Wohnungseinbruch während die Bewohner schliefen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Besonders dreist vorgegangen ist am Donnerstag 01.09.2022, kurz nach 23 Uhr ein Einbrecher in der Weststadt. Trotz dem Umstand, dass sich die Wohnungsinhaber schlafend im Objekt befanden, stieg er über ein geöffnetes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Hildastraße ein. Während er dann die Räumlichkeiten nach Wertgegenstände durchsuchte, wachte einer der Bewohner auf.

Mit mehreren Kleidungsstücken im Wert von rund 500 Euro im Gepäck ergriff der Täter kurzerhand die Flucht in Richtung Hauptbahnhof. Sofort nahm der 30-jährige Wohnungsinhaber, der umgehend die Polizei verständigte, die Verfolgung des Mannes zu Fuß auf. Nach einigen Metern verlor sich dann aber die Spur. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180 cm groß, “südländisches” Erscheinungsbild, schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, weiße Schuhe.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum bittet Zeugen, die den Mann vor der Tat oder möglicherweise auf seinem weiteren Fluchtweg gesehen haben, sich an die Kriminalpolizei unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Betrüger machen sich erneut “Whats-App” zunutze

Heidelberg: (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, kontaktierten bislang unbekannte Betrüger am Sonntag 28.08.2022 eine 58-jährige Frau über “Whats-App”. Gegen 23:00 Uhr erhielt die nichtsahnende Frau eine Nachricht eines ihr unbekannten Absenders. Angeblich habe ihre Tochter eine “neue” Handynummer und benötige nun dringend Hilfe bei der Begleichung von Rechnungen.

Fest im Glauben, dass sie ihrer Tochter tatsächlich helfen würde, tätigte die 58-Jährige eine Überweisung in Höhe von rund 2.000 Euro auf ein Bankkonto.

Erst in den Folgetagen bemerkte die 58-Jährige den dreisten Betrug und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet wiederholt eindringlich um Vorsicht bei WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen, die auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Wenn Sie selbst Opfer einer Betrugsstraftat geworden sind, dann kontaktieren Sie bitte die für Sie örtlich zuständige Polizeidienststelle. Die entsprechende Dienststelle finden Sie unter: https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf, Tel: 110.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Leicht Verletzter bei Unfall mit 2 Autos

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 gegen 22:40 Uhr verletzte sich ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer bei der Kollision mit einem 77-jährigen VW-Fahrer auf der B3 leicht. Der 39-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Dossenheim unterwegs, als der VW-Fahrer auf Höhe des Ortsausgangs rückwärts aus einem Grundstück ebenfalls auf die B3 auffahren wollte.

Hierbei übersah er den herannahenden Mercedes, wonach es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall verletzte sich der 39-Jährige leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Auch die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit 14 Einsatzkräften im Einsatz.