24-Jährige in Auto sexuell belästigt: Kripo erbittet Hinweise auf Täter mit schwarzen schulterlangen Haaren

Kassel-Nord: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagmittag eine 24-jährige Frau in ihrem Auto in der Kasseler Nordstadt sexuell belästigt. Wie das Opfer bei der Anzeigenerstattung bei der Polizei berichtete, hatte sich die Tat in der Liebigstraße, nahe der Moritzstraße, gegen 12 Uhr ereignet. Sie war gerade in ihr dort geparktes Auto eingestiegen, als der spätere Täter aus dem neben ihr abgestellten roten Pkw ausstieg und an ihre Scheibe klopfte. Nachdem sie die Tür geöffnet hatte, machte ihr der Mann zunächst Komplimente. Als die 24-Jährige ihm sagte, dass sie jetzt losfahren muss und sich verabschiedete, beugte sich der Täter in das Fahrzeug, bedrängte sie und fasste ihr zwischen die Beine sowie an die Brust. Die Frau aus Kassel setzte sich zur Wehr, indem sie den Mann aus dem Auto drückte und schnell die Tür verschloss. Anschließend fuhr sie mit dem Auto weg und informierte einen Freund. Als dieser kurze Zeit später in der Liebigstraße nachschaute, waren der rote Pkw und der Täter verschwunden.

Es soll sich um einen etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alten, ca. 1,75 Meter großen Mann mit Brille und mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, der schwarze schulterlange und fettige Haare mit Mittelscheitel hatte. Er war mit einer kurzen Hose sowie einem roten Hemd bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Er war nicht dick, sein Hemd spannte aber, so das Opfer.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Stromleitung zu Gasanlage in Lohfelden mutwillig durchtrennt: Zeugen gesucht

Lohfelden (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Freitag wurde der Feuerwehr und der Polizei um 2:20 Uhr ein kleinerer Böschungsbrand in Lohfelden direkt unter einer Autobahnbrücke gemeldet. Wie die vor Ort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost feststellte, war eine provisorisch verlegte Stromleitung, die eine Gasübernahme-Anlage in der Ochshäuser Dorfstraße mit Betriebsstrom versorgt, mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam durchtrennt worden. Dabei war offenbar ein größerer Funkenflug entstanden, der den Brand des angrenzenden Gebüschs verursachte. Hierdurch kam es aber nach bisherigen Erkenntnissen zu keiner Beeinträchtigung der Gasversorgung. Darüber hinaus ergaben sich keine Gefahren für die Bevölkerung oder Behinderungen des Verkehrs auf der BAB 7. Es ist möglich, dass sich der oder die unbekannten Täter bei der mutwilligen Beschädigung des oberirdischen Stromkabels Brandverletzungen zugezogen hatte/n.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ermitteln nun wegen Störung öffentlicher Betriebe und gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Konkrete Hinweise auf ein politisches Tatmotiv liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Nicht angemeldete Versammlung bei Firma an Wolfhager Straße

Kassel: In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags kam es ab 5 Uhr im Bereich einer Firma für Rüstungsindustrie an der Wolfhager Straße zu einer nicht angemeldeten Versammlung. Ca. 200 Personen brachten dort mit Plakaten Protest gegen die Rüstungsindustrie zum Ausdruck. Ca. 40 Teilnehmende saßen auf der Wolfhager Straße und blockierten den Verkehr in Richtung stadteinwärts. Zudem versuchten einzelne Personen, ein Tor eines Rüstungsunternehmens zu überklettern und eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. Teilweise wurden die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten attackiert und mit Gegenständen, wie z. B. Teilen einer Baustellenabsperrung, beworfen. Ein Teilnehmer griff einen Polizisten an, indem er ihm den Einsatzhelm vom Kopf riss und den Helm über das Tor warf. Die Polizei musste sich mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Angriffe der teils unfriedlichen Versammlungsteilnehmer zur Wehr setzen. Zwei Personen wurden festgenommen. Gegen eine Person wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, gegen die andere wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot. Acht Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Erkenntnisse zu verletzten Versammlungsteilnehmenden liegen der Polizei auch nach Abfragen bei der Rettungsleitstelle bis dato nicht vor. Gegen 7 Uhr formierten sich die Versammlungsteilnehmenden schließlich zu einem spontanen Aufzug, der durch die Innenstadt und Kassel-Wehlheiden zog. Die Polizei begleitete den Aufzug, der sich schließlich in der Wilhelmshöher Allee auflöste.

Im weiteren Tagesverlauf ist ab 10 Uhr eine Versammlung im Bereich des Struthbachwegs in Kassel angemeldet, die wie üblich ebenfalls durch die Polizei begleitet wird.