Zwei Tatverdächtige nach Trinkgelddiebstahl aus Schnellrestaurant in Grebendorf ermittelt

Nachdem es am 17. August 2022 zu einem Diebstahl in einem Schnellrestaurant in Meinhard gekommen war, hat die Eschweger Polizei in dieser Sache nun einen Ermittlungserfolg zu verzeichnen.

An dem besagten Tattag hatten zwei männliche Täter gegen 21.45 Uhr das Restaurant in Grebendorf „An der Schindersgasse“ betreten, sich der dortigen Bedientheke zugewandt und von dort zwei Gläser mit Trinkgeldern in einem mittleren dreistelligen Betrag an sich gebracht.

Anschließend waren die Täter, die von Zeugen kurz nach der Tatausführung noch gesehen worden waren, fußläufig in Richtung der Eschweger Innenstadt geflüchtet.

(s. PM vom 18.08.2022, 13.31 Uhr)

Am gestrigen Donnerstagvormittag konnte die Eschweger Polizei nach vorherigen Hinweisen zwei junge Männer in der Eschweger Innenstadt vorläufig festnehmen, die den Diebstahl zusammen verübt haben sollen.

Bei den Personen handelt es sich um einen 21-jährigen Mann aus Eschwege und einen 19-jährigen Mann aus Kassel, die im Anschluss auf der Dienstelle in Eschwege weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen und u.a. auch erkennungsdienstlich behandelt wurden.

Der 21-Jährige, der noch im Laufe des gestrigen Nachmittags zu den Tatvorwürfen vernommen worden ist, hat hier bereits seine Beteiligung an dem Diebstahl eingeräumt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird dann auch noch der 19-Jährige zu den Tatvorwürfen vernommen werden.

Unfallflucht

In der Hindenburgstraße in Waldkappel wurde am gestrigen Tag ein Pkw VW Passat angefahren und beschädigt. Der Passat war in Höhe Haus-Nr. 10 geparkt und wurde offensichtlich beim Ausparken angefahren. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurde im Aldi-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege einer 80-jährigen Kundin aus Hessisch Lichtenau die Geldbörse gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 14:35 Uhr. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse in einem Rucksack im Einkaufswagen abgelegt. Der Schaden wird mit 80 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 10:55 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die B 27 zwischen Wichmannshausen und Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fuchs, wodurch am Pkw ein Sachschaden von 250 EUR entstand.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute Morgen, um 06:46 Uhr, auf der B 7 in der Gemarkung von Datterode. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 20-Jährigen aus Rotenburg a.d. Fulda erfasst wurde. Das Reh lief im Anschluss weiter; der Schaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Baum gefahren

Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 35-Jähriger aus Melsungen mit einem Pkw die L 3147 von Günsterode in Richtung Hessisch Lichtenau. In der Gemarkung von Hessisch Lichtenau geriet der Fahrer mit dem Auto auf den Grünstreifen und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der Fahrer werde durch den Aufprall verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.