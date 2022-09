Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten

Frankfurt (ots) – (fue) Polizeibeamte konnten am Freitag, den 02. September

2022, gegen 05.15 Uhr, einen 38-jährigen Mann in der Moselstraße feststellen,

der seine Oberbekleidung um den Arm gewickelt trug und mit den Fäusten gegen die

Scheiben dort geparkter Autos schlug. Als der offensichtlich alkoholisierte Mann

zwei Glasflaschen aufnahm, forderten ihn die Beamten auf, die Flaschen wieder

abzulegen. Daraufhin drehte sich der 38-Jährige um und schleuderte eine der

beiden Flaschen in Richtung der Beamten. Als nun einer der Polizisten auf den

Beschuldigten zukam, holte er mit der zweiten Flasche zum Schlag gegen den Kopf

aus. Diesen konnte der Polizist mit seinem linken Unterarm abwehren, erlitt

dabei jedoch eine offene Wunde, die später mit mehreren Stichen genäht werden

musste. Unter anderem durch den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes konnte der

38-Jährige zu Boden gebracht und schließlich festgenommen werden.

Frankfurt-Fechenheim: Nachtrag zur Meldung Raub einer Halskette

Frankfurt (ots) – (fue) Wie bereits am 18. August 2022 berichtet, wurden einer

86-jährigen Frau am Mittwoch, den 17. August 2022, gegen 13.50 Uhr, in der

Dieburger Straße die Halskette und das Armband entrissen.

Wie die Ermittlungen zeigten, wurde die Tat durch eine Sicherheitskamera

aufgezeichnet. Darauf waren die beiden Tatverdächtigen, aber auch deren

auffällige Kleidung zu erkennen. Eben diese Kleidung führte dann am 27. August

2022 im Bahnhofsviertel zur Festnahme des ersten Beschuldigten, eines

26-jährigen Mannes. Die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen, eines

27-Jährigen, erfolgte dann am gleichen Tag. Das Raubgut konnte nicht wieder

aufgefunden werden.

Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ

U-Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten. Ob die beiden Männer für weitere

gleichgelagerte Straftaten verantwortlich sind, ist Gegenstand der andauernden

Ermittlungen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nachtrag zur Meldung Nummer 220815-0915 Erneut abgebrochene Bierflasche benutzt

Frankfurt (ots) – (fue) Wie den Medien bereits bekannt, wurde am Sonntag, den

14. August 2022, gegen 08.30 Uhr, ein 21-jähriger Mann durch einen zunächst

unbekannten Täter mittels einer abgebrochenen Glasflasche verletzt.

Der Täter flüchtete, der Verletzte kam zunächst zur stationären Behandlung in

ein Krankenhaus.

Umfangreiche Ermittlungen der hiesigen Kriminalpolizei führten zu einem

Tatverdacht gegen einen 27-jährigen Mann. Das Amtsgericht Frankfurt erließ gegen

ihn am 29. August 2022 einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchtem Totschlag.

Der 27-Jährige konnte dann am 31. August 2022 an seinem Arbeitsplatz in Mainz

festgenommen und in das Zentrale Polizeigewahrsam in Frankfurt eingeliefert

werden. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt.

Frankfurt-Nordend: Nachtrag zur Polizeimeldung

Frankfurt (ots) – (la) Am Donnerstag, den 01. September 2022, kam es zu einer

Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte im Polizeigewahrsam. Hierbei wurden vier

Polizeibeamte verletzt. Der 32-jährige Beschuldigte sollte am Donnerstag gegen

13:20 Uhr dem Haftrichter vorgeführt werden, nachdem er, wie bereits berichtet,

versuchte hatte, einen Hund zu stehlen und sich Zutritt zur Polizeiliegenschaft

in der Marie-Curie-Straße verschaffen wollte. Bereits bei dem Zutrittsversuch

leistete der Täter starken körperlichen Widerstand, worauf er zunächst in das

Polizeigewahrsam eingeliefert wurde. Als dem 32-Jährigen die Handfesseln für den

Transport zum Amtsgericht angelegt werden sollten, setzte er unvermittelt zu

einem Kopfstoß gegen einen Beamten an und traf diesem am Kopf. Danach schlug er

mit seiner Faust in das Gesicht eines zweiten Polizisten, kratze ihn im Gesicht

und trat ihm mehrfach gegen das Schienbein. Einen dritten Beamten kratzte er

ebenfalls im Gesicht. Nachdem es die Beamten, unter großer körperlicher

Anstrengung, geschafft hatten, den Täter zu Boden zu bringen, kratze er erneut

einen von ihnen im Gesicht und trat mehrfach in Richtung der Polizisten. Dabei

traf er einen der Beamten am Kopf. Die Beamten erlitten durch den heftigen

Angriff blutende Kratzwunden im Gesicht, im Brustbereich und Abschürfungen am

Schienbein.