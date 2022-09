Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Unfallflucht: Auto überfuhr kleinen Hund – Offenbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Sprendlinger Landstraße ereignet hat; es wurde ein kleiner Hund überfahren, der schließlich verstarb. Gegen 8.50 Uhr überquerte die 24-jährige Besitzerin mit ihrem fünf Jahre alten Chihuahua in Höhe der Backstraße an der grün zeigenden Ampel die Straße. Von links kam vom Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes ein grün/silberfarbenes Auto angefahren und erfasste den Hund. Am Steuer des Autos saß ein Mann mit schwarzem Oberlippenbart, der jedoch nicht anhielt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier zu melden.

Offenbar unter Alkoholeinfluss gefahren: Wer sah den Fiat-Fahrer? – Neu-Isenburg / Egelsbach

(fg) „Ich war soeben bei der OMV Tankstelle in Neu-Isenburg. Der Fahrer eines Fiat Punto mit Offenbacher Kennzeichen hat sich eine Dose mit offenbar alkoholischem Inhalt gekauft und sich anschließend ans Steuer gesetzt.“ In etwa so lautete die Mitteilung einer Zeugin, die am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, die Polizei informiert hatte. Eine Streifenbesatzung machte sich umgehend auf den Weg und konnte den Fiat Punto an der Halteranschrift in Egelsbach feststellen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen trafen die Beamten den mutmaßlichen Fahrer an, bei dem es sich um einen 45 Jahre alten Mann handelt. Da deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,74 Promille anzeigte. Auf den 45-Jährigen, der für die fortführenden polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle musste, kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Laut der Zeugin habe der Fiat-Fahrer noch auf dem Gelände der Tankstelle in Neu-Isenburg aus der Dose getrunken, bevor er losgefahren sei. Danach sei er auf der Frankfurter Straße Kindern auf Fahrrädern sehr dicht aufgefahren, sodass es zu einem kurzen Streitgespräch zwischen dem mutmaßlichen Vater der Kinder und dem Beschuldigten gekommen war. Die Polizei bittet daher diesen wichtigen Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, die den Fahrer des Fiat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Einbrecher an seinem Geburtstag vorläufig festgenommen – Dietzenbach

(fg) An seinem Ehrentag und deutlich unter Alkoholeinfluss stehend nahmen Beamte der Polizeistation Dietzenbach am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher in der Straße „Masayaplatz“ unweit eines dortigen Einkaufsmarktes vorläufig fest. Zuvor hatte der Festgenommene offenbar eine der Schiebetüren des Marktes aus der Verankerung gehoben, wobei das Glas der Schiebetür riss. Aus dem Verkaufsraum entwendete der Eindringling eine Flasche Wodka sowie ein alkoholisches Mixgetränk, ehe er in unmittelbarer Tatortnähe durch die Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,48 Promille an. Im weiteren Verlauf wurde der Beschuldigte mit zur Wache genommen, wo er nach der Abgabe einer Blutprobe ins Gewahrsam gebracht wurde. Er soll im Laufe des Freitagvormittags vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern indes an.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 36. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem zum Zwecke des Lärmschutzes. Besonders im Fokus stehen zu Beginn der Schulzeit wieder unsere Kinder; bitte achten Sie ganz besonders auf Ihr Tempo!

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

05.09.2022:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

B 448, Obertshausen in Richtung Offenbach, im Bereich des Ausbauendes (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

Offenbach, Beethovenstraße (Schulweg); Obertshausen, Rembrücker Weg, in Richtung Vogelsbergstraße (Schulweg);

Offenbach, Goerdeler Straße, in Richtung Rhönstraße (Schulweg); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); Gelnhausen, Philipp-Reis-Straße in Richtung Berliner Straße (Schulweg);

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Gefahrenbereich Geschwindigkeit).

Tödlicher Verkehrsunfall – Offenbach

Ein tragischer Alleinunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22:35 Uhr in Offenbach am Main. Ein 45-jähriger Offenbacher befuhr mit seinem Motorrad den Heusenstammer Weg und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Krad gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Biker so schwer verletzt, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Offenbach ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bereich Heusenstammer Weg / Langener Straße aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenbach unter der Telefonnummer 069-8098-5100 in Verbindung zu setzen.