27-Jährigem Rucksack und Handy geraubt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 01.09.2022 gegen 21:30 Uhr raubten 2 Unbekannte einem 27-Jährigen, an der Frankenthaler Straße auf einem Feldweg zur Bayreuther Straße, den Rucksack und das Handy. Der Geschädigte erlitt dabei leichte Verletzungen in Form von Kratzern. Die Täter entkamen unerkannt.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 170 cm groß, Bart/Ziegenbart, ca. 25-30Jahre alt Täter 2: ca. 184 cm groß, schmal, trug einen Kapuzenpullover

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Geldbeutel aus Umhängetasche in Schuhgeschäft gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 zwischen 13-13:20 Uhr, stahlen Unbekannte den Gelbeutel mit Bargeld aus der Umhängetasche einer 26-Jährigen, während diese in einem Schuhgeschäft einkaufen war. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 erhielt eine 76-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. Unter dem Vorwand, dass ihr altes Handy kaputt gegangen sei, wurde die Seniorin dazu gebracht für ihre falsche Tochter eine Überweisung in Höhe von rund 2.500 Euro vorzunehmen. Als die Seniorin eine weitere Überweisung vornehmen sollte, schöpfte sie Verdacht und rief ihre richtige Tochter unter der alten bekannten Nummer an. So konnte der Betrug aufgedeckt und weiterer Schaden verhindert werden.

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 65-jährige Ludwigshafenerin ebenfalls solche WhatsApp-Nachrichten. Dank der Warnung ihrer echten Tochter fiel der Betrugsversuch hier jedoch sofort auf und es entstand ihr kein Schaden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmasche, um auch Sie zu schützen. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Über die Hotline 0621/963-1515 können sich Senioren auch telefonisch über Betrugsdelikte informieren.