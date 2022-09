Hockenheim/Speyer: Brennender Lkw auf A 61; Vollsperrung in Richtung Hockenheim bis Montagfrüh um 5 Uhr

Hockenheim/Speyer (ots) – Die Vollsperrung der A 61 zwischen dem Autobahndreieck

Hockenheim und dem Autobahnkreuz Speyer wird nach derzeitigen Erkenntnissen noch

bis Montagfrüh um 5 Uhr bestehen bleiben.

Da der Silozug gegen die Mittelleitplanke und den Betonaufsatz prallte, wo die

Verstrebungen der Rheinbrücke verankert sind, besteht die Möglichkeit, dass ein

Teil der roten Brückenseile, die für die Sicherheit, bzw. Stabilität der

Rheinbrücke sorgen, beschädigt worden sein könnten. Dies wird über das

Wochenende von Statikern geprüft.

Dies betrifft jedoch nur den Brückenteil der nördlichen Fahrbahn Hockenheim in

Richtung Speyer, jedoch nicht den südlichen Fahrbahnverlauf, Speyer in Richtung

Hockenheim!!!

Bei der Bergung des Silozuges waren die Feuerwehren aus Altlußheim, Hockenheim

und Reilingen mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die

Autobahnmeisterei Walldorf führte die erste Überprüfung der Brücke durch.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000.- Euro.

Sollte ein Schaden an der Brücke entstanden sein, lässt dieser sich noch nicht

näher beziffern, dürfte jedoch aber mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Aufgrund umherfliegender Lkw-Teile wurde zudem ein vorbeifahrendes Fahrzeug auf

der Gegenfahrbahn leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Sicherheit der Rheinbrücke dauern an.

Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis): Mehr als jeder vierte Autofahrer unter Drogeneinfluss – Polizeiliche Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Das Polizeirevier Ladenburg führte am

Donnerstag, 01.09.2022, in der Zeit von 13:00 bis 19:30 Uhr, in Zusammenarbeit

mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) des Polizeipräsidiums

Mannheim, an der Abfahrt zum Industriegebiet „Altwasser“ an der L597, eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der

Hauptunfallursachen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden insgesamt 72 Fahrzeuge und 86 Personen kontrolliert. Mehr als jeder

vierte Autofahrer (19 von 72) stand unter Drogeneinfluss. Ihnen wurden noch an

der Kontrollstelle Blutproben entnommen. 18 von ihnen müssen sich zudem wegen

des Verdachts des Drogenbesitzes verantworten.

Besonders fiel ein spanischer Kleintransporter auf, dessen 32-jähriger Fahrer

positiv auf THC getestet wurde. Nach der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten

neben Cannabisprodukten in Höhe von ca. 0,8 Gramm unter anderem auch 1,7 Gramm

sog. „psychoaktiver bzw. halluzinogener“ Pilze sowie ein Butterflymesser

aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden. Nach Untersagung der

Weiterfahrt und Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren

hundert Euro muss der Mann nun mit einer Strafanzeige wegen des Fahrens unter

Drogeneinfluss, des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes

gegen das Waffengesetz rechnen.

Weiter wurden folgende Feststellungen getroffen:

Ein Fahrer gelangt wegen Alkohol im Straßenverkehr zur Anzeige

Ein Führerschein wurde aufgrund des Fahrens unter Drogeneinfluss

beschlagnahmt

beschlagnahmt Zwei Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit

dem Auto unterwegs

dem Auto unterwegs Ein Fahrzeugführer war mit einem nicht versicherten Fahrzeug

unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige

unterwegs und gelangt nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige Sicherstellung von rund 1,7 Gramm Cannabis, 25 Gramm THC-Gemisch

sowie 1,7 Gramm unter das Betäubungsmittelrecht fallender Pilze

sowie 1,7 Gramm unter das Betäubungsmittelrecht fallender Pilze 5x Verstoß gegen das Waffengesetz (u.a. Mitführen eines

Einhandmessers)

Einhandmessers) 2x illegaler Aufenthalt

Die Zahlen selbst belegen den Erfolg der Großkontrolle und verdeutlichen

zugleich deren Brisanz: Von den im oben genannten Zeitraum kontrollierten

Fahrzeugführern stand jeder Vierte unter dem Einfluss von Drogen. Bei gut 35

Prozent der überprüften Personen (30 von 86) ergab sich der Verdacht einer

Straftat.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 42 Beamtinnen und Beamte der

Polizeireviere und der Verkehrspolizei sowie das Kompetenzteam des

Polizeipräsidiums Mannheim eingesetzt.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden weiter intensiv fortgesetzt.

31 Jahre alter Mann wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 31

Jahre alten Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 31.August gegen

22:00 Uhr, einen 28-jährigen Mann in der Nähe des Eschelbronner Rathauses

zunächst unvermittelt körperlich angegriffen und anschließend mit einem Messer

verletzt zu haben. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht.

Darüber hinaus soll der Tatverdächtige bis zu seiner Festnahme Handel mit

Betäubungsmitteln, insbesondere mit Cannabis und Kokain, betrieben haben.

Nach der Tat konnte der Beschuldigte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung

im Keller des von ihm bewohnten Anwesens angetroffen und festgenommen werden.

Hier wurden Gegenstände aufgefunden, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel

hindeuteten.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin am 01.09.2022, der Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Täter, der

sodann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipostens

Waibstadt dauern weiter an.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere Einbrüche in Gartenhütten; Polizeihundeführer nehmen einen Täter fest

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach mehreren Einbrüchen im Bereich

Vogesenweg und Neuer Forstweg konnten Polizeibeamte einen der beiden Täter

gestern Nachmittag gegen 17 Uhr in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der zweite

Täter ist noch flüchtig. Die Polizei hat aber konkrete Ermittlungsansätze und

hofft, ihn bald dingfest zu machen.

Bereits am vorausgegangenen Mittwoch waren den Anwohner und der Pächter der

Gartengrundstücke zwei junge dunkel gekleidete Männer im Bereich abseits

gelegenen geschlossenen Wohngebiets und im Bereich der Gartengrundstücke

aufgefallen.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag stellte dann ein Gartenpächter zwei junge

Männer vor seiner Gartenhütte fest. Die „überführten Täter“ versuchten zunächst,

mit fadenscheinigen Rechtfertigungen zu „erklären“, was sie mit

Einbruchswerkszeug in der Hand auf dem Gelände des Geschädigten „berechtigt“ zu

suchen hatten.

Vermutlich aus Erklärungsnöten heraus, zogen es die beiden Täter dann vor, zu

Fuß zu flüchteten. Der Gartenpächter verständigte die Polizei.

Einer der beiden jungen Männer, ein 24-jähriger polizeibekannter Täter, konnte

jedoch wenig später im Bereich des Tatorts von Polizeibeamten der

Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Mannheim widerstandslos

festgenommen werden. Er wurde zur Polizeiwache verbracht und dort nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen.

Gegen seinen Mittäter laufen zwar noch die Ermittlungen. Die Polizei hofft, auch

ihn bald dingfest zu machen.

Die Polizei bittet, mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, mit dem

Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, Kontakt aufzunehmen.

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots) – Am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte

eine bislang noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer im

Vorbeifahren einen in der Daimlerstraße abgestellten grauen VW und flüchtete

anschließend. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe

von mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen

wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Kriminalpolizei ermittelt; Wer kann Hinweise geben?

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich in der Zeit zwischen Montag,

01.09.2022, 10:00 Uhr und 17:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in

ein Wohnhaus in der Herdestraße ein. Als die Bewohner gegen 17:00 Uhr nach Hause

zurückkehrten, stellten sie eine offenstehende Zugangstür fest und verständigten

sofort die Polizei. Bei einer Nachschau konnten keine Personen mehr im Gebäude

festgestellt werden. Wie sich allerdings herausstellte durchsuchten die

Unbekannten das Objekt und entwendeten Wertgegenstände in Höhe von mehreren

Tausend Euro. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat unterdessen die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im

Wohngebiet gesehen haben, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.:

0621 174 4444 zu wenden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Gaspedal mit Bremse verwechselt; Polizei sucht nach geschädigtem Autofahrer und weiteren Unfallzeugen

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von

rund 20.000 Euro und ein bislang unbekannter Geschädigter sind die Bilanz eines

Verkehrsunfalls am Donnerstagabend.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Gottlieb-Daimler-Straße

verwechselte gegen 18:30 Uhr die Fahrerin eines Audi Q3 das Gaspedal mit der

Bremse. In der Folge fuhr sie über einen bepflanzten Grünstreifen und

kollidierte auf der anderen Seite mit einem dort geparkten Fahrzeug. Dieses

entfernte sich allerdings noch vor Eintreffen der Polizeikräfte in unbekannte

Richtung. Schließlich rollte der Audi weiter und kollidierte mit der Hauswand

des Einkaufsmarkts, wo er schließlich zum Stehen kam. Glücklicherweise wurden

weder die Audi-Fahrerin noch deren Beifahrerin oder Passanten verletzt. Der

Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun nach dem geschädigten Autofahrer sowie möglichen weiteren Zeugen.

Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4111 mit der Polizei in

Verbindung zu setzen.