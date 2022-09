Nach Streit Glasscheibe beschädigt

Germersheim (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag 01.09.2022 gegen 21 Uhr die Glasfront eines Handyshops in der Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim und verursachte so Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Mann habe laut Zeugenaussagen zuvor ein Streitgespräch mit einer Frau geführt und scheinbar aus Wut mehrmals gegen die Scheibe des Shops geschlagen und getreten, sodass die Scheibe splitterte.

Der Täter konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 verschafften sich unbekannte Täter gegen 15 Uhr über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße in Bellheim. Sie entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Germersheim (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 ereignete sich in der Fischerstraße in Germersheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum von 12-15:30 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.