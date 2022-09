Polizeikontrolle – Mit dem Fahrrad auf der Flucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal beim Ida-Demel-Ring auf einen Radfahrer aufmerksam, den sie gegen 01.30 Uhr einer Kontrolle unterziehen wollten der Mann flüchtete. Bei der anschließenden Fahndung begegnete die Streife dem Flüchtigen erneut.

Dieser fuhr plötzlich aus einem Fuß- und Radweg beim Gerarer Ring auf die Straße, wobei die Beamten ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei musste der Fahrer den Dienstwagen auf einen Grünstreifen lenken, wobei dieser beschädigt wurde. Zu einem Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer kam es aber nicht.

Der Radfahrer, der allerdings kurz darauf zu Sturz kam, versuchte anschließend zu Fuß zu entkommen. Der 30-Jährige wurde wenige Meter weiter festgenommen. Dabei widersetzte er sich und trat nach den Beamten, wobei einer leicht verletzt wurde. Auch der Radfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Der vermeintliche Grund seiner Flucht: mehrere Gramm Marihuana, Haschisch und ein 4-stelliger Bargeldbetrag, welcher vermutlich aus Drogengeschäften stammt.

Der Festgenommene musste die Beamten anschließend in das Polizeirevier begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs ermittelt.

Geldbeutel aus Rucksack entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen gegen 2:45 Uhr entwendeten zunächst unbekannte Täter aus dem Rucksack eines 51-jährigen Mannes den Geldbeutel und erbeuteten hierbei 200 Euro Bargeld. Der Diebstahl, welcher sich am Paradeplatz ereignet haben soll, wurde schließlich der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung wenig später 2 verdächtige Personen am Mannheimer Hauptbahnhof ausmachen.

Als sich die Einsatzkräfte den Männern genähert hatten, stellten sie auf dem Boden die entwendete Krankenkassenkarte des 51-Jährigen fest. Wo der restliche Inhalt und der Geldbeutel selbst abgeblieben sind, ist bisher unklar.

In die Ermittlungen wegen Diebstahls werden nun auch die Videoaufzeichnungen des Paradeplatzes und des Hauptbahnhofes einbezogen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel: 0621/1258-0 zu melden.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Festnahme – Polizeirevier Mannheim-Oststadt auf Streife

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 waren bis in den Abend hinein mehrere Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in “ihrem Revier” ergänzend zu den sich im regulären Dienst befindlichen Streifen unterwegs. Von der Oststadt bis hin zur Wasserturmanlage gingen sie auf Streife und legten hier neben dem Kontakt zu den Bürgern auch ein Augenmerk auf Betäubungsmittelkriminalität und die Sicherheit im Straßenverkehr.

So konnten die Beamten bei ihren durchgeführten Personenkontrollen insgesamt 5 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen, die beschuldigten Personen waren im Besitz unterschiedlicher Betäubungsmittel wie Heroin, Marihuana und Amphetamin.

Ein 21-Jähriger war zudem zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund unterschiedlichster Straftaten, vor allem mit Schwerpunkt im Bereich der Eigentumskriminalität, vor. Der Haftbefehl wurde am Freitagvormittag durch das zuständige Amtsgericht Mannheim in Vollzug gesetzt und der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem konnten 2 Beamte einer Autofahrerin in der Bismarckstraße helfen. Diese hatte die Beamten aus ihrem Auto heraus angesprochen, da sie sich nicht gut fühlte.

Die Beamten konnten noch einen ebenfalls vorbeifahrenden Rettungswagen heranführen, der die Frau nach eingehender Untersuchung mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus brachte.

Die Beamten stellten den PKW der Dame sicher ab und informierten deren Angehörige.