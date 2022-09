Karlsruhe – Haus des Jugendrechts: Zwei Tatverdächtige nach Raub und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

Durch umfangreiche Ermittlungen nach einem Raub- und Körperverletzungsdelikt

konnten Kriminalbeamte aus dem Haus des Jugendrechts mehrere Tatverdächtige

identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde durch den

Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe gegen zwei mutmaßliche Täter Haftbefehl

erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein 16-jähriger Geschädigter am Sonntag,

dem 28. August 2022 gegen 19:20 Uhr zunächst Opfer eines Diebstahls. Diesen

brachte der 16-Jährige bei der Polizei zur Anzeige. Als er sich am gleichen

Abend gegen 20:00 Uhr mit Freunden im Schlossgarten in Karlsruhe verabredet

hatte, traf er auf die mutmaßlichen Täter des vorangegangenen Diebstahlsdelikts.

Als diese von der Anzeigenerstattung erfuhren, wurde der 16-Jährige gegen 22:20

Uhr von mehreren Jugendlichen aus dem Umfeld der Tatverdächtigen angegangen und

von mindestens fünf bereits polizeibekannten Personen massiv körperlich

angegriffen. Hierbei entwendete einer der Angreifer weitere persönliche

Gegenstände des Geschädigten. Der 16-Jährige wurde durch den Angriff schwer

verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Folgetag, dem 29. August, versuchten zwei der mutmaßlichen Haupttäter sowie

eine weitere weibliche Tatverdächtige auf einen Zeugen des Angriffs Einfluss zu

nehmen, indem sie diesen im Bereich der Kaiserstraße bedrohten.

Die durch das Amtsgericht Karlsruhe erlassenen Haftbefehle wurden am Donnerstag

vollstreckt. Beide 15-jährige mutmaßliche Haupttäter konnten durch Polizeibeamte

aus dem Haus des Jugendrechts und des Einsatzzuges der Karlsruher Polizei

festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht werden.

Die Ermittlungen gegen weitere tatverdächtige Personen dauern an.

Karlsruhe – Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag und

Mittwochmorgen in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Knittelberg in Grötzingen

ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter wohl die Terrassentür auf

und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die

Diebe entwendeten Diebesgut im Wert von ungefähr 2.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Linkenheim-Hochstetten – Mit überhöhter Geschwindigkeit gegen Grundstückseinfriedung gefahren

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstag

gegen 18 Uhr offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der

Linkenheimer Rheinstraße unterwegs gewesen und fuhr in einer Rechtskurve gegen

einen Grundstückszaun mit Betonmauer. Das Auto blieb letztlich zwischen der

Mauer und einem geparkten Fahrzeug stecken.

Zeugen gaben an, dass der 20-Jährige in der auf 30 km/h begrenzten Rheinstraße

auf seinem Hin- und Rückweg bis zu dem Unfall zeitweilig mit einer

Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h unterwegs gewesen sein soll.

Mindestens genauso wie den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzten 10.000

Euro dürfte den jungen Fahrer wohl die Beschlagnahme seines Führerscheins

ärgern, zumal er sich noch in der Probezeit befand. Er hat eine Anzeige wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs zu erwarten.

Karlsruhe – Vandalismus an Schule in Rintheim – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe-Rintheim (ots) – In den Kellerräumen der Heinrich-Köhler-Schule in der

Rintheimer Forststraße haben Unbekannte am Donnerstagabend ihr Unwesen

getrieben. Vieles wurde durchwühlt, Gegenstände umhergeworfen und

Fensterscheiben beschädigt. Offenbar sind die Täter aufgrund von derzeit

stattfindenden Baumaßnahmen in die Räume gelangt.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach haben im Bereich des Schuleingangs

die Überreste von abgebrannten Joints sowie diverse Getränkedosen

sichergestellt, die nun auf Spuren der Täter untersucht werden. Der

Polizeiposten Karlsruhe- Oststadt führt hierzu die weiteren Ermittlungen.

Wer vor diesem Hintergrund sachdienliche Angaben kann, wird gebeten, sich unter

0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zu wenden.