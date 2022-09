Darmstadt/Bensheim (ots) – Ein weiterer möglichen Fall von Körperverletzung im Amt, soll in der Nacht zum 19.08.2022 vorgefallen sein. Ein 29-jähriger Mann löste aufgrund seines auffälligen Verhaltens insgesamt 3 Polizeieinsätze aus. Bei einem dieser Einsätze verweigerte sich der Mann renitent den Anweisungen der Polizei. Dabei soll im Eingangsbereich einer Bensheimer Klinik, ein Polizeibeamter dem 29-Jährigen in den Genitalbereich getreten haben.

Im Anschluss verließ der 29-Jährige das Klinikgelände. Etwa 1,5 Stunden später wurde er dort, nach einer vorangegangenen Sachbeschädigung an der Glastür der Klinik, vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille.

Gegen den betroffenen Polizeibeamten wurde nach interner Prüfung und Vorlage bei der Behördenleitung bereits Anzeige erstattet und ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Zudem wurde er von seiner Streifentätigkeit entbunden und innerhalb der Polizeidirektion Bergstraße umgesetzt.

Polizeivizepräsident Rudi Heimann hat unmittelbar alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, nachdem ihm innerhalb kürzester Zeit damit der zweite mögliche Fall von Körperverletzung im Amt bekannt wurde.

“Dass ich innerhalb kürzester Zeit von einen weiteren Vorfall Kenntnis nehmen musste, macht mich betroffen. Ich bedauere, dass erneut wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt Anzeige erstattet werden musste. Betonen möchte ich, dass sich die eingesetzten Beamten durch eine unmittelbare Meldung an ihre Vorgesetzten vorbildlich verhalten haben. Auch die internen Meldewege haben funktioniert, wenn auch zeitverzögert. Ein derartiges Verhalten ist für die Polizei in keiner Weise tolerierbar und erfordert stets konsequente Aufklärung und Ahndung. Ich versichere, dass im Polizeipräsidium Südhessen Fehlverhalten in keiner Weise geduldet wird. Hierzu gehört darüber hinaus auch, dass solche Einsätze schnell, kritisch und umfassend nachbereitet werden, um aus den Ergebnissen einen umgehenden und nachhaltigen Sensibilisierungseffekt für alle zu erzielen”, bezieht Polizeivizepräsident Rudi Heimann klar Stellung.

Die internen Prozesse, insbesondere dass die Behördenleitung zeitverzögert und erst jetzt Kenntnis von dem Sachverhalt erlangt hat, werden nachbereitet.

