu

schlagen. Durch weitere Angestellte kann der renitente Jugendliche bis zum

Eintreffen der hinzugerufenen Streife festgehalten werden. Der 16-Jährige muss

sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Diebstahl durch Handwerker,

Kostheim, Zelterstraße, Freitag, 02.09.2022, 08:00 Uhr

(wo) Am Freitagmorgen entwendete ein unbekannter Täter einem 85-Jährigen in der

Zelterstraße seine Geldbörse und Bargeld von mehreren hunderten Euro, während er

einen Wasserschaden in der Wohnung reparierte. Gegen 08:00 Uhr erschien der von

der Hausverwaltung bestellte Handwerker bei dem Wiesbadener in der Wohnung. In

einem unbeobachteten Moment verschaffte sich der Dieb Zutritt zum Schlafzimmer

des Rentners und entwendete die Geldbörse und Bargeld. Anschließend setzt der

unbekannte Täter die Arbeit fort und verlässt samt Diebesgut die Wohnung. Durch

den Geschädigten kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180

cm, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze, gewellte, hell bis dunkelblonde

Haare, kräftige Statur. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und

bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu

melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht! Wiesbaden, Kreuzberger Ring,

Freitag, 26.08.2022 bis Freitag, 02.09.2022, 11:30 Uhr

(wo) Im Zeitraum öffneten unbekannte Täter im Kreuzberger Ring unter

Zuhilfenahme eines Winkelschleifers und eines Hebelwerkzeuges einen

Zigarettenautomaten und entwendeten den Inhalt samt Bargeld im Wert von mehreren

hundert Euro. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Wiesbaden, Hermannstraße Samstag, 03.09.2022, 06:38 Uhr

(js) Am Samstagmorgen, gegen kurz nach halb Sieben, wurde bei einem in der

Hermannstraße abgestellten Kia eine Scheibe eingeschlagen und Gegenstände aus

dem Innenraum entwendet.

Ein Zeuge konnte der Polizei mitteilen, dass eine männliche Person zur Tatzeit

eine Scheibe des Pkw eingeschlagen und etwas aus dem Fahrzeug entwendet habe.

Der Mann soll etwa 1,65 m bis 1,75 m groß und von kräftiger Statur gewesen sein.

Er sei zur Tatzeit mit einem schwarzen Sweat-Shirt und einer schwarzen Hose,

jeweils der Marke Adidas, bekleidet gewesen. Der Täter habe sich möglicherweise

mit einem grauen Fahrzeug mit Kölner Kennzeichen vom Tatort entfernt.

Weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Wendemanöver führt zu Unfall – Beteiligter entfernt sich Mainz-Kastel,

Wiesbadener Straße Samstag, 03.09.2022, 09:10 Uhr

(js) Ein nicht vorhersehbares Wendemanöver eines Pkw führte am Samstagmorgen zu

einem Sturz einer 56-jährigen Rollerfahrerin, die sich hierbei leicht verletzte.

Nach Angaben der Zweiradfahrerin befuhr sie die Wiesbadener Straße in Richtung

Amöneburg und wollte von dort nach links auf den Parkplatz eines dortigen

Einkaufsmarktes abbiegen. Vor ihr fuhren weitere Fahrzeuge. Während des

Abbiegevorganges versuchte ein vorausfahrendes Fahrzeug zu wenden und wieder

Richtung Brückenkopf zu fahren. Die Rollerfahrerin musste durch das plötzliche

Wendemanöver abbremsen, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Bei dem Fahrzeug,

welches zuvor gewendet hat, soll es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Seat

mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrzeugführer hielt kurz an,

entfernte sich dann aber von der Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611/345-0 entgegen.

+++Zeugenaufruf+++ „Steinewerfer“ auf der A643 Brücke: Wörther-See-Straße in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (Tatzeit: 03.09.2022 um

01:20 Uhr) kam es auf einer Brücke der A643 zu einem gefährlichen Eingriff in

den Straßenverkehr.

Eine Familie (Vater mit 2 erwachsenen Söhnen) befuhr die A643 in Richtung

Wiesbaden – Innenstadt, als in Höhe des Brückenbauwerks der Wörther-See-Straße

in Wiesbaden durch einen unbekannten Täter eine Holzlatte (1 Meter lang, ca. 8cm

Durchmesser) von der Brücke geworfen wurde. Die Latte schlug auf die Motorhaube

des Fahrzeuges auf und beschädigte so das Fahrzeug der Familie. Personen kamen

nicht zu Schaden.

Die Holzlatte wurde vermutlich unmittelbar bei der Brücke durch einen

unbekannten Täter aufgenommen und anschließend auf die Autobahn geworfen. Die

Brücke verbindet die Saarstraße Wiesbaden mit dem Kallebad.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des

Kallebad oder der Brücke festgestellt haben und Hinweise geben können. Hinweise

bitte an die Autobahnpolizei Wiesbaden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bad Schwalbach (ots) – +++Pkw prallt gegen Baum+++

Schlangenbad-Hausen v.d.H., Taunusstraße, Sonntag, 04.09.2022, 03:20 Uhr

In der Nacht zum Sonntag kam ein 21 Jahre alter Fahrer aus Niedergladbach an der

Ortseinfahrt in Hausen v.d.H. in Höhe des Friedhofs mit seinem BMW von der

Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw

entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 EUR.

Motorradfahrer verliert Kontrolle+++

Burg-Hohenstein, B54, Sonntag, 04.09.2022, 07:30 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 40 Jahre alten Motorradfahrer kam es am

Sonntagmorgen auf der B54 bei Burg-Hohenstein. Der 40-jährige Motorradfahrer

verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine BMW und kam nach rechts von

der Fahrbahn ab. Der verunfallte Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und

wurde zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An dem

Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000EUR.

Schlägerei zwischen mehreren Personen+++

Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 04. September 2022, 02.38 Uhr

Am Kreisverkehr des Idsteiner Burger King kam es in der Nacht vom 03. auf

04.09.22 zu einem Streit zwischen 8 Personen, welcher in einer handfesten

Schlägerei endete. Bei Eintreffen der Streife war diese aber bereits beendet.

Sichtbare Verletzungen konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Alle

Beteiligten der Auseinandersetzung waren alkoholisiert, was die

Sachverhaltsermittlung erschwerte. Eine Anzeige gegen die Beteiligten wurde

gefertigt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizei in

Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940 zu melden.

Betrunkener Autofahrer in Idstein+++

Idstein, Wiesbadener Straße, Sonntag, 04. September 2022, 03.06 Uhr

Im Verlauf eines Polizeieinsatzes wegen Körperverletzung wurde eine Streife auf

einen Pkw aufmerksam, welcher auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants fuhr

und dort parkte. Als der Fahrer seinen Pkw torkelnd verließ wurde bei der

folgenden Überprüfung festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss

stand. Ein Alkoholtest wurde durch ihn abgelehnt. Er wurde zur Polizeistation

Idstein verbracht, wo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme

durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Raser und Poser Kontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis+++

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in den Abendstunden des

02.09.2022 Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Raser und Poser durchgeführt. Die

Maßnahmen wurden von Ordnungspolizisten der Stadt Taunusstein unterstützt. Die

Maßnahmen der Einsatzkräfte wurden im Zeitraum von 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr mit

dem Schwerpunkt Taunusstein Busbahnhof durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 23

Fahrzeuge durch fachkundige Polizeibeamte genauer unter die Lupe genommen. Neben

den Fahrzeugen wurden darüber hinaus 31 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden

16 Verstöße festgestellt. Darunter befanden sich auch 7 Fahrzeuge bei denen die

Betriebserlaubnis aufgrund von Veränderungen an dem Fahrzeug erloschen ist.

Nicht selten gehen von den sogenannten Rasern und Posern erhebliche Gefahren für

andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus. Sei es durch

nachträgliche Ein – oder Umbauten an Fahrzeugen, durch die die

Betriebserlaubnisse der Fahrzeuge erlischt oder durch zu hohe Geschwindigkeiten.

Ein großes Ärgernis für Anwohnerinnen und Anwohner in Wohngebieten ist auch

immer wieder erheblicher Lärm, der durch Manipulationen an den Abgasanlagen der

Fahrzeuge entsteht. Die Polizei des Rheingau-Taunus-Kreises kündigt weitere

Kontrollen im Hinblick auf Raser und Poser im Rheingau-Taunus-Kreis an.