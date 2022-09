Alkoholisierter Fahrradfahrer

Frankenthal (ots) – Am Donnerstag 01.09.2022 gegen 22.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer in der Elisabethstraße gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte der 34-jährige Mann aus Frankenthal letztendlich am Hauptbahnhof angehalten werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 30.08.2022 gegen 21.30 Uhr, wurde durch einen Zeugen ein stark beschädigter Pkw Audi mit rumänischem Kennzeichen auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Letztendlich konnte der Pkw auf dem Parkplatz in der Amazonstraße festgestellt werden. Bei Eintreffen der Streife flüchteten zunächst 2 Personen in Richtung BAB 61, eine Person kam kurze Zeit später wieder zu dem Fahrzeug zurück und konnte durch die eingesetzten Kräfte festgenommen werden.

Nach Einsichtnahme der Aufzeichnung einer Überwachungskamera in der Amazonstraße, dürfte es sich sich bei der Person um den Fahrer handeln. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Dem 25-jährigen Mann, rumänischer Staatsbürger, wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 22.15 Uhr wurde auf der B9 aus Worms kommend, in Höhe der Abfahrt Frankenthal-Mörsch, eine Unfallstelle ohne beteiligte Fahrzeuge gemeldet. Dort konnte durch die eingesetzte Streife Erdreich auf der Fahrbahn, diverse Fahrzeugteile und eine beschädigte Mittelleitplanke festgestellt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die Beschädigungen an dem Pkw Audi durch diesen Unfall verursacht worden sein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 25-Jährige von der Dienststelle entlassen. Die zweite flüchtige Person konnte bislang nicht ermittelt werden.

