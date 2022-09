Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 gegen 21:10 Uhr, wird der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Schulzentrums mitgeteilt. Im Rahmen der Kontrolle des 45-jähriger PKW-Fahrers fiel diesem ein Behältnis mit weißen Pulver (ca. 0,25g) auf den Boden. Ein Drogenschnelltest verlief hierzu positiv.

Auch ein Drogenschnelltest des Fahrers fiel positiv aus, sodass diesem auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Weitere Drogen wurden nicht aufgefunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten des Fahrers übergeben. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiter konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen. Hierzu laufen aktuell Ermittlungen bei der Führerscheinstelle.

Radfahrerin entfernt sich nach Unfallgeschehen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 gegen 11:20 Uhr, stieß ein 42-jähriger PKW-Fahrer beim Ausfahren aus einer Einfahrt in der Hauptstraße mit einer auf dem Radweg fahrenden Radfahrerin zusammen. Durch den Sturz verletzte sich die englisch sprechende Frau im Gesicht und an der Hand.

Die Hilfe eines Ersthelfers lehnte die Frau ab und flüchtete kurz vor Eintreffen des Rettungswagens mit ihrem Fahrrad. Im Rahmen einer Absuche durch die Polizei und den Rettungsdienst konnte die Radfahrerin nicht mehr angetroffen werden. Nähere Angaben liegen zu der Unbekannten nicht vor. Gegen die Radfahrerin wird wegen Unfallflucht, gegen den PKW-Fahrer wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder der flüchtenden Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Mann auf Grundstück

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Mittwoch 31.08.2022 gegen 14:30 Uhr, teilt ein Anwohner in der Speyerer Straße eine betrunkene Person auf seinem Grundstück mit. Der Mann würde desweiteren Arbeiter auf dem Grundstück stören. Auf dem Grundstück konnte ein 60-jähriger, polizeibekannter Mann angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 5 Promille. Der Mann ist bereits aus vorherigen Einsätzen für seinen hohen Alkoholkonsum bekannt. Aufgrund der Alkoholisierung wurde der 60-Jährige zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde weitergeleitet.