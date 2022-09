Wiesbaden: Die Polizei-News

Mann nach Vandalismus an Fahrzeugen festgenommen,

Wiesbaden, Westend, 01.09.2022, gg. 17.00 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei einen 56-jährigen Mann fest,

nachdem dieser zuvor im Wiesbadener Westend diverse Fahrzeuge mutwillig

beschädigt haben soll. Zeugen meldeten gegen 17.00 Uhr, dass ein Mann in der

Hellmundstraße an geparkten Pkw und Motorrollern randaliere. Wenig später

erblickte eine Streife dort den mutmaßlichen Täter, der umgehend die Flucht

ergriff, jedoch in der Bleichstraße festgenommen werden konnte. Es handelte sich

um einen 56 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz. Eine Nachschau in den

umliegenden Straßen ergab, dass insgesamt zehn Fahrzeuge beschädigt worden

waren. Neben umgeworfenen Motorrollern wurden Pkw mit demolierten

Scheibenwischern festgestellt. Der Gesamtschaden wird insgesamt auf etwa 7.000

Euro geschätzt. Der festgenommene Tatverdächtige, der sich nun in einem

entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten muss, wurde aufgrund seiner

Verhaltensauffälligkeiten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in einer

Fachklinik vorgestellt und in diese aufgenommen.

Exhibitionist im Park,

Wiesbaden, Sonnenberg, Promenadenweg, Donnerstag, 01.09.2022, 20:00 Uhr

(jn)Im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg ist am Donnerstagabend eine junge Frau

in einer Parkanlage auf einen Exhibitionisten getroffen. Ihren Angaben gegenüber

der Polizei folgend, war sie um 20:00 Uhr im Bereich des Promenadenweges vom

Kurpark kommend in Richtung der Herz Jesu Kirche zu Fuß unterwegs, als sie den

ca. 25 bis 30 Jahre alten Mann mit heruntergelassener Hose erblickte. Dieser

hatte sich auf die Treppenstufen gesetzt, die vom Weg hoch zur Kirche führen,

und befriedigte sich am Wegesrand. Auch das Erscheinen der 27-jährigen

Geschädigten, die sich in ihrer Scham verletzt fühlte, hielt ihn nicht davon ab,

seine Handlungen fortzuführen. Die 27-Jährige machte kehrt, rannte davon und

alarmierte die Polizei, die den Exhibitionisten wenige Minuten später nicht mehr

antreffen konnte. Er soll dunkelhäutig und mit einem dunklen T-Shirt sowie einer

dunklen, kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Zudem hatte er ein Fahrrad bei

sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich

unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 zu melden.

Sexuelle Belästigung in Bus – Polizei sucht Geschädigte, Wiesbaden, Mitte,

Dotzheimer Straße, 01.09.2022, gg. 16.30 Uhr

(pa)Nach einem Fall sexueller Belästigung, der sich am Donnertagnachmittag in

einem Bus in Wiesbaden ereignet haben soll, sucht die Polizei nach der bislang

unbekannten Geschädigten. Eine Zeugin, die gegen 16.30 Uhr in einem Bus der

Linie 14 von Klarental in Richtung Innenstadt fuhr, verständigte die Polizei,

nachdem sie beobachtet hatte, wie ein älterer Herr eine Frau bedrängte und

unsittlich berührte. Nachdem die Zeugin den Mann angesprochen und ihn

aufgefordert habe, die Frau in Ruhe zu lassen, sei die Geschädigte in der

Dotzheimer Straße an der Haltestelle Louisenforum ausgestiegen. Die verständigte

Polizei konnte die Frau nicht mehr antreffen. Der Tatverdächtige – ein

77-jähriger Wiesbadener – befand sich jedoch noch im Bus. Der Mann wurde

festgenommen, zur Dienststelle gebracht und im Anschluss an die polizeilichen

Maßnahmen entlassen. Für das gegen ihn eingeleitete Ermittlungsverfahren sind

die Identität der belästigten Frau sowie ihre Aussage von großer Bedeutung. Sie

soll etwa 50 Jahre alt und blond gewesen sein. Gesprochen habe die gebrochenes

Deutsch. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet die Geschädigte sowie Personen

die Hinweise auf deren Identität geben können, sich unter der Rufnummer (0611)

345 – 0 zu melden.

Bauschutt in Bach entsorgt,

Wiesbaden, Wickerbach (zwischen Igstadt und Breckenheim), Feststellung:

31.08.2022

(pa)Im Wickerbach zwischen Wiesbaden Igstadt und Breckenheim haben Unbekannte in

den vergangenen Tagen Bauschutt entsorgt. Eine Spaziergängerin stellte am

Mittwoch fest, dass jemand mehrere Kubikmeter Schutt im Bereich des Bachlaufs

abgeladen hatte. Die Menge des Abfalls lässt vermuten, dass für den Transport zu

der Örtlichkeit ein größeres Fahrzeug verwendet wurde. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen

und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 zu melden.

Fahrerflucht nach Zusammenstoß,

Wiesbaden, Königsteiner Straße, Donnerstag, 01.09.2022, 21:00 Uhr bis Freitag,

02.09.2022, 07:50 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht kam es in Wiesbaden zu einer schadensträchtigen

Unfallflucht, bei der ein schwarzer Audi in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das

später beschädigte Fahrzeug parkte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in

der Königsteiner Straße, als ein Verkehrsteilnehmer mit dem ordnungsgemäß

geparkten Wagen kollidierte. Ohne sich um den Schaden am vorderen rechten

Radkasten zu kümmern und damit den Pflichten eines Unfallbeteiligten

nachgekommen zu sein, entfernte sich der Autofahrer oder die Autofahrerin von

der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Unfallfluchtgruppe der Polizeidirektion Wiesbaden unter

der Telefonnummer 0611 / 345 2240.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrraddiebstahl von Terrasse,

Bad Schwalbach, Badweg, Freitag, 26.08.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 27.08.2022,

17:00 Uhr

(bo) In Bad Schwalbach entwendete ein bisher unbekannter Täter zwischen

Freitag- und Samstagabend ein Pedelec von der Terrasse eines Mehrfamilienhauses

in der Straße „Badweg“. Das Fahrrad war durch ein Bügelschloss gesichert,

welches der Täter ebenfalls entwendete. Der Wert des schwarzen Pedelecs der

Marke „Cube“ wird auf 800 EUR geschätzt. Hinweise zu der Tatbegehungsweise oder

dem Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung

zu setzen.

Fahrraddiebstahl,

Idstein, Henriettenthaler Straße, Freitag, 26.08.2022, 20:00 Uhr bis Montag,

29.08.2022, 19:30 Uhr

(bo) Im Zeitraum von Freitag bis Montag kam es in Idstein zu einem

Fahrraddiebstahl vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Henriettenthaler

Straße. Ein unbekannter Täter entwendete das schwarze Trekkingrad der Marke

Stevens Bikes, welches auf der Terrasse im hinteren Bereich des Grundstücks

abgestellt war. Der geschätzte Wert des Fahrrades beträgt 300 EUR. Hinweise zur

Tatbegehungsweise oder dem Täter liegen derzeit nicht vor, werden aber von der

Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Brand in Mehrfamilienhaus,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Freitag, 02.09.2022, 01:50 Uhr,

(bo) Freitagnacht stellten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im

Martha-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach ein offenes Feuer im Gebäude fest. Gegen

02:00 Uhr morgens brannte ein Wäscheständer, welcher im Treppenhaus des Hauses

aufgestellt worden war. Die Bewohner reagierten schnell und löschten das Feuer,

wodurch es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Lediglich ein Fenster wurde

durch den Brand beschädigt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von

geschätzt 1.000 EUR. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Hinweise werden

von der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0

entgegengenommen.

Schwerverletzter Radfahrer,

Rüdesheim, Taunusstraße, Freitag, 02.09.2022, 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Rüdesheim ein

schwerverletzter Radfahrer gefunden, der wahrscheinlich zuvor gestürzt war. Die

Besatzung eines Rettungswagens bemerkte während der Fahrt in der Taunusstraße

eine auf dem Boden liegende, bewusstlose und schwer verletzte Person. Auf dem

Mann lag ein unbeschädigtes Fahrrad. Nach erster Behandlung durch einen Notarzt

wurde der Verletzte in eine Wiesbadener Klinik gebracht. Nach ersten

Ermittlungen geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Der

24-Jährige könnte mit seinem Fahrrad auf der Straße gestürzt sein und das

Bewusstsein verloren haben. Er war mit einem schwarzblauen E-Bike der Marke

„Cube“ unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06722/9112-0

entgegen.

Kind auf Zebrastreifen angefahren,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Donnerstag, 01.09.2022, 13:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag wurde in Taunusstein-Hahn ein Kind auf einem

Zebrastreifen von einem Auto angefahren und verletzt. Ein 81-Jähriger befuhr mit

einem Opel die Aarstraße von Bleidenstadt in Richtung Wehen. Am Kreisverkehr am

zentralen Omnibusbahnhof in Hahn überquerte ein 3-Jähriger vor seinen Eltern die

Fahrbahn auf einem Zebrastreifen. Dies übersah der 81-Jährige offensichtlich und

erfasste das Kind mit seinem Auto, welches dadurch zu Boden fiel. Bei dem Unfall

wurde der Junge verletzt. Der Rettungsdienst behandelte das Kind und brachte es

in ein Krankenhaus.

Betrunkener randaliert in Kesselbach und greift Polizei an,

Hünstetten-Kesselbach, Donnerstag, 01.09.2022, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag randalierte ein stark betrunkener Mann in

Kesselbach und ließ sich auch von der Polizei nicht beruhigen, er griff die

Beamten schließlich sogar an. Zeugen riefen die Polizei am Nachmittag nach

Kesselbach, da ein 33-Jähriger dort in einem Supermarkt randalierte und Kunden

beleidigte. Außerdem habe er sich auch schon auf die B 417 gelegt, sei dann aber

wieder aufgestanden und zurück in den Supermarkt gekommen. Dort konnte er

lautstark durch die Gänge taumelnd von der Polizei angetroffen werden. Ein

Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von knapp drei Promille. Bei seinem Bruder

konnte die Streife den polizeibekannten Mann nicht in Obhut geben, da auch er

von dem Mann fortwährend beleidigt wurde. Nachdem der 33-Jährige die Beamten

auch noch unvermittelt angespuckt hatte, wurde er festgenommen. Auf der

Polizeistation trat er mehrfach nach den Beamten und kratzte sie. Er musste zu

Boden gebracht und gefesselt werden. Auf Anordnung eines Richters wurde der Mann

über Nacht in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es nur unangekündigte

Messstellen geben.