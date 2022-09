Neustadt: Tag des offenen Theaters am 18. September 2022

Neustadt an der Weinstraße – Nach dem großen Zuspruch im letzten Jahr gibt’s jetzt eine Wiederholung: Am Sonntag, 18. September 2022, wird von 13 bis 17 Uhr das Theater in der Kurve für den „Tag des offenen Theaters“ geöffnet.

Sie haben die Möglichkeit, sich das gesamte Theater anzuschauen, neu zu erleben und den THUK-Verein und seine vielen Projekte kennenzulernen. Es wird Möglichkeiten zum Austausch, verschiedene Programmpunkte und Mitmach-Aktionen geben. So können Sie zum Beispiel die Jugend- und unsere Kindergruppe in Aktion erleben oder sich an einem Theater-Quiz versuchen. Es gibt keinen Eintritt, das Motto ist: „KOMM REIN!“