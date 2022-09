Südhessen / Darmstadt: Hauptkommissarin Sandra Köhler wandert durch Hessen und sammelt Spenden zugunsten der Flutopfer im Ahrtal

Südhessen / Darmstadt (ots) – Am Samstagvormittag (03.09.) hat

Polizeivizepräsident Rudi Heimann Hauptkommissarin Sandra Köhler auf eine über

400 Kilometer lange Reise verabschiedet. Für die Polizeibeamtin beginnt damit

eine ganz besondere Wanderung durch Hessen. Mit dem Lauf möchte die 48-Jährige

Spenden zugunsten der Flutopfer im Ahrtal sammeln.

In 19 Etappen führt sie ihr Weg vom 3. bis 26. September von Darmstadt über

Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, Fulda bis nach Kassel. Sie orientiert

sich bei ihrer Route an den Polizeipräsidien in Hessen. „Ich möchte an die

verhängnisvolle Flutkatastrophe, die die Menschen im Ahrtal ereilt hat,

erinnern. Mit dieser Aktion hoffe ich, möglichst viele Spenden für die

Betroffenen sammeln zu können, weil die Menschen dort noch immer unter den

drastischen Folgen leiden. Ich freue mich über jede Unterstützung dabei“,

erklärte die Polizistin, die beim Erkennungsdienst der Polizeidirektion

Bergstraße in Heppenheim ihren Dienst versieht.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann begleitete gemeinsam mit weiteren Kolleginnen

und Kollegen Sandra Köhler auf den ersten Kilometern ihrer Reise vom

Polizeipräsidium bis zum Oberwaldhaus. „Ich bin sehr stolz auf das Engagement

von Frau Köhler und wünsche ihr viel Erfolg bei ihrer Spendenwanderung“, so der

stellvertretende Behördenleiter. Geplant ist, dass der Polizeipräsident des

Polizeipräsidiums Südhessen Björn Gutzeit zusammen mit dem Polizeipräsidenten

des Polizeipräsidiums Nordhessen, Konrad Stelzenbach, die Wanderin am Ziel ihrer

Reise in Kassel in Empfang nehmen wird.

Die Spendenaktion wird durch das Polizeipräsidium Südhessen und die Präsidien,

an denen Sandra Köhler einen Stopp einlegt, auf den Social Media Plattformen

medial begleitet. Unter dem Verwendungszweck „Wanderherz“ können

Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Spenden an die „Aktion Deutschland Hilft

e.V.“ adressieren (IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30).

Südhessen: Schlägereien halten Polizei auf Trab:

Südhessen (ots) – Ab dem späten Freitagabend (02.09.) wurden der Polizei

Südhessen mehrere Schlägereien gemeldet.

Um 23.10 Uhr gerieten im Bereich des Bensheimer Bahnhofes drei männliche

Personen südeuropäischen Erscheinungsbildes mit drei Damen aus Osteuropa in eine

verbale und auch körperliche Auseinandersetzung. Vor Eintreffen von zwei

Streifen der Polizeistation Bensheim konnten die bisher unbekannten Männer

flüchten, eine ärztliche Versorgung der geschädigten Frauen war nicht

erforderlich. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher nicht bekannt.

Um 00.09 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mindestens 10 – 15 Personen auf der

Schneppenhäuser Kerb gemeldet, unter anderem würde auch mit einem Glas

geschlagen, wodurch eine Person bereits Schnittverletzungen erlitten habe und

durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus überstellt werden musste. Drei

weitere Personen wurden leicht verletzt und konnten vor Ort verbleiben. Durch

neun eingesetzte Streifen der Polizeidirektionen Darmstadt- Dieburg, Groß- Gerau

und der Diensthundestaffel konnte die Lage vor Ort beruhigt und im Rahmen der

Fahndung mehrere Tatbeteiligte ermittelt werden. Bei einem 19-jährigen, welcher

als Rädelsführer ermittelt werden konnte, wurde auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme durchgeführt.

In Seeheim- Malchen gerieten um 02.14 Uhr eine zehn- und eine fünfköpfige

Personengruppe zunächst verbal und im Anschluss auch körperlich aneinander. Vor

Eintreffen von drei Streifen der Polizeistation Pfungstadt und eines

Diensthundeführers hatte sich die zehnköpfige Gruppe bereits von der Örtlichkeit

entfernt, eine Fahndung verlief negativ. Aus der fünfköpfigen Personengruppe

musste ein junger Mann aufgrund einer Kopfplatzwunde durch eine RTW-Besatzung in

ein Krankenhaus überstellt werden.

Auf der Kerb in dem Groß- Umstädter Stadtteil Semd gerieten um 02.30 Uhr vier

Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Personen

leicht verletzt wurden. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg war auch

ein RTW vor Ort im Einsatz.

Darmstadt: Person mit Waffe gemeldet/ Festnahme und Sicherstellung einer Softair-Pistole

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Freitagnachmittag (02.09.), 16:23 Uhr, wurde

durch einen unbeteiligten Augenzeugen eine männliche Person im Bereich der

Bushaltestelle am Kongresszentrum in Darmstadt am dortigen Schloßgraben

gemeldet, welche eine schwarze Pistole in der Hand halten soll. Durch mehrere

Polizeistreifen konnte im Rahmen der Fahndung ein 22-jähriger Mann festgenommen

und die mittlerweile in dem Schlossgraben weggeworfene Waffe sichergestellt

werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der

Darmstädter hinreichend polizeibekannt ist und es sich bei der Waffe um eine

Softair-Pistole handelte. Aus welchem Grund der 22-jährige die Waffe mitführte,

konnte bis dato nicht geklärt werden, eine Anzeige nach dem Waffengesetz wird

erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause

entlassen.

Darmstadt-Dieburg

Darmstadt – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag, den 01.09.2022 zwischen 13:00 und 14:00 Uhr,

ereignete sich in der Nieder-Ramstädter-Straße in Darmstadt eine

Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand vor einer Hofeinfahrt

geparkter schwarzer Roller seitlich durch einen bislang unbekannten Verursacher

beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 250EUR.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Tel.: 06151-969 41210,

entgegen.

Darmstadt-Innenstadt: Diebstahl aus Postfahrzeug/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Freitag, dem 02.09.2022, ereignete sich gegen 11:00 Uhr in

der Wilhelminenstraße in der Darmstädter Fußgängerzone ein Trickdiebstahl durch

eine 3-köpfige Tätergruppe. Eine bislang unbekannte Täterin verwickelte einen

Paketzusteller in ein Gespräch und lenkte dessen Aufmerksamkeit auf sich,

während zwei weitere männliche Täter arbeitsteilig in das Innere des

Paketfahrzeugs gelangten und hierbei eine bislang unbekannte Anzahl an Paketen

aus dem Laderaum entwendeten. Schlussendlich entfernte sich das Trio in Richtung

des Ludwidsplatzes.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen oder Personen gesucht, die den Vorfall

beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang geben können. Hinweise bitte an

das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 – 41110