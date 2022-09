Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (01.09.), gegen 15:30 Uhr, parkte ein 76-jähriger Fahrer eines BMW 428i aus Alheim auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Haunetal. Am Mittwoch (31.08.), gegen 6:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines VW Bora aus Bad Hersfeld die B 27 von Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Einfahrt Rhina kam er aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Mast sowie das Schild wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld. In der Zeit von Donnerstag (25.08.) bis Montag (29.08.) touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Autohof Bad Hersfeld Süd auf dem Lkw-Parkplatz bei der Ein- beziehungsweise Ausfahrt einen Betonpoller sowie einen Ticketautomaten und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte das verursachende Fahrzeug blau gewesen sein.

Darüber hinaus kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rückwärtsfahren, mit einer Rammschutz/Anfahrschutz-Bauvorrichtung, die auf dem Rastplatz in den Boden eingelassen ist. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schenklengsfeld. Am Mittwoch (31.08.), in der Zeit von 10 Uhr bis 11:30 Uhr, parkte eine 42-jährige Fahrerin eines Seat Tarrcao aus Burghaun aus dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihr Fahrzeug in dieser Zeit und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (01.09.), gegen 19.20 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Ludwigsau die K 60 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Bebra-Lüdersdorf. Einige Meter hinter dem Ortsteil Dickenrück kam der Fahrzeugführer nach einer Linkskurve aus unklarer Ursache ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einige Felder der Schutzleitplanke. Der Gesamtschaden beträgt circa 11.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (31.08.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Umgehungsstraße in Richtung der Straße „Cent“. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr am Konrad-Adenauer-Platz musste die 23-Jährige nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies und bremste ihren VW Polo ebenfalls ab. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Ford Focus hinter dem Polo befand, erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Polo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo gegen den Golf geschoben. Die Polo-Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Sie wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.500 Euro.

Diebstahl

Schwalmtal. Ein Unbekannter stahl am Dienstagnachmittag (30.08.), zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, Tabakwaren von einem Verkaufstresen in einem Lebensmittelmarkt in der Kirchstraße in Brauerschwend. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Diebesgut im Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

17-Jähriger hantiert im Zug mit einem Wurfmesser (FOTO)

Neuhof (Landkreis Fulda) (ots) – Für Aufregung in einem Regionalexpress, während

der Fahrt von Frankfurt am Main in Richtung Fulda, sorgte gestern Morgen ein

17-Jähriger aus Speyer (Rheinland-Pfalz). Der junge Mann soll nach

Zeugenaussagen im Zug ein Wurfmesser aus seinem Rucksack geholt und gesagt

haben, „Das ist ein Überfall!“.

Mitreisende Fahrgäste verständigten daraufhin die Bundespolizei.

Der 17-Jährige, der in Begleitung eines Freundes unterwegs war, hatte den Zug im

Bahnhof Neuhof verlassen.

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda nahmen den Unruhestifter und seinen

Begleiter nach einer kurzen Nahbereichsfahndung im Umfeld des Bahnhofs Neuhof

fest.

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen ein

Wurfmesser, eine Softair-Waffe sowie einen Plastikbeutel mit rund 1000

Plastikkugeln Soft-Air-Munition. Außerdem stellten die Bundespolizisten eine

Kleinstmenge Marihuana fest.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 17-jährigen ein Strafverfahren

eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der junge Pfälzer wieder frei.

Die Mutter des Jugendlichen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell Anrufe in allen drei Landkreisen

Osthessen. Aktuell versuchen Unbekannte in allen drei osthessischen Landkreisen auf verschiedene Arten des Trickbetrugs am Telefon an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Angehörige, Verwandte, Bankangestellte oder Polizeibeamte aus und erklären, dass eine Notlage vorliege, in deren Zusammenhang dringend Gelder überwiesen oder übergeben werden müssten.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Verdacht der Fundunterschlagung

Tann. Am Mittwochabend (31.08.) hob eine Frau aus Tann Bargeld in einer Bankfiliale am „Marktplatz“ ab. Nach dem Verlassen des Geldinstitutes verlor die Dame nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zwischen der Abhebeörtlichkeit und der Annastraße zunächst unbemerkt einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Als sie den Verlust bemerkte, konnte sie das Geld jedoch nicht mehr auffinden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gerätehaus

Bad Hersfeld. Unbekannte betraten in der Zeit zwischen dem 22. Juli und dem 18. August das umzäunte Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße „Am Helfersgrund“. Anschließend brachen die Täter das Vorhängeschloss eines dortigen Geräteschuppens auf und stahlen ein darin aufbewahrtes Kinderdreirad. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 150 Euro. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in gleicher Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Brand sorgt für Vollsperrung der A66

Flieden (ots)

Am Donnerstag (01.09.) gegen 17:30 Uhr bemerkte der 41-jährige Fahrer eines Peugeot Partner, dass eine Warnleuchte seines Fahrzeuges plötzlich aufblinkte, als er die A66 zwischen den Anschlussstellen Flieden und Neuhof-Nord in Richtung Fulda befuhr. Kurze Zeit später rauchte es zudem aus dem Bereich des Motorraumes, weshalb der Fahrzeugführer aus dem Landkreis Gießen nach rechts auf den Standstreifen fuhr. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum und der Pkw stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Das Feuer griff zudem unmittelbar auf den Böschungsbereich über. Der Brand wurde durch ca. 30 Kräfte der Feuerwehr Flieden und Feuerwehr Rückers unter Kontrolle gebracht. Im Zuge der Löschmaßnahmen vermischte sich das Löschwasser mit Öl, welches aus dem der Pkw-Wrack gelaufen war. Das Öl-Wassergemisch verbreitete sich dadurch auf der gesamten Fahrbahn, weshalb diese im Anschluss gereinigt werden musste. Nachdem das Wrack durch einen Abschleppdienst geborgen worden war, konnte die ca. zweistündige Vollsperrung der BAB wieder aufgehoben werden. Für die Aufnahme des Vorfalles und die notwendigen Verkehrsmaßnahmen waren Polizeistreifen der PSt. Fulda, der Polizeiautobahnstation Langenselbold und der Polizeiautobahnstation Petersberg eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8000EUR sowie ein Schaden an der Fahrbahndecke.